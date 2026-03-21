Concerti, le date della primavera 2026: Rosalia, i Metallica e tutti i reduci di Sanremo La bella stagione riporta la musica live al centro della scena: da Eros, passando per Geolier, Tiziano Ferro e le star internazionali.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La primavera 2026 si preannuncia come una delle stagioni musicali più ricche degli ultimi anni in Italia. Dal 21 aprile al 21 giugno, il calendario dei live si riempie di eventi che attraversano generi, città e generazioni: dai tour nei palasport fino ai primi grandi festival estivi. È sicuramente ritorno definitivo della musica live su larga scala, con tournée imponenti, eventi sempre più curati e una forte presenza internazionale, arricchendo così il calendario italiano che continua a essere in piena evoluzione. Molte date, infatti, sono ancora in aggiornamento, ma una cosa è certa: tra aprile e giugno sarà difficile restare senza concerti.

Tra gli artisti più attesi spiccano nomi italiani di primo piano come Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Elisa e Ligabue, pronti a portare i loro nuovi spettacoli negli stadi e nelle arene di tutta la penisola. Non mancano neppure le star internazionali, con tournée europee che includono tappe italiane: da Kanye West a The Weeknd (in arrivo a luglio), passando per nuove icone globali e ritorni molto attesi. Infine, accanto ai grandi nomi, la primavera sarà animata anche da musical, festival e tour nei club, confermando l’Italia come uno dei mercati live più vivaci d’Europa.

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I grandi concerti della primavera 2026: tutte le date e gli artisti

La stagione primaverile vede il ritorno dei grandi tour, con artisti italiani impegnati nei palasport prima del passaggio estivo negli stadi. Dopo un inverno dominato da eventi indoor, infatti, con l’arrivo di marzo si è aperta ufficialmente la stagione dei concerti della bella stagione. Le principali città italiane – Milano, Roma, Torino e Bologna – diventano il cuore pulsante della musica dal vivo, con show praticamente ogni giorno.

Artisti come Angelina Mango, Ernia e Nek, hanno già iniziato i loro live a marzo, ma da aprile si alza il livello (anche) con nomi internazionali e produzioni più grandi, mentre maggio segnerà l’inizio della ‘stagione alta’, con i primi grandi eventi all’aperto e le date zero dei tour estivi. Tra i protagonisti più attesi troviamo Cesare Cremonini, pronto a inaugurare il suo tour poco prima dell’estate, e Tiziano Ferro, che porterà il suo show negli stadi a partire da giugno. Non mancano neppure artisti storici come Ligabue , i reduci di Sanremo 2026 e nuove leve della scena urban e indie.

Tutti i concerti della primavera 2026: le date

MARZO 2026

22 marzo – Olly – Torino

23 marzo – The Kolors – Milano

24 marzo – Achille Lauro – Torino

24 marzo – Nitro – Torino

25-26 marzo – Gigi D’Alessio – Torino

25 marzo – Rosalia – Milano

27 marzo – Angelina Mango – Milano

27 marzo – Mario Venuti – Milano

27 marzo – Four Tet – Milano

27 marzo – The Kolors – Padova

27 marzo – Achille Lauro – Milano

28-30 marzo – Ernia – Assago

28 marzo – The Kolors – Firenze

29 marzo – Nobraino – Milano

29 marzo – Achille Lauro – Bologna

30 marzo – Olly – Bari

31 marzo – Nek – Milano

31 marzo – Finley – Milano

31 marzo – Gigi D’Alessio – Assago

31 marzo – The Kolors – Eboli

APRILE 2026

1 aprile – Gigi D’Alessio – Assago

1 aprile – Nitro – Assago

2 aprile – Giovanni Lindo Ferretti – Milano

2 aprile – Luché – Assago

4 aprile – Renato Zero – Eboli

7 aprile – Carcass – Milano

8 aprile – Renato Zero – Bari

8 aprile – Gilberto Gil – Milano

9 aprile – Anna Tatangelo – Milano

9 aprile- Renato Zero – Bari

10-11 aprile – James Taylor Quartet – Milano

11 aprile – Ron – Milano

11 aprile– Gigi D’Alessio – Padova

13 aprile – Frah Quintale – Assago

15 e 16 aprile – Renato Zero – Messina

17 aprile – Gigi D’Alessio – Ancona

17 aprile – Blanco – Jesolo

18 aprile – Gigi D’Alessio – Bologna

18 aprile – Tommaso Paradiso – Roma

20 aprile – Blanco – Firenze

20 aprile – Alfa – Milano

22 aprile- Tommaso Paradiso – Milano

23 aprile – Tommaso Paradiso – Torino

23 aprile – Blanco – Padova

23 aprile – Annalisa – Genova

24 aprile – Gigi D’Alessio – Messina

24 aprile – Elisa – Jesolo (VE)

