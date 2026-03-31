Il Commissario Montalbano è infinito, la Rai (già) lo rilancia in TV: cosa manda in onda e polemiche Viale Mazzini ha deciso di riprendere le repliche della fiction a pochissimi mesi dall'ultimo ciclo. Il motivo potrebbe essere la carenza di materiale 'forte' in palinsesto.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Luca Zingaretti rimette i panni di Salvo Montalbano. Il Commissario più amato della fiction italiana torna ancora una volta, in prima serata su Rai 1, a partire da martedì 7 aprile 2026. Con un nuovo ciclo di repliche che promette già di fare felice il pubblico di inguaribili affezionati. C’è però un dettaglio che non è passato inosservato: l’ultimo ciclo era andato in onda soltanto lo scorso autunno, chiudendosi a fine novembre dopo essersi prolungato più del previsto. Stupisce quindi la scelta di Viale Mazzini di puntare di nuovo, e così presto, sul cavallo di battaglia nato dalla penna di Camilleri. Che la Rai sia consapevole di non avere (al momento) altre cartucce da sparare? Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Il Commissario Montalbano, la strana scelta della Rai

Che il Commissario Montalbano sia un asset prezioso, per Rai 1, non è un certo segreto. Anche in replica, le avventure tratte dai romanzi di Andrea Camilleri continuano a raccogliere ascolti rispettabili, con un pubblico fidelizzato che non si stanca mai di rivedere le indagini del puntiglioso (ma irresistibile) commissario siciliano. Ma la scelta di riproporlo così presto, a distanza di pochi mesi dall’ultimo ciclo, solleva qualche domanda sulla programmazione dell’ammiraglia.

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Il sospetto, insomma, è che Rai 1 si trovi in un momento di difficoltà nel reperire contenuti forti nel corso della settimana, e che il ricorso alle repliche di Montalbano sia in parte una soluzione di comodo per tappare un buco nel palinsesto primaverile. Una scelta comprensibile dal punto di vista commerciale — le repliche del Commissario costano poco e rendono ancora abbastanza — ma che racconta anche qualcosa di allarmante sullo stato delle nuove fiction originali del servizio pubblico.

L’odore della notte, la trama del prossimo episodio in replica

Dubbi e polemiche a parte, gi affezionati sono pronti a godersi da martedì 7 aprile il primo episodio in replica del nuovo ciclo. La puntata in questione è "L’odore della notte", una delle più apprezzate negli anni dai fan. Al centro della storia c’è la sparizione di un promotore finanziario e del suo aiutante: tutti in paese danno per scontato che se la stia spassando all’estero, con i soldi dei risparmiatori truffati, oppure che sia stato eliminato da qualche mafioso. Ma come spesso accade nelle indagini di Montalbano, la realtà si rivela molto più complicata, e dolorosa, del previsto. Per tutti i dettagli della storia non resta che attendere la messa in onda. Perché anche se si tratta di repliche, c’è chi sostiene che certi episodi migliorino col passere del tempo. Come il vino più buono. Ed è difficile dargli torto.

Dove e quando vedere Il Commissario Montalbano

Il nuovo ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano parte martedì 7 aprile 2026, in prima serata su Rai 1. E per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, le puntate saranno disponibili in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

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