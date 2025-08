Il Commissario Montalbano, l’evento più atteso: Fiorello al fianco di Luca Zingaretti. Cosa succede In occasione del centenario di Camilleri, il 6 settembre su Rai 1 andrà in onda un omaggio al grande scrittore e creatore della serie. Coinvolto anche Michele Riondino.

L’appuntamento è fissato per il 6 settembre 2025, giorno in cui lo scrittore Andrea Camilleri avrebbe spento la bellezza di 100 candeline. In quell’occasione, andrà in onda in prima serata su Rai 1 un documentario inedito firmato da Francesco Zippel, Camilleri100, che ripercorre la storia del creatore di Montalbano. E tra i grandi nomi presenti nello speciale, ci saranno anche lo showman Fiorello, amico stretto di Camilleri, l’attore Luca Zingaretti, e poi Fabrizio Gifuni, Michele Riondino (volto de Il giovane Montalbano) e tantissimi altri ancora. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Il Commissario Montalbano, Fiorello e Zingaretti ricordano Camilleri

Quella su Rai 1 sarà una grande festa, per ricordare l’autore geniale di Montalbano, Andrea Camilleri, che il 6 settembre prossimo avrebbe compiuto 100 anni. In prima serata, dunque, il documentario inedito Camilleri100 racconterà lo scrittore per la regia di Francesco Zippel. Ma a catturare l’attenzione del pubblico saranno soprattutto i grandi nomi dello spettacolo presenti nel docufilm, pronti a dare il proprio contributo alla memoria dell’autore siciliano.

In primis Luca Zingaretti, ovviamente, che per tanti anni ha dato il suo volto al Commissario su Rai 1. Ma ci sarà anche Rosario Fiorello, grandissimo amico di Camilleri. E l’attrice comica Donatella Finocchiaro, che ha lavorato a lungo sui testi tratti dalle opere di Camilleri. E ancora: l’attore Fabrizio Gifuni, la scrittrice Melania Mazzucco e Michele Riondino, interprete de Il giovane Montalbano.

Nello speciale tv del 6 settembre, inoltre, prenderanno la parola anche Francesco Bruni, regista e sceneggiatore, e i due scrittori crime Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni, che con i loro romanzi hanno contribuito (dopo Camilleri) a rivoluzionare il mondo del giallo in Italia. Poi Sergio Rubini, e le nipoti di Camilleri Alessandra e Arianna Mortelliti, legate allo scrittore anche a livello artistico. All’appello, insomma, non mancherà davvero nessuno. E la festa per Andrea Camilleri è decisamente solo all’inizio.

Gli altri eventi per il centenario di Andrea Camilleri

Infatti il docufilm Rai su Camilleri non sarà l’unico omaggio al maestro. Già dal 5 settembre, al Teatro Antico di Taormina andrà in scena l’anteprima dello speciale con il concerto Zara Zabara. E nel corso del prossimo autunno la Rai replicherà alcuni degli episodi più iconici delle due serie tratte dai libri del Commissario Montalbano. Nel frattempo, la Casa del Cinema di Roma e altre città ospiteranno tra il 2025 e il 2026 altre proiezioni, eventi, concerti e mostre dedicate alla memoria dell’autore siciliano. Per ricordare fino in fondo la splendida eredità che Andrea Camilleri ci ha lasciato.

