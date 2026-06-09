Caos concerti alla RCF Arena, dopo Kanye West e Travis Scott salta l’ex Helwatt Festival: perché è stato cancellato Doccia gelata per chi aveva previsto di assistere ai concerti previsti alla RCF Arena di Reggio Emilia, dopo Kanye West e Travis Scott salta anche il l'ex Helwatt Festival

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Brutte notizie per chi aveva in programma di assistere ai concerti previsti alla alla RCF Arena di Reggio Emilia, conosciuta anche come Campovolo. Solo pochi giorni fa, infatti, erano stati annullati i live di Kanye West, aka YE, e Travis Scott, previsti per il 17 e 18 luglio, ora è stata presa analoga decisione anche per gli eventi in programma il 4, 5 e 11 luglio.

La decisione, in realtà, non appare del tutto sorprendente, già nei mesi scorsi erano apparsi evidenti a tutti problemi non da poco che avevano coinvolto la struttura e che avevano portato al cambio di nome dall’Hellwatt al Pulse of Gaia. A questo si erano poi aggiunti l’addio al fondatore e direttore artistico Victor Yari Milani e la presa di posizione del Prefetto, che aveva reso inevitabile dover cancellare gli appuntamenti in calendario, che avrebbero dovuto avvenire tra poche settimane.

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Concerti annullati alla RCF Arena: le conseguenze per i fan

L’annullamento dei concerti previsti a Reggio Emilia rappresenta solo una conferma di un’organizzazione che è apparsa decisamente lacunosa, giusto per usare un eufemismo. La presa di posizione da parte dei gestori è stata ufficializzata da un comunicato stampa, diventato inevitabile per provare almeno a calmare le acque di chi aveva programmato di esserci e si ritrova ora a non poterlo fare, per cause indipendenti dalla propria volontà.

"Avendo dovuto constatare che non sussistono le condizioni necessarie per lo svolgimento dei concerti del 4, 5 e 11 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia, si comunica l’annullamento delle date". Questa è parte della nota diffusa per rassicurare i fan in merito al rimborso dei biglietti, che sarà ovviamente garantito.

Sono diversi gli eventi che erano previsti nell’arco di un periodo così ravvicinato, ma che non potranno avere luogo. Il 4 luglio avrebbero dovuto esibirsi Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Spice, Offset, Baby Gang, Poison Beatz, Lost Frequencies, Martin Garrix, mentre il giorno successivo sarebbe stata la volta di The Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna, Nicky Jam, Lolita, Afrojack, Dimitri Vegas e Like Mike, DJ Snake. Infine l’11 luglio si sarebbero esibiti Swedish House Mafia, Alok, Benny Benassi e Clean Bandit.

A esprimersi a riguardo è stato anche il presidente C. Volo Spa, Andrea Cattini, che non ha nascosto la sua amarezza, ben sapendo di causare un forte dispiacere a migliaia di persone, agire in maniera diversa era però impossibile. "

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare degli eventi di qualità per il pubblico e fino all’ultimo abbiamo cercato una soluzione che ci permettesse di confermare i concerti di queste tre giornate ma, a seguito di una serie di valutazioni complesse, non possiamo procedere. Confidiamo nella comprensione di questa decisione, alla quale siamo giunti spinti da circostanze al di fuori del nostro controllo", sono le sue parole riportate da Fanpage.it

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