Il ritorno di Montalbano in Tv: “Come voleva la prassi” conquista il pubblico di Rai 1 con intrighi e riflessioni

La replica del celebre episodio di Il commissario Montalbano ha incollato milioni di spettatori davanti alla TV.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Ieri sera, Rai 1 ha trasmesso la replica dell’episodio Come voleva la prassi tratto dalla saga di Il commissario Montalbano, nell’ambito del ciclo speciale in memoria del centenario di Andrea Camilleri. Un appuntamento che ha catturato l’attenzione dei fan storici e chi da tempo non seguiva più le imprese di Montalbano. Con atmosfere cupe e una trama dal tono particolarmente inquietante, questo episodio ha riportato alla ribalta intrighi, violenza e riflessioni sul potere.

Cosa è successo nella puntata

In Come voleva la prassi, Montalbano si trova ad affrontare un caso particolarmente delicato: il ritrovamento del corpo di una giovane donna in circostanze misteriose. Le indagini si muovono in un contesto torbido, fatto di silenzi, connivenze e segreti inconfessabili. Il commissario, affiancato come sempre dalla sua squadra, dovrà districarsi tra indizi che conducono a un ambiente di potere e corruzione, mentre sullo sfondo riaffiorano anche i suoi tormenti interiori, tra dubbi morali e riflessioni sulla giustizia.

Nel finale, Montalbano arriva a ricomporre il quadro del delitto, ma la verità che emerge lascia un sapore amaro. Il caso si chiude con una riflessione profonda sulla responsabilità e sul prezzo della verità — un epilogo che, pur senza bisogno di colpi di scena plateali, colpisce per la sua forza simbolica e la sua attualità.

La reazione dei social e gli ascolti

Anche sui social, l’episodio Come voleva la prassi ha acceso conversazioni e commenti entusiasti, come spesso accade con Montalbano.

"Montalbano rimane un classico intramontabile" scrive un utente su X, "Una delle puntate più belle" scrive un’altra utente. "Replica o no, quando parte la sigla è già poesia. Stasera #Montalbano ha fatto davvero centro." A sostenere l’ipotesi che il pubblico abbia risposto bene, arrivano i dati Auditel della serata: la replica ha raccolto circa 3.099.000 spettatori con uno share del 20,3 %, imponendosi come vincitrice della prima serata. Un risultato notevole considerando che si tratta di un episodio già noto al pubblico, e che ha battuto la concorrenza diretta sul canale avversario.

Dove vedere Il Commissario Montalbano

Chi si fosse perso la puntata può recuperarla in streaming gratuito su RaiPlay, dove l’episodio Come voleva la prassi è già disponibile nella sezione dedicata a Il commissario Montalbano. Sulla piattaforma è inoltre possibile rivedere tutte le stagioni della serie, inclusi gli episodi più celebri come La gita a Tindari e Il ladro di merendine.

Un modo perfetto per riscoprire il fascino senza tempo del commissario e prepararsi alle prossime repliche che Rai 1 continuerà a proporre nelle prossime settimane.

