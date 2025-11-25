Trova nel Magazine
Il Commissario Ricciardi 3, il finale travolge i social: "Ho pianto tutte le lacrime". Poi la rabbia: "Non c'è mai stato"

L'ultimo episodio della terza stagione della fiction con Lino Guanciale ha spaccato i fan, divisi tra chi l'ha amato e chi è rimasto molto deluso

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

La stagione 3 de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale è arrivata all’atteso finale, ma l’ultima puntata non ha convinto tutti i fan, portando con sé strascichi di polemiche. La fiction Rai ha incassato una generosa fetta di share, con diversi milioni di spettatori collegati, ma non tutti sono rimasti soddisfatti dal colpo di scena pensato da Maurizio De Giovanni, la penna dietro ai libri da cui è tratta la serie. Sui social, in molti si sono lasciati andare a commenti a metà tra la tristezza per il finale di stagione e la speranza di vederne una nuova: perché sì, forse Il Commissario Ricciardi 4 si farà.

Il discusso finale de Il Commissario Ricciardi 3: non si placano le polemiche

Inutile girarci attorno, il destino di Enrica, morta di parto per dare alla luce la loro figlioletta, ha lasciato sconcertati i fan. Un amore, quello tra Luigi Alfredo e la sua adorata Enrichetta, troppo presto spezzato. "Sono molto arrabbiata con Maurizio de Giovanni… Ma insomma, potevi far vivere qualche anno in più la dolcissima Enrica, a sto povero Ricciardi mai una gioia.. aveva appena cominciato a sorridere e ridere", si lamenta Vincenza su Facebook. "Faccio finta che quest’ultimo episodio non ci sia stato e sia finito la settimana scorsa", le fa eco Rita su X.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lo share di oltre il 21% e i più di 3 milioni e 700 mila spettatori, comunque, la dicono lunga su quanto sia stata amata la fiction Rai. Non a caso, online ne vengono tessute sperticate lodi. "Meraviglioso. Ho pianto tutte le mie lacrime. Che attori, che storie, spero che facciano un’altra serie", dice Silvia su Facebook, esprimendo anche quella che è la speranza di molti: si farà Il Commissario Ricciardi 4?

Ci sarà un Commissario Ricciardi 4? Il futuro della serie con Lino Guanciale

Una parte della stagione 3 de Il Commissario Ricciardi è nata dall’adattamento di una novella inedita di Maurizio De Giovanni. Questo ampliamento del materiale narrativo apre interessanti spiragli concreti sul futuro della serie. Durante l’ultimo Italian Global Series Festival, produzione e cast non si sono voluti sbilanciare nettamente sul futuro della serie, affermando però che i fatti raccontati nella novella inedita "potrebbero persino condurre verso una quarta stagione".

Il finale di questa stagione ha senza dubbio lasciato spazio di manovra agli sceneggiatori, in particolar modo per quanto riguarda lo sviluppo emotivo del Commissario. La saga di De Giovanni è ampia, ricca di sfumature e in grado di reggere nuove storie anche oltre i romanzi principali. Al momento non ci sono conferme ufficiali dai vertici Rai, ma le premesse ci sono tutte e qualcosa potrebbe muoversi presto per regalare ai fan un’attesissima stagione 4 de Il Commissario Ricciardi.

Dove vedere Il Commissario Ricciardi in streaming

Come sempre, gli episodi de Il Commissario Ricciardi sono sempre disponibili senza costi in streaming sul catalogo di RaiPlay, per essere rivisti per rivivere le emozioni della fiction, oppure per iniziare a vederla se ancora non lo aveste fatto.

Programmi

