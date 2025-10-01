Montalbano smaschera un complotto che nessuno immaginava ma è polemica: "Ma com'è possibile questo?" Il Commissario Montalbano affronta corruzione e depistaggi nel mondo dell’edilizia siciliana: trama, cast e finale dell'episodio da rivedere su RaiPlay.

Nonostante fosse in replica, per milioni di telespettatori è sempre un piacere guardare Il Commissario Montalbano e, ieri sera, martedì 30 settembre 2025, su Rai 1 è andato in onda il secondo episodio della decima stagione della celebre serie, intitolato La Piramide di Fango. Nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, l’astuto commissario è entrato nel cuore delle persone che, difficilmente, vogliono perdersi i suoi casi. Questa volta, le indagini si concentrano sulla morte di un contabile di un’impresa edile, ritrovato senza vita in un cantiere. Ma vediamo insieme com’è finito l’episodio e chi è stato arrestato per questo omicidio ben congeniato.

Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango: trama e cast dell’episodio

La Piramide di Fango, secondo episodio della decima stagione de Il Commissario Montalbano, inizia con il ritrovamento di un cadavere in un condotto idrico: Gerlando Nicotra, contabile dell’impresa edile Rosaspina, è morto nel fango, vestito solo di canottiera e mutande, probabilmente dopo essere stato rapito. Il commissario Montalbano avvia le indagini, supportato dalla giornalista Lucia Gambardella, che indaga sugli appalti truccati, scoprendo che l’omicidio è legato alla mafia. Tra depistaggi, pericolose scoperte e colpi di scena, Montalbano riuscirà a svelare la "piramide di fango" nascosta nel settore edilizio siciliano.

L’episodio, tratto da Andrea Camilleri, è diretto da Alberto Sironi e adattato da Francesco Bruni. Nel cast principale figurano Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Giuseppe Fazio), Angelo Russo (Agatino Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia), insieme a Teresa Mannino, Tony Laudadio, Yuliya Mayarchuk, Mimmo Mignemi, Ubaldo Lo Presti e altri.

Montalbano – La Piramide di Fango: come finisce l’episodio e chi è l’assassino

Ma com’è finito l’episodio trasmesso ieri sera, martedì 30 settembre 2025, su Rai 1? Nel finale de La Piramide di Fango, Montalbano risolve l’omicidio di Gerlando Nicotra, contabile di un’impresa edile, inizialmente scambiato per un incidente. Scopre che il colpevole è il costruttore Emilio Rosales, intermediario tra due clan mafiosi, i Cuffaro e i Sinatra. Durante le indagini, salva anche Saverio Piscopo, operaio e spacciatore, vittima di un tentato omicidio legato allo stesso giro criminale.

Montalbano svela la cosiddetta "piramide di fango": dietro l’omicidio e il tentato delitto c’è un sistema di corruzione negli appalti edilizi, con società fittizie create da Rosales che vincendo gli appalti pubblici nascondevano i soldi in cassaforti sotterranee nella casa dei Nicotra. La vicenda si conclude con delle rivelazioni interessanti sulle connessioni mafiose.

Reazioni social all’episodio e dove vederlo in streaming

Ovviamente, nel corso della visione dell’episodio La Piramide di Fango, molti utenti hanno espresso tutto il loro gradimento sui social nel vedere il commissario in azione. Ve ne riproponiamo solo alcuni: "Grande meraviglioso bravissimo LUCA ZINGARETTI", "Lo vedrei mille volte". Non solo commenti positivi, anche delle critiche e molta stanchezza: "Qualcuno lo deve pur dire: #Montalbano ha rutt ‘o caz*!!!", "Come caz*o fa a iniziare la prima serata di Rai1 praticamente alle 10 di sera. Nessuno che debba andare al lavoro domani mattina?". Tutti gli episodi della serie Il Commissario Montalbano sono visibili in streaming su RaiPlay.

