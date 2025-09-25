Una delle fiction più seguite dagli italiani torna su RaiPlay: in tanti hanno già visto la replica e tifato per lui Tra indagini brillanti e verità nascoste, Montalbano svela il colpevole di un omicidio inaspettato: trama, cast e finale dell'episodio da rivedere in streaming.

Ieri sera, mercoledì 24 settembre 2025, su Rai 1 è andato in inda Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata, il primo episodio della decima stagione dell’amata fiction con protagonista Luca Zingaretti e con un casto di supporto pieno di volti noti. L’episodio diretto da Alberto Sironi ha mostrato ancora una volta l’intuito infallibile e la sensibilità di Salvo Montalbano, che si è trovato ad affrontare un caso complesso e doloroso. La morte misteriosa di Maria Castellino ha aperto la strada a indagini fitte di sospetti, false piste e rivelazioni sorprendenti. Ma chi è stato davvero il colpevole? Scopriamo tutto insieme.

Montalbano – Una Faccenda Delicata: trama e cast dell’episodio

Anche nell’episodio trasmesso ieri sera, 24 settembre 2025, dalla Rai (che ha schierato sicuramente uno dei pezzi forti di cui dispone contro Io Canto Family), il celebre Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri, è riuscito a smascherare il colpevole dell’episodio Una Faccenda Delicata. Ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo prima di cosa parla e il cast. La puntata si apre con Montalbano, in vacanza in Liguria con Livia, intento a ritrovare serenità dopo la morte di François. La loro quiete viene interrotta da una telefonata dell’ispettore Fazio: a Vigata è stato commesso un omicidio. La vittima è Maria Castellino, prostituta settantenne strangolata con una cintura nel suo appartamento. Le indagini partono dal principale sospettato, Mimmo Tavano, cliente abituale con inclinazioni morbose, ma il suo alibi e i riscontri scientifici lo scagionano. Montalbano allora apre nuove piste: scopre che Maria aveva paura di un cliente e che era molto legata al preside Vasalicò. Preziose informazioni arrivano anche dalla vicina e amica Teresita Gaudenzio, che racconta particolari sui figli di Maria, Luca e Antonio. Alla fine, il commissario riesce a ricostruire i fatti, portando alla luce segreti familiari, rancori e inganni inimmaginabili.

Ora diamo un’occhiata al cast: nell’episodio in questione, Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata, il protagonista è come sempre Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano. Accanto a lui ci sono Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (ispettore Fazio), Angelo Russo (agente Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia Burlando). Il cast include inoltre Miriam Dalmazio, Paolo Graziosi, Lollo Franco nel ruolo di Serafino, Sebastiano Tringali come preside Vasalicò, Ileana Rigano nei panni di Maria Castellino, insieme a Ketty Governali, Liborio Natoli e altri interpreti.

Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata: come finisce l’episodio e chi è l’assassino

A chi non ha visto ancora l’episodio, consigliamo di non leggere questo paragrafo perché sarà presente uno SPOILER sul finale. Per chi volesse sapere come finisce, allora proseguite la lettura. Nel finale de Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata, Salvo Montalbano risolve l’omicidio di Maria Castellino. Dopo aver scagionato Mimmo Tavano, scopre che il vero colpevole è l’anziano avvocato Giulio Rampolla, ricoverato in clinica per demenza senile. Rampolla, confondendo Maria con la moglie defunta, aveva in passato avuto con lei una relazione segreta e un figlio, Marco. Alla fine, sopraffatto dalla malattia e dal dolore, confessa di aver ucciso Maria quando lei minacciava di denunciarlo per somme di denaro accumulate in precedenza.

Dove vedere in streaming tutti gli episodi de Il Commissario Montalbano

Una Faccenda Delicata e tutti gli altri episodi di ogni singola stagione de Il Commissario Montalbano, potrete vederli in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

