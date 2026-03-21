Concerti, le date della primavera 2026: Rosalia, i Metallica e tutti i reduci di Sanremo
La bella stagione riporta la musica live al centro della scena: da Eros, passando per Geolier, Tiziano Ferro e le star internazionali.
La primavera 2026 si preannuncia come una delle stagioni musicali più ricche degli ultimi anni in Italia. Dal 21 aprile al 21 giugno, il calendario dei live si riempie di eventi che attraversano generi, città e generazioni: dai tour nei palasport fino ai primi grandi festival estivi. È sicuramente ritorno definitivo della musica live su larga scala, con tournée imponenti, eventi sempre più curati e una forte presenza internazionale, arricchendo così il calendario italiano che continua a essere in piena evoluzione. Molte date, infatti, sono ancora in aggiornamento, ma una cosa è certa: tra aprile e giugno sarà difficile restare senza concerti.
Tra gli artisti più attesi spiccano nomi italiani di primo piano come Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Elisa e Ligabue, pronti a portare i loro nuovi spettacoli negli stadi e nelle arene di tutta la penisola. Non mancano neppure le star internazionali, con tournée europee che includono tappe italiane: da Kanye West a The Weeknd (in arrivo a luglio), passando per nuove icone globali e ritorni molto attesi. Infine, accanto ai grandi nomi, la primavera sarà animata anche da musical, festival e tour nei club, confermando l’Italia come uno dei mercati live più vivaci d’Europa.
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I grandi concerti della primavera 2026: tutte le date e gli artisti
La stagione primaverile vede il ritorno dei grandi tour, con artisti italiani impegnati nei palasport prima del passaggio estivo negli stadi. Dopo un inverno dominato da eventi indoor, infatti, con l’arrivo di marzo si è aperta ufficialmente la stagione dei concerti della bella stagione. Le principali città italiane – Milano, Roma, Torino e Bologna – diventano il cuore pulsante della musica dal vivo, con show praticamente ogni giorno.
Artisti come Angelina Mango, Ernia e Nek, hanno già iniziato i loro live a marzo, ma da aprile si alza il livello (anche) con nomi internazionali e produzioni più grandi, mentre maggio segnerà l’inizio della ‘stagione alta’, con i primi grandi eventi all’aperto e le date zero dei tour estivi. Tra i protagonisti più attesi troviamo Cesare Cremonini, pronto a inaugurare il suo tour poco prima dell’estate, e Tiziano Ferro, che porterà il suo show negli stadi a partire da giugno. Non mancano neppure artisti storici come Ligabue , i reduci di Sanremo 2026 e nuove leve della scena urban e indie.
Tutti i concerti della primavera 2026: le date
MARZO 2026
- 22 marzo – Olly – Torino
- 23 marzo – The Kolors – Milano
- 24 marzo – Achille Lauro – Torino
- 24 marzo – Nitro – Torino
- 25-26 marzo – Gigi D’Alessio – Torino
- 25 marzo – Rosalia – Milano
- 27 marzo – Angelina Mango – Milano
- 27 marzo – Mario Venuti – Milano
- 27 marzo – Four Tet – Milano
- 27 marzo – The Kolors – Padova
- 27 marzo – Achille Lauro – Milano
- 28-30 marzo – Ernia – Assago
- 28 marzo – The Kolors – Firenze
- 29 marzo – Nobraino – Milano
- 29 marzo – Achille Lauro – Bologna
- 30 marzo – Olly – Bari
- 31 marzo – Nek – Milano
- 31 marzo – Finley – Milano
- 31 marzo – Gigi D’Alessio – Assago
- 31 marzo – The Kolors – Eboli
APRILE 2026
- 1 aprile – Gigi D’Alessio – Assago
- 1 aprile – Nitro – Assago
- 2 aprile – Giovanni Lindo Ferretti – Milano
- 2 aprile – Luché – Assago
- 4 aprile – Renato Zero – Eboli
- 7 aprile – Carcass – Milano
- 8 aprile – Renato Zero – Bari
- 8 aprile – Gilberto Gil – Milano
- 9 aprile – Anna Tatangelo – Milano
- 9 aprile- Renato Zero – Bari
- 10-11 aprile – James Taylor Quartet – Milano
- 11 aprile – Ron – Milano
- 11 aprile– Gigi D’Alessio – Padova
- 13 aprile – Frah Quintale – Assago
- 15 e 16 aprile – Renato Zero – Messina
- 17 aprile – Gigi D’Alessio – Ancona
- 17 aprile – Blanco – Jesolo
- 18 aprile – Gigi D’Alessio – Bologna
- 18 aprile – Tommaso Paradiso – Roma
