Montalbano, l’ultima puntata in replica su Rai 1 scatena lacrime e polemiche sui social: "Pessimo, mi cade un mito" Il commissario di Vigata torna in tv con “Il metodo Catalanotti”, ma i fan si dividono: amore improvviso e scelte di Montalbano scatenano il dibattito online.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Ieri sera, mercoledì 26 novembre, Rai 1 ha trasmesso in prima serata l’episodio "Il metodo Catalanotti", in replica e contemporaneamente disponibile su RaiPlay, riportando davanti agli schermi milioni di spettatori. La puntata, già andata in onda per la prima volta nel 2021, è stata scelta anche nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di Andrea Camilleri, autore della saga di Montalbano. Nonostante si tratti di una replica, il fascino del commissario di Vigata resta intatto: la Sicilia, la sua ironia, il suo modo unico di affrontare i misteri continuano a catturare il pubblico di tutte le età.

Cosa è successo nell’episodio de Il Commissario Montalbano

La puntata si apre di notte, con Mimì Augello (Cesare Bocci) che sveglia Montalbano (Luca Zingaretti) per segnalare un cadavere in un appartamento disabitato. Presto, viene trovato un secondo corpo: Carmelo Catalanotti, regista teatrale e usuraio, che aveva teorizzato un metodo particolare per gli attori basato sull’uso dei propri traumi personali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Montalbano indaga tra i membri della compagnia teatrale Trinacriarte, dove drammaturgia e realtà si intrecciano, e affronta nuovi casi di indebitamento e cadaveri misteriosi. Ma, oltre al delitto, il commissario scopre sentimenti che credeva sopiti: l’arrivo della giovane capo della Scientifica, Antonia Nicoletti (Greta Scarano), lo fa innamorare, generando una tensione emotiva inedita e scuotendo la sua relazione storica con Livia (Sonia Bergamasco).

Le polemiche sui social

Non sono mancate le reazioni del pubblico: molti fan hanno espresso delusione per il cambiamento della personalità di Montalbano. Su Twitter e Facebook sono comparsi commenti come: "La puntata più brutta in assoluto, snatura tutta la serie", "Non è più il Montalbano che ammiravo, lasciare Livia per telefono è assurdo", "Con questa puntata cade un mito, non la rivedrò mai", "Delusione totale, avevo sempre ammirato il personaggio ma così lo rovinano". Altri hanno scritto: "Pessimo Montalbano, la faccia si mette sempre, ma lasciare una donna per telefono non si fa", o ancora "A me questa puntata non è piaciuta, un Montalbano innamorato pazzo alla prima occasione non convince".

C’è anche chi, pur critico, ha trovato qualche aspetto positivo: "Bella l’ambientazione teatrale, ma Montalbano non è più lui". Il dibattito sui social evidenzia come il pubblico, pur affezionato alle repliche, abbia reagito con sorpresa e disappunto di fronte a scelte narrative percepite come incoerenti con l’iconico commissario di Vigata. Nonostante tutto, la magia di Montalbano resta: le repliche continueranno a intrattenere il pubblico, anche se per i fan più accaniti il vero addio rimane nei romanzi postumi di Camilleri.

Potrebbe interessarti anche