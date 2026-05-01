Concerto Primo Maggio, Arisa mette i brividi: canzone capolavoro e dedica al cielo. Ovazione sul web: “È angelica” Arisa è una delle presentatrici del Concerto del Primo Maggio 2026, ma non ha mancato di esibirsi con una canzone storica di Lucio Dalla, ottenendo applausi da tutti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

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Il Concerto del Primo Maggio è considerato un evento imperdibile non solo per i giovani che scelgono di assistere allo spettacolo dal vivo, ma anche per i tanti appassionati di musica che desiderano trascorrere ore ascoltando alcuni dei brani più belli del momento. I nomi che decidono di partecipare sono sempre di altissimo profilo, tra quelli presenti all’edizione di quest’anno uno dei più attesi era certamente Arisa, chiamata a svolgere una duplice veste, sia quella di artista, sia quella di presentatrice, ruolo che ricopre insieme a Big Mama e all’attore Pierpaolo Spollon.

La cantante non ha deluso le aspettative, anzi si è esibita interpretando una canzone in maniera magistrale toccando i cuori di chi l’ha ascoltata.

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L’interpretazione magistrale di Arisa al Concerto del Primo Maggio

Arisa è certamente una delle voci più belle del panorama musicale italiano, su questo ci sono pochi dubbi, ma abbiamo avuto un’ulteriore riprova di questo in occasione del Concerto del Primo Maggio 2026, dedicato al "lavoro dignitoso". Lei stessa nel suo intervento ci ha tenuto a sottolineare quanto questo sia determinante e quanto si debba fare ancora tanto per renderlo possibile per tutti.

"Lavoro dignitoso significa sicuro, perché sul lavoro non si deve morire, ma anche stabile e ben retribuito" – sono state le parole della cantante.

Successivamente ha approfittato di una vetrina così importante per mettere in mostra il suo talento per esibirsi con "Futura", uno dei brani più belli di Lucio Dalla, che lei ha eseguito con l’accompagnamento dell’orchestra. Subito dopo Rosalba Pippa, questo il suo nome all’anagrafe, ci ha tenuto a fare una dedica al papà, a cui è legatissima, in un giorno per lui speciale, visto che oggi festegia il compleanno. "Auguri papà, che oggi compi 72 anni", ha detto dal palco ottenendo l’applauso dei presenti, che si sono quindi uniti ai suoi auguri.

Il popolo dei social esalta Arisa

Un evento importante come il Concerto del Primo Maggio ha inevitabilmente catturato l’attenzione degli utenti che amano commentare sui social. Molti di loro sono stati colpiti proprio da Arisa, che ha ottenuto tantissimi complimenti, come è possibile notare navigando su X.

"Sorprendentemente Arisa è la più istituzionale nella conduzione e gli altri due sembrano le sue spalle", "La voce di Arisa, che inizio", "Grandissima interpretazione di #Arisa di Futura del grande Lucio", "Artista unica in un mondo di sopravvalutati", "Che meraviglia Arisa, che canta Futura di Lucio Dalla", "L’apertura del concertone con la voce angelica di Arisa su Lucio Dalla pazzesca", "Il rispetto con cui Arisa canta Dalla, è commovente", "Arisa una delle voci femminili più belle che abbiamo in italia", sono solo alcuni dei commenti che è possibile trovare online.

Insomma, una bella soddisfazione per l’artista, che spesso è apparsa insicura, ma che invece dovrebbe essere orgogliosa della sua bellissima e potente voce.

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