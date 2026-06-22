Concerti estate 2026, sarà una stagione da record: da Max Pezzali a Bad Bunny, le date da non perdere in Italia tra sold out e grandi ritorni A dominare la scena sono soprattutto i grandi eventi negli stadi con Cesare Cremonini, Ultimo, Achille Lauro e l'evento targato Bruno Mars.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’estate 2026 si preannuncia come una delle più ricche di sempre per la musica dal vivo in Italia. Tra giugno, luglio e agosto gli stadi, le arene e i festival della Penisola ospiteranno centinaia di concerti con artisti italiani e internazionali pronti a richiamare milioni di spettatori.

A dominare la scena sono soprattutto i grandi eventi negli stadi. Max Pezzali si conferma tra i protagonisti assoluti dell’anno con oltre 650mila biglietti venduti e numerose date già sold out, comprese quelle di Milano, Torino e Napoli. Grande attesa anche per il ritorno di Caparezza, che torna dal vivo dopo quattro anni di assenza con un tour estivo che sta registrando il tutto esaurito in diverse città. Tra gli artisti più richiesti figurano inoltre Cesare Cremonini, Ultimo, Achille Lauro e Geolier, protagonista di una stagione da record culminata con i concerti negli stadi di Milano, Roma e Napoli, e Bad Bunny, uno degli eventi internazionali più attesi dell’estate italiana.

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Concerti, tutte le date di quelli più attesi dell’estate 2026

Tra le grandi novità del 2026 spicca il "FestivalMax", il nuovo segmento spettacolare inserito da Max Pezzali all’interno del tour negli stadi, mentre il ritorno di Caparezza rappresenta uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Sul fronte internazionale, l’Italia continua ad attrarre superstar mondiali grazie a un calendario che vede protagonisti alcuni dei nomi più importanti della musica pop, rock e urban.

Tra ritorni attesissimi, tour mondiali e grandi appuntamenti all’aperto, la stagione dei live promette di essere una delle più ricche degli ultimi anni.

Bruno Mars e Bad Bunny: Milano al centro della scena internazionale

Milano sarà una delle capitali europee del pop e della musica urban. Il ritorno di Bruno Mars rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno: l’artista statunitense si esibirà a San Siro il 14 e 15 luglio 2026. L’evento si terrà allo Stadio San Siro all’interno del suo ‘The Romantic Tour‘.

Grande attesa anche per Bad Bunny, fenomeno globale della musica latina, che porterà il suo spettacolo all’Ippodromo Snai La Maura con due appuntamenti consecutivi destinati a richiamare fan da tutta Europa. Fissate le date: venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026 per il suo ‘DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Ultimo, il grande evento di Roma

Tra i protagonisti della musica italiana non può mancare Ultimo. Il cantautore romano sarà al centro di uno degli eventi più significativi dell’estate con un maxi concerto nella Capitale, confermando il rapporto speciale con il suo pubblico e la sua capacità di riempire grandi spazi dal vivo. L’appuntamento è per il 4 luglio 2026 presso l’area di Tor Vergata.

Cremonini, Ligabue e Achille Lauro: gli stadi parlano italiano

Cesare Cremonini sarà impegnato in una serie di concerti-evento, tra cui le attese date al Circo Massimo di Roma. Ligabue continuerà il suo tour negli stadi, mentre Achille Lauro sarà tra gli artisti più osservati della stagione grazie ai suoi spettacoli sempre più ambiziosi e scenografici.

Rock in Roma e i grandi festival estivi

Accanto ai tour negli stadi, saranno i festival a caratterizzare gran parte della stagione. Rock in Roma conferma un cartellone ricco di artisti italiani e internazionali, trasformando la Capitale in uno dei principali poli musicali del Paese. Anche altre manifestazioni storiche distribuiranno concerti lungo tutta la penisola, offrendo appuntamenti dedicati al rock, al pop, all’indie e alla musica elettronica.

Calendario dei principali concerti dell’estate 2026

GIUGNO 2026

26 giugno – Napoli – Geolier – Stadio Diego Armando Maradona (sold out)

26 giugno – Roma Caparezza – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

27 giugno – Napoli- Geolier – Stadio Diego Armando Maradona (sold out)

27 giugno – Firenzen – Caparezza – Florence Music Festival

28 giugno – Napoli – Geolier – Stadio Diego Armando Maradona (sold out)

LUGLIO 2026

1 luglio – Genova – Bresh – Arena del Mare

1 luglio – Cagliari – Ben Harper & The Innocent Criminals – Arena Fiera

4 luglio – Mantova – Caparezza – Mantova Summer Festival

7 luglio – Bologna – Caparezza – Sequoie Music Park (sold out)

8 luglio – Bologna – Caparezza – Sequoie Music Park

11 luglio – Collegno (Torino) – Caparezza – Flowers Festival (sold out)

12 luglio – Padova – Caparezza – Sherwood Festival (sold out)

14 luglio – Milano – Bruno Mars – The Romantic Tour

15 luglio – Milano – Caparezza – Parco della Musica

17 luglio – Milano – Bad Bunny – concerto evento estivo

18 luglio – Milano – Bad Bunny – seconda data italiana

24 luglio – Genova – Caparezza – Balena Festival

25 luglio – Cattolica – Caparezza – Arena della Regina

AGOSTO 2026

1 agosto – Campobasso – Caparezza – Area Eventi Nuovo Romagnoli

5 agosto – Lecce – Caparezza – Oversound Music Festival

7 agosto – Catania – Caparezza – Sotto il Vulcano Fest

8 agosto – Palermo – Caparezza – Dream Pop Festival

12 agosto – Cinquale (Massa Carrara) – Caparezza – Vibes Summer Festival

13 agosto – Brescia – Caparezza – Festa di Radio Onda d’Urto

16 agosto – Majano (Udine) – Caparezza – Festival di Majano

22 agosto – Alghero – Caparezza – Alguer Summer Festival

Insomma, tra sold out lampo, ritorni attesissimi e superstar internazionali, l’estate 2026 conferma il momento d’oro della musica live in Italia. Gli stadi continuano a registrare numeri record e i festival estivi si trasformano sempre più in appuntamenti capaci di attrarre pubblico da tutta Europa. Da Milano a Palermo, passando per Roma, Napoli e le grandi arene all’aperto, i prossimi tre mesi promettono di regalare agli appassionati una stagione che potrebbe entrare nella storia dei concerti italiani.

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