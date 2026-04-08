Il Commissario Montalbano riparte tra le polemiche: “È ora di fermarsi”. Pubblico inviperito con la Rai: perché L’inizio dell’ennesimo ciclo di repliche dell’amata fiction ha fatto molto discutere, soprattutto sui social: sono solo pochi mesi dal centenario di Camilleri

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il commissario Montalbano è tornato. Ieri martedì 7 aprile 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda L’odore della notte, terzo episodio della quarta stagione dell’amata fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il commissario di Vigata interpretato da Luca Zingaretti ha ovviamente incantato il pubblico del prime time Rai, ma non sono mancate le polemiche. Il motivo? Si tratta dell’inizio dell’ennesimo ciclo di repliche della serie, peraltro a pochi mesi dall’ultimo andato in onda per il centenario di Camilleri. Il commissario Montalbano è e rimane il gioiello probabilmente più prezioso in casa Rai, ma gli appassionati (soprattutto sui social) hanno la sensazione che la tv di Stato lo stia ormai usando come ‘tappabuchi’. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il commissario Montalbano, nuove repliche

Ieri martedì 7 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – L’odore della notte. Tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, il terzo episodio della quarta stagione andò in onda per la prima volta più di vent’anni fa, nel 2002. La serie con Luca Zingaretti – com’è noto – ha infatti conosciuto ormai non si sa quanti cicli di repliche nel prime time della tv di Stato. La puntata di ieri, tuttavia, ha fatto parecchio discutere, dal momento che si tratta dell’ennesima replica e a neanche sei mesi dalle ultimo ciclo andato in onda per il centenario di Camilleri. La reazione del pubblico (soprattutto sui social) è stata furente: nessuno mette in discussione il valore assoluto della serie, ma la decisione Rai di proporre repliche all’infinito non va più giù a molti, soprattutto considerato che siamo in piena stagione tv primaverile.

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La reazione dei social

"Troppe puntate… È ora di fermarsi un po'", "Adoro Montalbano, ma dopo l’ennesima replica lo sto vomitando… Basta!", "Ma stavolta non lo guardo. Ormai le conosco tutte a memoria dopo 5 volte che le vedo.", "Ancora! Basta", "Ma perché lo riproponete in continuazione?? Si è apprezzato con piacere ma esagerare non va bene.", "Sinceramente… Apprezzo molto il prodotto Montalbano… Attori… Regista… L’autore… Ma hanno trasmesso le puntate più e più volte… Basta… Per quanto mi riguarda… Basta!", "Che noia le repliche!", "Ormai le sappiamo a memoria le storie di Montalbano quindi basta seguirle. Con tutto il rispetto per Camilleri e Zingaretti che è bravissimo non me la sento di seguirlo più." Eccetera eccetera si legge sui social, dove in tantissimi si sono lamentati dell’inizio dell’ennesimo ciclo di repliche de Il commissario Montalbano. Come anticipato, sono tutti concordi nel riconoscere il valore assoluto della serie (probabilmente il prodotto migliore dell’ultimo quarti di secolo Rai), ma la pazienza sembra essere finita e la voglia di novità nel palinsesto non manca: "25 anni e più che la Rai trasmette Montalbano… Per carità è una bella serie ma direi che basta con ste repliche, non siamo idioti o dobbiamo imparare a memoria tutte le battute? Ci sono tante altre serie bellissime tipo I pilastri della terra o altre che non trasmettono mai ma che andrebbero riviste. Montalbano visto e rivisto, ha stancato.", "Io ho adorato Montalbano, ma basta con le repliche.", "L’ho sempre guardato con piacere, ma adesso basta.", "Ho letto i libri, ho guardato tutte le puntate tv e anche qualche replica, ma ora basta… Con tutto il rispetto.", "Che vergogna, solo repliche le battute le sappiamo a memoria. Basta in questa serie Zingaretti aveva 18 anni… Si paga il canone per vedere sempre le stesse cose.", "Ci sono milioni di film da trasmettere… Ancora Montalbano??? Anche basta!", "Va bene una prima replica, anche una seconda, ma poi diventa accanimento terapeutico.", "Io sono un estimatore di Montalbano, ma direi basta con queste repliche. Possibile non riuscire a trasmettere qualcosa di diverso e ad orari da cristiani…", "Ma la Rai non si vergogna a riproporre puntate viste e riviste 200 volte! Mentre ci sono film attuali. Anche di qualche anno fa (non 30 anni) da far vedere.", "La Rai comincia già a aprile con Montalbano e ‘Pretty Woman’. Questa estate cosa manderà in onda, le repliche delle stagioni di Don Matteo e La Signora in Giallo? Suvvia, su Raiplay ci sono tonnellate di film mai andati in onda in prima serata, un po’ di coraggio mamma Rai!". Ovviamente non mancano gli instancabili, entusiasti per l’arrivo di nuove repliche di Montalbano: "Montalbano è unico!!! Io lo guardo e riguardo sempre.", "Rivista per la 3 volta ed è sempre emozionante.", "Come molti l’ho rivista ma mi fa sempre piacere.", "Montalbano è sempre Montalbano… Va visto e rivisto. Non ci si stanca mai."

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