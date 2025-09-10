Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Programmi

Film

Serie TV

Montalbano – Il sorriso di Angelica, il ritorno su Rai 1 scatena il web: "Tutte insignificanti"

La messa in onda di uno dei capitoli più amati della saga con Luca Zingaretti ha scatenato i commenti sui social: ecco cosa è stato detto e dove vedere il film.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ieri sera la prima serata di Rai 1 ha riproposto ‘Il sorriso di Angelica’, uno degli episodi più amati (e discussi) della lunga saga de Il Commissario Montalbano, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Il ritorno in Rai del film ha generato grande entusiasmo tra i fan storici dell’iconico commissario interpretato da Luca Zingaretti, confermando ancora una volta l’affetto che il pubblico nutre per questa serie. Tuttavia, non sono mancate anche alcune critiche, soprattutto rivolte a un personaggio in particolare che sui social è stato oggetto di commenti pungenti: scopriamo di più.

Montalbano – Il sorriso di Angelica, la trama e il ruolo di Livia

Il film Montalbano – Il sorriso di Angelica si apre con una serie di furti in case di famiglie facoltose. La dinamica è insolita: i ladri sembrano colpire quasi per gioco, lasciando poche tracce e un alone di mistero. A complicare l’indagine arriva Angelica Cosulich (interpretata da Margareth Madè) giovane e affascinante erede di una delle famiglie coinvolte. Il commissario Montalbano ne resta colpito, e non solo professionalmente: tra i due nasce un’intesa che va oltre il lavoro e che mette in crisi l’equilibrio sentimentale del protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ma è proprio qui che entra in scena Livia Burlando (Katharina Böhm) la storica compagna di Montalbano. Nel corso del film, Livia percepisce la distanza emotiva del commissario e il suo turbamento, dando vita a un confronto che segna profondamente la vicenda. Il finale, pur risolvendo il caso criminale con un vero e proprio colpo di scena, lascia aperte domande sul piano personale: il sorriso di Angelica non è solo quello di una donna, ma è il simbolo di una tentazione che rischia di incrinare un rapporto di lunga data.

La reazione del web a Il sorriso di Angelica: Livia non convince

Come spesso accade, la nuova messa in onda ha inevitabilmente scatenato i social. Oltre ai messaggi di affetto per Montalbano e all’entusiasmo per averlo rivisto ancora una volta in tv, tra i commenti emergono anche osservazioni pungenti sul personaggio di Livia. "Hanno cambiato tante Livie negli anni. Tutte insignificanti", si legge in un commento su X. E ancora: "Mai capito perché hanno cambiato questa Livia" e "Avevo completamente rimosso questa Livia".

Non c’è che dire, il dibattito online ha reso evidente quanto il personaggio di Livia sia in grado di scatenare discussioni ancora oggi, così come l’intera saga di Montalbano divenuta ormai un vero cult della televisione italiana. E per chi volesse vederlo ancora una volta, è possibile recuperare il film Montalbano – Il sorriso di Angelica gratuitamente in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Il commissario Montalbano torna su Rai 1, anticipazioni 9 settembre 2025

Il commissario Montalbano, Salvo tra rapine e l’amore travolgente per Angelica: cosa vedremo stasera su Rai 1

In occasione del centenario di Camilleri, stasera 9 settembre torna in onda la serie...
Luca Zingaretti e Andrea Delogu

Programmi tv, cosa vedere oggi 9 settembre: Montalbano ‘traditore’ è imperdibile, Andrea Delogu balla coi serpenti

Dalla magiche atmosfere decadenti siciliano di Montalbano, alla grande musica intern...
Il Commissario Montalbano, tutto sull’amata fiction Rai con Luca Zingaretti: trama, cast, luoghi, dove vederlo

Il Commissario Montalbano, tutto sull’amata fiction Rai con Luca Zingaretti: trama, cast, luoghi, dove vederlo

Dalla penna del grande scrittore Andrea Camilleri è nato uno dei personaggi più amat...
Il commissario Montalbano torna su Rai1: l'attore Luca Zingaretti

Il commissario Montalbano, è ufficiale: il ritorno speciale su Rai 1 (ma Zingaretti dice basta)

Rai1 celebra il centenario di Andrea Camilleri riproponendo tutti gli episodi di Mon...
Il commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano, record su Raiplay e ora torna su Rai1. Quando va in onda

Già tra i contenuti più visti sulla piattaforma, il commissario nato dalla penna di ...
Stasera in tv (9 settembre), Zingaretti e Berlinguer: la sfida tra il ritorno di Montalbano e il talk di Rete 4. E Papi accende la musica su Italia 1

Stasera in tv (9 settembre), Zingaretti e Berlinguer: la sfida tra il ritorno di Montalbano e il talk di Rete 4. E Papi accende la musica su Italia 1

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di martedì 9 settembre: la s...
I film del Commissario Montalbano in streaming su RaiPlay

Montalbano (tutto, ma proprio tutto) arriva su RaiPlay per i 100 anni di Camilleri: una collezione imperdibile

Il commissario più famoso della tv italiana giunge in una collezione che racchiude t...
Il Commissario Montalbano su Rai 1 e su RaiPlay

Il commissario Montalbano non passa di moda: su RaiPlay e su Rai 1 i dati sono da urlo

Per il centenario di Andrea Camilleri la Rai ha deciso di fare un regalo a tutti i f...
Andrea Camilleri

Camilleri 100, la Rai celebra il genio di Montalbano con Luca Zingaretti e Fiorello: cosa vedremo stasera

Dal 6 settembre la Rai rende omaggio allo scrittore Andrea Camilleri con prime serat...

Personaggi

Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
Afef Jnifen

Afef Jnifen
Simone Montedoro

Simone Montedoro
L'attore Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963