- 20 aprile – Blanco – Firenze
- 20 aprile – Alfa – Milano
- 22 aprile- Tommaso Paradiso – Milano
- 23 aprile – Tommaso Paradiso – Torino
- 23 aprile – Blanco – Padova
- 23 aprile – Annalisa – Genova
- 24 aprile – Gigi D’Alessio – Messina
- 24 aprile – Elisa – Jesolo (VE)
- 25 aprile – Blanco – Torino
- 25 aprile- Tommaso Paradiso – Bologna
- 25 aprile – Annalisa – GenovaMantova
- 26 aprile – Elisa – Milani
- 26 aprile- Tommaso Paradiso – Padova
- 28 aprile – Tommaso Paradiso – Firenze
- 28 aprile – Annalisa – GenovaPesaro
- 29 aprile – Blanco – Roma
- 29 aprile – Elisa – Torino
- 30 aprile – Tommaso Paradiso – Napoli
- 30 aprile – Annalisa – Torino
MAGGIO 2026
- 1 maggio – Bill Evans – Milano
- 2 maggio – Emis Killa – Venaria Reale
- 2 maggio – John Scofield – Torino
- 2 maggio – Elisa – Bologna
- 2 maggio – Annalisa – Firenze
- 2 maggio – Blanco – Bari
- 3 maggio – Elisa – Firenze
- 4 maggio – Annalisa – Napoli
- 4 maggio – The Neighbourhood – Milano
- 4 maggio – Shiva – Mantova, (data zero)
- 5 maggio – Elisa – Roma
- 5 maggio – Tori Amos – Milano
- 5 maggio – Calexico – Milano
- 5 maggio – Blanco – Eboli
- 6 maggio – Ligabue – Milano
- 6 maggio – Shiva – Assago
- 6 maggio – Patty Pravo – Milano
- 6 maggio – Shiva – Milano
- 7 maggio – Elisa – Bari
- 8 maggio – Blanco – Bologna
- 8 maggio – Shiva – Roma
- 8-9 maggio – Mario Biondi – Milano
- 9 maggio – Shiva – Roma
- 9 maggio – Annalisa – Milano
- 9 maggio – Elisa – Eboli (SA)
- 10 maggio – Mauro Repetto – Milano
- 11 maggio – Michele Zarrillo – Milano
- 11 maggio – Levante – Venaria Reale
- 12 maggio – Shiva – Firenze
- 11 maggio – Blanco – Milano
- 12 maggio – Annalisa – Messin
- 14 maggio – Shiva – Napoli
- 16 maggio – Annalisa – Roma
- 16 maggio – Blanco – Pesaro
- 16 maggio – Shiva – Bologna
- 18 maggio – Ermal Meta – Venaria Reale
- 20 maggio – Shiva – Milano
- 21 maggio – Shiva – Milano
- 23 maggio – Gianluca Grignani – Castelraimondo
- 23 maggio – Shiva – Torino
- 25 maggio – Gianluca Grignani – Milano
- 27 maggio – Gianluca Grignani – Roma
- 30 maggio – Tiziano Ferro – Lignano
- 30 maggio – Vasco – Rimini
- 31 maggio – Cesare Cremonini – Gorizia (data zero tour)
GIUGNO 2026
- 3 giugno – Conan Gray – Bergamo
- 3 giugno – Metallica – Bologna
- 5 giugno – Vasco Rossi – Ferrara
- 6 giugno – Vasco Rossi – Ferrara
- 6 giugno – Eros Ramazzotti – Udine
- 6 giugno – Geolier – Termoli (CB), (data zero)
- 6-7 giugno – Cesare Cremonini – Roma
- 6-7 giugno – Tiziano Ferro – Milano
- 7 giugno – Max Pezzali – Lignano Sabbiadoro
- 8 giugno – Gigi D’Alessio – Caserta
- 9 giugno – Eros Ramazzotti – Milano
- 10 giugno – Tiziano Ferro – Torino
- 10 giugno – Cesare Cremonini – Milano
- 10 giugno – Achille Lauro – Roma
- 11 giugno – Irama- Milano
- dal 12 al 14 giugno – Firenze Rocks – Firenze (Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure )
- 12 giugno – Ligabue – Roma
- 12 e 13 giugno – Vasco Rossi – Olbia
- 13 giugno – Eros Ramazzotti – Napoli
- 13 giugno – Cesare Cremonini – Imola
- 13 giugno – Geolier – Milano
- 13 giugno – Max Pezzali – Torino
- 14 giugno – Tiziano Ferro – Bologna
- 15 giugno – Achille Lauro – Milano
- 16 giugno – Eros Ramazzotti – Roma
- 17 giugno – Ligabue – Torino
- 17 giugno – Cesare Cremonini – Firenze
- 17 giugno – Iron Maiden – Milano
- 17 giugno – Lewis Capaldi – Milano
- 18 giugno – Tiziano Ferro – Padova
- 18 e 19 giugno – Vasco Rossi – Bari
- 18, 20, 21 giugno – Olly – Genova
- 19 giugno – Geolier – Roma
- 19 giugno – Max Pezzali – Napoli
- 20 giugno – Ligabue – Milano
- 20 giugno – Eros Ramazzotti – Messina
- 23 giugno – Tiziano Ferro – Napoli
- 23 giugno – Eros Ramazzotti – Bari
- 23 giugno – Geolier – Messina
- 23 giugno – Max Pezzali – Roma
- 23 giugno – Sfera Ebbasta – Torino
- 23 e 24 giugno – Vasco Rossi – Ancona
- 25 giugno – Maroon 5 – Milano
- 26 giugno – Linkin Park – Firenze
- 26 giugno – Geolier – Napoli
- 27 e 28 giugno – Tiziano Ferro – Roma
- 28 e 29 giugno – Vasco Rossi – Udine
- 27 giugno – Eros Ramazzotti – Torino
- 27 giugno – Max Pezzali – Bologna
- 27e 28 giugno – Geolier – Napoli
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