Montalbano, stasera niente puntata: quando va in onda l’ultimo episodio e il sogno infranto dei fan Oggi martedì 25 novembre 2025 la serie cult con Luca Zingaretti ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri salterà l’appuntamento in prima serata su Rai 1: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Il gran finale de Il commissario Montalbano è rimandato. Oggi martedì 25 novembre 2025, infatti, l’amata serie con Luca Zingaretti e ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri non andrà in onda. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Rai 1 ha deciso di rimandare l’appuntamento con l’ultima puntata ‘Il metodo Catalanotti’ per fare spazio al film di Paola Cortellesi C’è ancora domani. Scopriamo tutti i dettagli.

Il commissario Montalbano non va in onda: perché (martedì 25 novembre 2025)

Per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri lo scorso settembre è tornato in onda Il commissario Montalbano e il nuovo, ennesimo, ciclo di repliche è stato un successo. La Rai ha deciso addirittura di ampliare la selezione degli episodi da riproporre in prima serata e oggi martedì 25 novembre 2025 era previsto il gran finale con l’ultima puntata: ‘Il metodo Catalanotti’. Come anticipato, però, la serie cult con Luca Zingaretti nei panni del commissario nato dalla penna di Camilleri salterà l’appuntamento di questa sera. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, infatti, in prima serata su Rai 1 andrà in onda il film C’è ancora domani. Presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023, la pellicola ha segnato il debutto alla regia di Paola Cortellesi (che interpreta anche la protagonista Delia, vittima delle violenze del marito) ed è stato un successo, ottenendo addirittura 19 candidature ai David di Donatello (record nella storia del riconoscimento) ed entrando il decimo maggiore incasso italiano al botteghino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando va in onda l’ultimo episodio di Montalbano: l’ipotesi di nuove puntate

Stasera Il commissario Montalbano non andrà in onda, ma per gli appassionati non bisognerà pazientare troppo. L’appuntamento con l’ultima puntata dell’amata serie Rai e Palomar, infatti, è solo rimandato di 24 ore. ‘Il metodo Catalanotti’ verrà trasmesso domani mercoledì 26 novembre 2025; appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30. Si tratta dell’ultimo episodio di questo ciclo di repliche e il finale dell’intera fiction. In tantissimi, ovviamente, hanno chiesto a gran voce delle nuove puntate (magari sull’ultimo romanzo ‘Riccardino’), ma sia Luca Zingaretti che gli altri protagonisti del cast hanno più volte escluso questa possibilità, anche e soprattutto dopo la morte di Andrea Camilleri del 2019.

Potrebbe interessarti anche