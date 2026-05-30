'Con il Cuore - Nel nome di Francesco 2026', il dolore di Pupo e il fuori programma di Sal Da Vinci: cosa è successo Carlo Conti padrone di Con il Cuore 2026: tra il dolore di Pupo e i ringraziamenti di Sal Da Vinci che ha commosso Assisi nella diretta del 29 maggio 2026

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Ieri 29 maggio 2026 Rai 1 ha trasmesso una nuova edizione di Con il Cuore – Nel nome di Francesco 2026, il tradizionale appuntamento benefico guidato da Carlo Conti. L’evento, andato in onda dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, ha unito musica, spettacolo e solidarietà in una serata particolarmente significativa, dedicata anche agli 800 anni dalla morte del Santo patrono d’Italia. I momenti più emozionanti della diretta.

Nel nome di Francesco: l’emozione di Sal Da Vinci e il ricordo commosso di Pupo dopo la scomparsa della madre

La manifestazione, giunta alla sua ventiquattresima edizione, è stata promossa come sempre dai frati del Sacro Convento di Assisi, con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Nel corso della diretta è stato ribadito il valore dell’aiuto concreto verso chi vive situazioni di difficoltà, sia in Italia sia nel resto del mondo. La raccolta fondi avviata durante la serata è stata destinata alle Mense Francescane, alle famiglie italiane più fragili e ai numerosi progetti umanitari portati avanti dalle Missioni Francescane nei vari continenti. Non è mancato inoltre un pensiero rivolto alle popolazioni civili colpite dai conflitti ancora in corso. Tra momenti musicali, testimonianze e racconti di solidarietà, il pubblico ha potuto conoscere più da vicino il lavoro quotidiano svolto dai frati e dai tanti volontari impegnati nell’assistenza ai bisognosi. Sul palco si sono alternati numerosi ospiti del mondo della musica e dello spettacolo. Sal Da Vinci e Pupo si sono particolarmente emozionati. Il primo ha ringraziato Conti, a detta sua artefice del meraviglioso momento professionale che sta vivendo, il secondo, si è commosso per la scomparsa della mamma avvenuta qualche giorno fa. Ne ha approfittato però per ricordare quanto fosse devota a San Francesco. Michele Zarrillo, Orietta Berti, Serena Brancale, Delia ed Ermal Meta sono stati protagonisti di esibizioni dedicate alla raccolta fondi e ai valori della serata.

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Nel nome di Francesco su Rai 1, il messaggio di Ermal Meta: "I bambini sono il futuro"

Ermal Meta dopo aver cantato Stella Stellina ha presentato il brano Calma metafisica, prodotto da Dardust e ha ricordato l’importanza di aderire alla raccolta fondi per sostenere le iniziative raccontate lungo tutto il corso della serata. L’artista ha anche sottolineato come i bambini siano il nostro futuro e che è inaudito che proprio i bambini in altre parti del mondo soffrano per le decisioni di "uomini folli". Molto applaudita Serena Brancale, che nelle ultime settimane ha pubblicato il nuovo album Sacro. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con Qui con me, la cantautrice pugliese torna in radio con Al mio paese, brano dalle sonorità mediterranee cantato anche sul palco di Assisi insieme a Delia. Il conduttore Carlo Conti ha ricordato per tutta la diretta il valore dell’umanità, dell’empatia e della riconoscenza affermando: "Cerchiamo di rispettarci di più anche nella vita di tutti i giorni". Ha invitato poi i telespettatori e i presenti in platea a donare, scherzando: "Inviate un messaggio scrivendo quello che volete, anche ‘Abbasso Carlo Conti'".

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