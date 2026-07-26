Carlo Verdone torna in TV con una versione mai vista prima di Compagni di scuola: "Film che racconta i vizi degli uomini"
L'iconico film dell'attore e regista romano torna in onda in TV dopo 19 anni e in una versione ma vista prima
Domenica 26 luglio Rete 4 regala una serata speciale a tutti gli amanti della commedia italiana: a distanza di 19 anni dall’ultima trasmissione televisiva, torna sul piccolo schermo Compagni di scuola, il film cult di Carlo Verdone, che sarà però trasmesso in una versione mai vista prima.
Compagni di scuola torna in TV con una versione inedita: la trama e il cast del film
Uscita nelle sale nel dicembre del 1988, la pellicola vede nel cast, oltre allo stesso Verdone, Christian De Sica, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Alessandro Benvenuti e Athina Cenci (che per questa interpretazione si aggiudicò il David di Donatello come miglior attrice non protagonista). Il film va in onda il 26 luglio in un’inestimabile versione restaurata in alta definizione, mai vista prima sul piccolo schermo.
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La trama è nota: un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per una cena in una splendida villa, a distanza di anni dalla maturità. Quella che parte come una serata di amarcord e risate scivola però lentamente verso qualcosa di diverso. Tra un bicchiere di vino e un ricordo d’infanzia, emergono sogni infranti, vecchi rancori, rivalità e fallimenti personali. È proprio questo l’elemento di forza del film: trasformare una riunione tra ex alunni in uno specchio fedele e malinconico delle fragilità umane.
"Compagni di scuola? Il lavoro più importante della mia carriera"
Compagni di scuola è un film a cui Verdone è da sempre legatissimo, come ha ricordato lui stesso in occasione del restauro: "È il lavoro più importante della mia carriera, sia come autore che come regista. – ha ammesso, spiegando che con questo film – Volevo mettermi alla prova affrontando un tema scomodo come il cinismo e l’immaturità. Con ‘Compagni di scuola’ non volevo fotografare solo i difetti di un’epoca, ma quelli dell’essere umano in generale."
Al momento della sua uscita nelle sale nella stagione cinematografica 1988-1989, Compagni di scuola è stato un enorme successo di pubblico e al botteghino, tanto da totalizzare il 10° maggior incasso assoluto della stagione cinematografica italiana 1988-1989.
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