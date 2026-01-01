Concerti 2026, da Vasco Rossi ai Metallica: gli eventi italiani più attesi del nuovo anno Il nuovo anno sarà segnato da grandissimi concerti in tutta la penisola: da Emma a Ultimo, passando per star internazionali come Katy Perry e i Maroon 5. Ecco i dettagli.

Il 2026 si preannuncia come uno degli anni più ricchi di musica dal vivo in Italia, tra stadi pieni, festival internazionali e ritorni attesissimi. Rock, pop, rap ed elettronica si alterneranno da nord a sud, con una concentrazione di grandi eventi tra maggio e luglio. Ecco una panoramica degli appuntamenti principali del nuovo anno.

Concerti 2026, le grandi tournée italiane da Vasco Rossi a Tiziano Ferro

Tra i protagonisti assoluti dell’estate 2026 ci sarà Tiziano Ferro, pronto a tornare negli stadi dopo anni di assenza. Il tour partirà il 30 maggio dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi proseguire a Milano (San Siro), Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e in chiusura a Messina, con dodici date complessive tra giugno e luglio.

Non può mancare poi Vasco Rossi, con il suo "Vasco Live 2026": dopo la data zero del 30 maggio a Rimini, il rocker sarà a Ferrara (5 e 6 giugno), Olbia (12 e 13 giugno), Bari (18 e 19 giugno), Ancona (23 e 24 giugno) e Udine, con doppio appuntamento al Bluenergy Stadium il 28 e 29 giugno. Tra i grandi eventi unici spicca anche quello di Ultimo: il 4 luglio 2026 il cantautore riempirà l’area di Tor Vergata a Roma con "La favola per sempre", concerto che lui stesso ha definito il più grande della sua vita, e per il quale ha promesso di puntare allo show più bello che il pubblico abbia mai visto.

In grande evidenza ci sarà anche Cesare Cremonini, che con "Cremonini Live 26" ha programmato quattro show monumentali: 6 giugno al Circo Massimo (Roma), 10 giugno all’Ippodromo Snai La Maura (Milano), il 13 giugno all’Autodromo di Imola e infine il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Sul fronte urban e rap, invece, lo Stadio di San Siro a Milano ospiterà tra gli altri Tedua (24 giugno), mentre altri grandi nomi italiani come Ligabue saranno protagonisti in stadi e arene in tutto il Paese nel corso del mese di giugno.

Superstar internazionali: dai Metallica ai Maroon 5

Il piatto forte per gli amanti del rock è invece il ritorno dei Metallica, che hanno annunciato una sola data italiana nel 2026: il 3 giugno allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, all’interno del "M72 World Tour". Sul lato pop internazionale, anche i Maroon 5 di Adam Levine faranno tappa in Italia per una sola data: il 25 giugno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, nell’ambito degli I-Days Milano Coca-Cola 2026. Sarà l’unica occasione dell’anno per vederli nel nostro Paese.

Molto atteso anche il ritorno di Katy Perry, che dopo il concerto bolognese del 2025 si esibirà il 19 luglio al Lucca Summer Festival, forte del nuovo singolo "Bandaids" e di una scaletta piena di hit. Per chi ama l’elettronica, poi, il DJ e produttore Calvin Harris sarà tra gli headliner del Nameless Festival 2026, in programma al Bione di Lecco dal 30 maggio al 1° giugno. Non mancheranno nemmeno le band pop-rock internazionali come gli OneRepublic, attesi in Italia con tre date: il 9 luglio ad Asti, il 19 luglio a Bassano del Grappa e il 12 luglio a Roma, per un mini-tour estivo tra arene e piazze.

Gli altri grandi nomi italiani: Irama, Achille Lauro, Emma

Tra i protagonisti della nuova generazione spicca poi Irama, che dopo il successo del progetto "Antologia della vita e della morte" salirà per la prima volta da solista sul palco di San Siro l’11 giugno 2026, per un concerto che promette grande impatto scenico e sonoro. Achille Lauro sarà invece impegnato in diversi palazzetti e in tre grandi show negli stadi: il 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, e il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano, a cavallo tra rock teatrale, pop e sperimentazione.

Doppio appuntamento, infine, per Emma, che porterà i suoi live in due grandi festival estivi: il 2 luglio al Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) e il 9 settembre al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro.

