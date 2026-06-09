Caos concerti alla RCF Arena, dopo Kanye West e Travis Scott salta l’ex Helwatt Festival: perché è stato cancellato
Doccia gelata per chi aveva previsto di assistere ai concerti previsti alla RCF Arena di Reggio Emilia, dopo Kanye West e Travis Scott salta anche il l'ex Helwatt Festival
Brutte notizie per chi aveva in programma di assistere ai concerti previsti alla alla RCF Arena di Reggio Emilia, conosciuta anche come Campovolo. Solo pochi giorni fa, infatti, erano stati annullati i live di Kanye West, aka YE, e Travis Scott, previsti per il 17 e 18 luglio, ora è stata presa analoga decisione anche per gli eventi in programma il 4, 5 e 11 luglio.
La decisione, in realtà, non appare del tutto sorprendente, già nei mesi scorsi erano apparsi evidenti a tutti problemi non da poco che avevano coinvolto la struttura e che avevano portato al cambio di nome dall’Hellwatt al Pulse of Gaia. A questo si erano poi aggiunti l’addio al fondatore e direttore artistico Victor Yari Milani e la presa di posizione del Prefetto, che aveva reso inevitabile dover cancellare gli appuntamenti in calendario, che avrebbero dovuto avvenire tra poche settimane.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Concerti annullati alla RCF Arena: le conseguenze per i fan
L’annullamento dei concerti previsti a Reggio Emilia rappresenta solo una conferma di un’organizzazione che è apparsa decisamente lacunosa, giusto per usare un eufemismo. La presa di posizione da parte dei gestori è stata ufficializzata da un comunicato stampa, diventato inevitabile per provare almeno a calmare le acque di chi aveva programmato di esserci e si ritrova ora a non poterlo fare, per cause indipendenti dalla propria volontà.
"Avendo dovuto constatare che non sussistono le condizioni necessarie per lo svolgimento dei concerti del 4, 5 e 11 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia, si comunica l’annullamento delle date". Questa è parte della nota diffusa per rassicurare i fan in merito al rimborso dei biglietti, che sarà ovviamente garantito.
Sono diversi gli eventi che erano previsti nell’arco di un periodo così ravvicinato, ma che non potranno avere luogo. Il 4 luglio avrebbero dovuto esibirsi Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Ice Spice, Offset, Baby Gang, Poison Beatz, Lost Frequencies, Martin Garrix, mentre il giorno successivo sarebbe stata la volta di The Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna, Nicky Jam, Lolita, Afrojack, Dimitri Vegas e Like Mike, DJ Snake. Infine l’11 luglio si sarebbero esibiti Swedish House Mafia, Alok, Benny Benassi e Clean Bandit.
A esprimersi a riguardo è stato anche il presidente C. Volo Spa, Andrea Cattini, che non ha nascosto la sua amarezza, ben sapendo di causare un forte dispiacere a migliaia di persone, agire in maniera diversa era però impossibile. "
"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare degli eventi di qualità per il pubblico e fino all’ultimo abbiamo cercato una soluzione che ci permettesse di confermare i concerti di queste tre giornate ma, a seguito di una serie di valutazioni complesse, non possiamo procedere. Confidiamo nella comprensione di questa decisione, alla quale siamo giunti spinti da circostanze al di fuori del nostro controllo", sono le sue parole riportate da Fanpage.it
Potrebbe interessarti anche
Cancellati i concerti di Kanye West e Travis Scott alla Rcf Arena di Reggio Emilia, fan in rivolta: le motivazioni irremovibili del Prefetto
Cancellati i concerti in programma per il 17 e 18 luglio, Kanye West e Travis Scott ...
Elisa celebra i 30 anni di carriera con un maxi concerto a Campovolo, poi la stoccata a De Gregori: "Non posso stare in silenzio"
A Campovolo una festa lunga un giorno intero tra musica, sostenibilità e riflessioni...
Il magic moment Gigi D’Alessio, il biopic in Tv e 10 concerti di fila nella stessa location (magica): “Sarà meraviglioso”
Dieci concerti consecutivi alla Reggia di Caserta e un biopic in arrivo: Gigi D’Ales...
Sal Da Vinci rilancia dopo la delusione dell'Eurovision: cambia il programma dei concerti (e maxi festa finale a Napoli)
Sulla scia del successo sanremese di ‘Per sempre sì’ e il quinto posto all’ESC, il c...
Pooh, nuova serata speciale: “Notte a sorpresa”. E arriva anche il maxi-concerto in TV
Una celebrazione senza precedenti per i sessant’anni della band, con tanti momenti i...
Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto evento
Sabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di ...
Luca Carboni e l’album cancellato (e rifatto) dopo il tumore: “Le priorità cambiano”. Come sta oggi
Il cantante racconta nel suo libro la scoperta del tumore al polmone e svela di esse...
Sal Da Vinci, svolta dopo Eurovision: oggi lancia il nuovo album e il singolo ‘Poesia’ (con un imprevisto)
Sal Da Vinci ha inaugurato il suo nuovo album con un release party, organizzato il 2...