25 aprile – Blanco – Torino

25 aprile- Tommaso Paradiso – Bologna

25 aprile – Annalisa – GenovaMantova

26 aprile – Elisa – Milani

26 aprile- Tommaso Paradiso – Padova

28 aprile – Tommaso Paradiso – Firenze

28 aprile – Annalisa – GenovaPesaro

29 aprile – Blanco – Roma

29 aprile – Elisa – Torino

30 aprile – Tommaso Paradiso – Napoli

30 aprile – Annalisa – Torino

MAGGIO 2026

1 maggio – Bill Evans – Milano

2 maggio – Emis Killa – Venaria Reale

2 maggio – John Scofield – Torino

2 maggio – Elisa – Bologna

2 maggio – Annalisa – Firenze

2 maggio – Blanco – Bari

3 maggio – Elisa – Firenze

4 maggio – Annalisa – Napoli

4 maggio – The Neighbourhood – Milano

4 maggio – Shiva – Mantova, (data zero)

5 maggio – Elisa – Roma

5 maggio – Tori Amos – Milano

5 maggio – Calexico – Milano

5 maggio – Blanco – Eboli

6 maggio – Ligabue – Milano

6 maggio – Shiva – Assago

6 maggio – Patty Pravo – Milano

6 maggio – Shiva – Milano

7 maggio – Elisa – Bari

8 maggio – Blanco – Bologna

8 maggio – Shiva – Roma

8-9 maggio – Mario Biondi – Milano

9 maggio – Shiva – Roma

9 maggio – Annalisa – Milano

9 maggio – Elisa – Eboli (SA)

10 maggio – Mauro Repetto – Milano

11 maggio – Michele Zarrillo – Milano

11 maggio – Levante – Venaria Reale

12 maggio – Shiva – Firenze

11 maggio – Blanco – Milano

12 maggio – Annalisa – Messin

14 maggio – Shiva – Napoli

16 maggio – Annalisa – Roma

16 maggio – Blanco – Pesaro

16 maggio – Shiva – Bologna

18 maggio – Ermal Meta – Venaria Reale

20 maggio – Shiva – Milano

21 maggio – Shiva – Milano

23 maggio – Gianluca Grignani – Castelraimondo

23 maggio – Shiva – Torino

25 maggio – Gianluca Grignani – Milano

27 maggio – Gianluca Grignani – Roma

30 maggio – Tiziano Ferro – Lignano

30 maggio – Vasco – Rimini

31 maggio – Cesare Cremonini – Gorizia (data zero tour)

GIUGNO 2026

3 giugno – Conan Gray – Bergamo

3 giugno – Metallica – Bologna

5 giugno – Vasco Rossi – Ferrara

6 giugno – Vasco Rossi – Ferrara

6 giugno – Eros Ramazzotti – Udine

6 giugno – Geolier – Termoli (CB), (data zero)

6-7 giugno – Cesare Cremonini – Roma

6-7 giugno – Tiziano Ferro – Milano

7 giugno – Max Pezzali – Lignano Sabbiadoro

8 giugno – Gigi D’Alessio – Caserta

9 giugno – Eros Ramazzotti – Milano

10 giugno – Tiziano Ferro – Torino

10 giugno – Cesare Cremonini – Milano

10 giugno – Achille Lauro – Roma

11 giugno – Irama- Milano

dal 12 al 14 giugno – Firenze Rocks – Firenze (Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure )

12 giugno – Ligabue – Roma

12 e 13 giugno – Vasco Rossi – Olbia

13 giugno – Eros Ramazzotti – Napoli

13 giugno – Cesare Cremonini – Imola

13 giugno – Geolier – Milano

13 giugno – Max Pezzali – Torino

14 giugno – Tiziano Ferro – Bologna

15 giugno – Achille Lauro – Milano

16 giugno – Eros Ramazzotti – Roma

17 giugno – Ligabue – Torino

17 giugno – Cesare Cremonini – Firenze

17 giugno – Iron Maiden – Milano

17 giugno – Lewis Capaldi – Milano

18 giugno – Tiziano Ferro – Padova

18 e 19 giugno – Vasco Rossi – Bari

18, 20, 21 giugno – Olly – Genova

19 giugno – Geolier – Roma

19 giugno – Max Pezzali – Napoli

20 giugno – Ligabue – Milano

20 giugno – Eros Ramazzotti – Messina

23 giugno – Tiziano Ferro – Napoli

23 giugno – Eros Ramazzotti – Bari

23 giugno – Geolier – Messina

23 giugno – Max Pezzali – Roma

23 giugno – Sfera Ebbasta – Torino

23 e 24 giugno – Vasco Rossi – Ancona

25 giugno – Maroon 5 – Milano

26 giugno – Linkin Park – Firenze

26 giugno – Geolier – Napoli

27 e 28 giugno – Tiziano Ferro – Roma

28 e 29 giugno – Vasco Rossi – Udine

27 giugno – Eros Ramazzotti – Torino

27 giugno – Max Pezzali – Bologna

27e 28 giugno – Geolier – Napoli

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