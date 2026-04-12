Como-Inter, stasera in Tv: dove vederla, orario, polemiche e l'attacco choc di Cristian Chivu Como-Inter è il posticipo di serie A: orario, diretta tv e la polemica dell’allenatore nerazzurro prima del match al Sinigaglia.

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Serata caldissima a Como per la 32ª giornata di Serie A: Como-Inter, domenica 12 aprile 2026 alle 20:45. Allo stadio Sinigaglia va in scena una partita che può dire tantissimo sulla stagione: da una parte i lariani di Fabregas, rivelazione del campionato; dall’altra l’Inter di Chivu, lanciatissima verso lo scudetto ma attesa da una trasferta tutt’altro che banale. Il clima è già da big match, tra tensione, classifica e incastri pesantissimi.

Como-Inter oggi in diretta tv e streaming: dove vederla

La sfida tra Como e Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con possibilità di visione su smart TV, console, TIMVISION Box e dispositivi compatibili.

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Orario: domenica 12 aprile 2026, ore 20:45

domenica 12 aprile 2026, ore 20:45 Diretta TV: DAZN, DAZN 1 (per abbonati Sky con Zona DAZN)

DAZN, DAZN 1 (per abbonati Sky con Zona DAZN) Streaming: app DAZN e sito ufficiale

La telecronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo con Massimo Ambrosini seconda voce.

Classifica e (quasi) match point scudetto per l’Inter

La situazione in classifica rende la partita ancora più pesante: l’Inter arriva da capolista con 72 punti, mentre il Como di Cesc Fabregas ha 58 punti ed è in piena volata per un posto in Champions League con Juventus, Roma e Atalanta, e continua a vivere una stagione sorprendente. Questo week-end, però, può cambiare tutto. Ieri il Milan ha perso a sorpresa in casa contro l’Udinese (3-0), mentre oggi pomeriggio (ore 15) il Napoli è impegnato in trasferta contro un Parma affamato di punti salvezza. I nerazzurri hanno 7 punti di vantaggio sui partenopei con 7 giornate alla fine: un eventuale passo falso degli azzurri, combinato a una vittoria a Como, permetterebbe all’Inter di chiudere quasi definitivamente i giochi per la vittoria del campionato..

Le dichiarazioni polemiche di Chivu

Alla vigilia della gara non sono mancate le polemiche, con Cristian Chivu che ha difeso a spada tratta Alessandro Bastoni dopo le critiche ricevute a causa dell’espulsione rimediata nalla sfida Bosnia-Italia, che ha compromesso la finale playoff che ha visto gli azzurri esclusi dai prossimi Mondiali (ma c’è ancora una piccola speranza sul ripescaggio). Il tecnico nerazzurro ha risposto così in conferenza stampa:

"Alessandro non va recuperato psicologicamente", ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa, "la gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna mediatica. Penso che sono loro ad avere bisogno di un qualche tipo di lavoro psicologico".

Como-Inter, ultime news e probabili formazioni

In casa Como Fabregas deve fare i conti con diverse assenze, ma conferma il suo 4-2-3-1 offensivo guidato da Nico Paz e Douvikas. In difesa resta qualche dubbio fino all’ultimo, mentre la squadra arriva da una serie positiva che ha acceso l’entusiasmo.

In casa Inter emergenza in attacco: ancora out Lautaro Martinez (che ha un problema al polpaccio), con Chivu che si affida in avanti alla coppia Thuram–Esposito. Recupera Carlos Augusto, mentre resta fuori Bisseck per squalifica.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

All. Fabregas

All. Fabregas Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito

All. Chivu

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