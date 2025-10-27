La compagna di Raoul Bova è in dolce attesa: cosa succede ora
Vecchi amici, nuovi esami e una gravidanza che cambia tutto: la commedia che ha conquistato il pubblico italiano torna con il suo cast eccezionale.
In Immaturi, un gruppo di ex compagni di liceo scopre che il loro esame di maturità è stato annullato per un vizio di forma e devono tornare sui banchi di scuola vent'anni dopo. Tra loro c'è Giorgio, interpretato da Raoul Bova, uno psichiatra infantile dalla vita apparentemente stabile ma piena di dubbi. Proprio mentre cerca di rimettere ordine nella sua esistenza, la sua compagna, interpretata da Luisa Ranieri, scopre di essere incinta, notizia che manda Giorgio in crisi e lo costringe a confrontarsi con le sue paure di adulto immaturo. Ecco tutti i dettagli sulla pellicola.
Immaturi va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:15.
