Montalbano – Il sorriso di Angelica, il ritorno su Rai 1 scatena il web: "Tutte insignificanti" La messa in onda di uno dei capitoli più amati della saga con Luca Zingaretti ha scatenato i commenti sui social: ecco cosa è stato detto e dove vedere il film.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Ieri sera la prima serata di Rai 1 ha riproposto ‘Il sorriso di Angelica’, uno degli episodi più amati (e discussi) della lunga saga de Il Commissario Montalbano, tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Il ritorno in Rai del film ha generato grande entusiasmo tra i fan storici dell’iconico commissario interpretato da Luca Zingaretti, confermando ancora una volta l’affetto che il pubblico nutre per questa serie. Tuttavia, non sono mancate anche alcune critiche, soprattutto rivolte a un personaggio in particolare che sui social è stato oggetto di commenti pungenti: scopriamo di più.

Montalbano – Il sorriso di Angelica, la trama e il ruolo di Livia

Il film Montalbano – Il sorriso di Angelica si apre con una serie di furti in case di famiglie facoltose. La dinamica è insolita: i ladri sembrano colpire quasi per gioco, lasciando poche tracce e un alone di mistero. A complicare l’indagine arriva Angelica Cosulich (interpretata da Margareth Madè) giovane e affascinante erede di una delle famiglie coinvolte. Il commissario Montalbano ne resta colpito, e non solo professionalmente: tra i due nasce un’intesa che va oltre il lavoro e che mette in crisi l’equilibrio sentimentale del protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma è proprio qui che entra in scena Livia Burlando (Katharina Böhm) la storica compagna di Montalbano. Nel corso del film, Livia percepisce la distanza emotiva del commissario e il suo turbamento, dando vita a un confronto che segna profondamente la vicenda. Il finale, pur risolvendo il caso criminale con un vero e proprio colpo di scena, lascia aperte domande sul piano personale: il sorriso di Angelica non è solo quello di una donna, ma è il simbolo di una tentazione che rischia di incrinare un rapporto di lunga data.

La reazione del web a Il sorriso di Angelica: Livia non convince

Come spesso accade, la nuova messa in onda ha inevitabilmente scatenato i social. Oltre ai messaggi di affetto per Montalbano e all’entusiasmo per averlo rivisto ancora una volta in tv, tra i commenti emergono anche osservazioni pungenti sul personaggio di Livia. "Hanno cambiato tante Livie negli anni. Tutte insignificanti", si legge in un commento su X. E ancora: "Mai capito perché hanno cambiato questa Livia" e "Avevo completamente rimosso questa Livia".

Non c’è che dire, il dibattito online ha reso evidente quanto il personaggio di Livia sia in grado di scatenare discussioni ancora oggi, così come l’intera saga di Montalbano divenuta ormai un vero cult della televisione italiana. E per chi volesse vederlo ancora una volta, è possibile recuperare il film Montalbano – Il sorriso di Angelica gratuitamente in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche