Il Commissario Ricciardi 3 divide i social, cosa è successo e polemiche: "Ecco il vero problema". E lacrime per il finale Fan in visibilio per il finale della terza puntata della stagione 3 de Il Commissario Ricciardi: ecco cos'è successo

La stagione 3 de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale, per la tristezza dei fan, sta per volgere al termine, con l’ultima puntata, la numero 4, in programma per il prossimo lunedì 24 novembre. Ma le lacrime sono tutte (o quasi) di gioia per quanto visto nella terza puntata, con i social invasi da reazioni a dir poco entusiastiche, che vanno in parte a mitigare le polemiche per l’orario "sbarazzino" a cui Rai ha iniziato a incastrare gli episodi de Il Commissario Ricciardi: ecco cos’è successo nell’ultima puntata. Ovviamente faremo spoiler, quindi attenzione.

Fan in lacrime: il Commissario Ricciardi si sposa

È finalmente arrivata la gioia più grande per il Commissario Ricciardi ma anche per i suoi fan, un coronamento atteso da tre lunghissime stagioni: Luigi Alfredo e la sua amatissima Enrichetta si sono finalmente sposati. Sui social gli appassionati si sono scatenati: "Una delle puntate più belle e commoventi", ha scritto Marilena su Facebook. "Che bravi, tutti! Lino Guanciale, eccezionale. Quest’anno gli episodi sono molto più avvincenti. Belle la fotografia e la scenografia. Un vero capolavoro di serie televisiva", ha chiosato Gabriella.

Non tutti, però, sono ugualmente contenti. Assieme ai fan in visibilio per le nozze dei loro beniamini, troviamo infatti appassionati letteralmente inviperiti per due aspetti. Il primo è legato all’orario della messa in onda delle puntate, giudicato da tantissimi sin troppo tardivo. "Bellissimo episodio, l’unico neo che inizia troppo tardi", dice qualcuno. "Non serve a niente lamentarsi tanto continua il ritardo per la trasmissione demenziale dei pacchi", dice qualcun altro, additando come colpevole Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Altri, invece, sono scontenti per la scarsa durata della stagione, già praticamente conclusa dopo appena 2 settimane. "2 anni per aspettare Ricciardi, e la prossima puntata è già l’ultima", si lamenta Giusy. Insomma, giubilo e festeggiamenti per gli apprezzati risvolti di trama, ma con qualche lato negativo.

Quando esce l’ultimo episodio de Il Commissario Ricciardi e dove vederlo in streaming

La stagione 3 de Il Commissario Ricciardi, che vi ricordiamo potete recuperare in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay, andrà in onda con l’ultimo episodio lunedì 24 novembre.

