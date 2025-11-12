Il Commissario Montalbano e le sue tentazioni: Livia e le irresistibili donne che hanno sfidato il suo cuore Affascinante e astuto, il celebre commissario di Rai 1 resiste alle tentazioni: un viaggio tra le donne che hanno segnato le stagioni della fiction Montalbano.

E’ impossibile non conoscerlo ed è impossibile non amarlo. Il Commissario Montalbano non solo è una garanzia (in ambito ascolti) per Rai 1 ma è una calamita irresistibile per milioni di persone. Abile, astuto e intelligente, con il suo fascino è in grado di attirare le attenzioni femminili. Oltre a Livia, la sua storica compagna, lungo le stagioni sono entrate nel suo mondo diverse donne, alcune più misteriose, altre incredibilmente belle. Tutte loro hanno messo seriamente alla prova la fermezza del commissario. In questo articolo vi sveliamo chi sono e come hanno incrociato il suo cammino.

Il Commissario Montalbano, chi sono le donne che lo hanno affascinato

Chi segue la fiction di Rai 1 lo sa bene, anche Salvo Montalbano non è immune al fascino femminile: sebbene tentato, riesce quasi sempre a resistere. La sua fidanzata storica, Livia, ha cambiato volto nel tempo, e numerose attrici seducenti hanno messo alla prova la sua fermezza. Di seguito, ecco alcuni dei volti femminili più iconici che lo hanno ‘tentato’:

Alessia Merz

Alessia Merz, ex velina ed ex Non è la Rai, ha partecipato a un episodio della prima stagione, La voce del violino, interpretando il cadavere di Michela Licalzi, un ruolo fondamentale per la trama.

Afef Jnifen

La prima a incontrare Montalbano, nel primo episodio della prima stagione (Il ladro di merendine), è Afef Jnifen, attrice e modella tunisina, che interpreta Karima, la madre di François. Livia e Salvo si prendono cura del bambino e per un breve periodo pensano di adottarlo, poi lo affidano alla sorella di Mimì. François morirà nell’episodio Una lama di luce.

Belen Rodriguez

Tra le guest star c’è la nota showgirl argentina, Belen Rodriguez, che interpreta Dolores nell’episodio Il campo del vasaio. Dolores è una donna affascinante, poi scoperta colpevole dell’omicidio del marito, e riuscirà a far perdere la testa a Mimì.

Simona Cavallari

Nell’episodio del 2006 Il gioco delle tre carte, Simona Cavallari è Renata Di Mora, infelicemente sposata e separata dal suo amante, interpretato da Stefano Dionisi. Tra sospetti e accuse, finisce sotto indagine da parte di Salvo, ma viene scagionata e riesce infine a coronare il suo sogno d’amore con Dionisi, in un lieto fine ricordato dai fan della serie.

Isabella Ragonese

Isabella Ragonese, nota per il ruolo del Tenente Laura Belladonna, vive un incontro fatale con Salvo: un amore nato per caso e mai realizzato che sconvolgerà l’uomo. Alla morte della giovane, il commissario dovrà affrontare sensi di colpa e il dolore di un sentimento interrotto, che lo tormenterà a lungo.

Barbora Bobulova

L’ attrice slovacca, Barbora Bobulova, è guest star ne Il gioco degli specchi, dove interpreta la vicina di casa di Montalbano che tenta di sedurlo con secondi fini.

Margaret Madè

Margaret Madè interpreta Angelica in Il sorriso di Angelica. La sua bellezza mette alla prova Montalbano, già in crisi con Livia.

Valentina Lodovini

Valentina Lodovini, nota soprattutto per Benvenuti al Sud, interpreta Giovanna Pusateri in Un covo di vipere. Giovanna, figlia di Cosimo Barletta ("il morto"), uccide il padre con cui aveva una relazione incestuosa e poi si suicida.

Greta Scarano

Nel finale de Il Metodo Catalanotti della serie di Montalbano, Greta Scarano interpreta Antonia Nicoletti, ufficiale della scientifica. Antonia colpisce profondamente il commissario, che per la prima volta non torna da Livia, ma sarà lei stessa a frenare qualsiasi storia d’amore.

Dove vedere in streaming Il Commissario Montalbano

Se desiderate recuperare tutte le stagioni dell’amatissima fiction Il Commissario Montalbano, le trovate in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

