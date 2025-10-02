Montalbano, finale shock e social scatenati: è Valentina Lodovini a conquistare il pubblico Il Commissario Montalbano indaga sull’oscura morte del ragioniere Barletta, tra segreti e vendetta: trama, cast e finale dell'episodio da rivedere su RaiPlay.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Per la gioia del pubblico, ieri sera, mercoledì 1° ottobre 2025, su Rai 1, è andata in onda un altro episodio (sempre in replica) de Il Commissario Montalbano, intitolato Un Covo di Vipere, il primo dell’undicesima stagione. Nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato dal bravissimo Luca Zingaretti, il commissario deve far luce su un nuovo caso: l’inquietante omicidio del ragioniere Cosimo Barletta, trovato senza vita con un proiettile in testa. Le indagini si intensificano ed emergono segreti familiari, rancori e vendette. Ma come si è concluso questo episodio? E quali sono state le reazioni sui social? Scopriamo tutto insieme.

Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere: trama e cast dell’episodio

Nel primo episodio dell’undicesima stagione de Il Commissario Montalbano, Un Covo di Vipere, trasmesso ieri sera su Rai 1, il ragioniere Cosimo Barletta viene trovato morto, colpito da un proiettile mentre beveva il caffè. L’autopsia rivela però che era già stato avvelenato prima che il figlio Arturo gli sparasse. Indagando, Montalbano scopre il lato oscuro della vittima: usuraio spietato, ricattatore di giovani donne e da poco autore di un testamento che escludeva i figli a favore di una misteriosa donna. L’episodio si chiude con un colpo di scena: Giovanna confessa il delitto in una lettera al commissario e si toglie la vita, chiedendogli di custodire il suo segreto.

Il cast principale vede Luca Zingaretti nel ruolo del commissario, affiancato da Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (agente Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia). Tra gli altri interpreti figurano anche Marcello Mazzarella (Cosimo Barletta), Valentina Lodovini (Giovanna Barletta), Alessandro Haber (Camastra), Roberto Nobile (Nicolò Zito), Giovanni Visentin (Giudice Tommaseo) e Marcello Perracchio (dottor Pasquano).

Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere: come finisce l’episodio e chi è l’assassino

Nel finale de Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere si scopre che l’assassino del ragionier Barletta non è il figlio Arturo, come sembrava, ma la figlia Giovanna. Arturo aveva sparato al padre, ma l’uomo era già morto: Giovanna lo aveva avvelenato nel caffè. A svelare la verità è Montalbano, che chiarisce anche il movente: la giovane voleva vendicarsi dei ricatti e delle umiliazioni subite per anni da Barletta, che in realtà era uno strozzino e aveva rovinato molte donne.

Reazioni social all’episodio e dove vederlo in streaming

Anche per questa puntata di Montalbano – Un Covo di Vipere, molti utenti hanno commentato sui social sì, la loro gioia nel vedere il commissario, ma anche l’orario (sempre più in ritardo) della messa in onda: "Peccato che quei disperati dei pacchi la tirano sempre per le lunghe: gli episodi non iniziano mai prima delle 21.45", "Già perché ci fate aspettare così tanto per un gioco che stufa e ci tocca aspettare per vedere una grande fiction", "L’unica cosa che rende poco credibile l’adattamento televisivo rispetto ai libri è la presenza costante di personaggi femminili sempre femme fatale e sopratutto sempre gnocche e un po’ pu****e…", "La ragazza è bellissima (si riferisce a Lodovini, ndr) ma i dialoghi le battute di una banalità disarmante". Non sono mancati, poi, i commenti su Valentina Lodovini, molto apprezzata dal pubblico per la sua bellezza e sensualità in Montalbano.

Altre reazioni sono arrivate riguardo al personaggio di Livia, compagna di Montalbano, interpretata da Sonia Bergamasco. In molti, a quanto pare, preferivano la precedente attrice in questo ruolo (si presuppone Katharina Böhm): "Sonia è brava ma la prima Livia aveva un fascino tutto austriaco", "A me la Bergamasco non è mai piaciuta nel ruolo di Livia ..preferivo la prima attrice, una Livia molto bella e dolce", "A me piaceva la prima Livia".

Ma spicca anche un commento ‘positivo’ per Sonia: "Unica Livia italiana molto brava e soprattutto credibile perché è impensabile che dopo 20 anni sarebbe rimasta tale e quale alla tedesca e alla francese ma soprattutto recita e recita in italiano, quello che mi dispiace che poi il suo personaggio venga liquidato con una telefonata per prendersi una che poi bella non è- il metodo catalanotti-". Tutti gli episodi della serie Il Commissario Montalbano li trovate in streaming su RaiPlay.

