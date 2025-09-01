Montalbano (tutto, ma proprio tutto) arriva su RaiPlay per i 100 anni di Camilleri: una collezione imperdibile Il commissario più famoso della tv italiana giunge in una collezione che racchiude tutti i film, per la prima volta interamente disponibili in streaming gratis

Camilleri 100, un’esclusiva targata RaiPlay. Per festeggiare il centenario della nascita del romanziere siciliano, un anniversario che l’Italia non poteva non celebrare degnamente, la piattaforma di streaming della tv di Stato ha deciso di omaggiarlo con un’iniziativa che senza dubbio farà felici i fan delle sue opere. Tutti i 22 film del Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, si andranno a unire agli episodi regolari della serie, in un pacchetto per la prima volta interamente disponibile in streaming su RaiPlay. Un regalo per chi ha amato ogni singolo caso del commissario di Vigata, ma anche un invito per le nuove generazioni a scoprire le atmosfere siciliane, raccontate con ironia, calore e umanità.

Per la prima volta il Commissario Montalbano integralmente in streaming su RaiPlay

Il centenario di Andrea Camilleri ricorre il 6 settembre 2025. Il successo dei romanzi e dei film dedicati a Montalbano non conosce frontiere. I libri, editi da Sellerio e tradotti in decine di lingue in tutto il mondo, sono diventati dei classici intramontabili della narrativa. La trasposizione televisiva, con Luca Zingaretti, ha fatto il resto: ascolti record, share oltre il 40%, 30 film totali e più di 140 repliche. Un successo che ha conquistato intere generazioni in oltre 60 Paesi.

L’evento viene celebrato da un ricco calendario coordinato dall’Associazione Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato Nazionale istituito dal Ministero della Cultura. Non si tratterà di una semplice commemorazione, ma di un percorso lungo un anno fatto di convegni, mostre, spettacoli teatrali e nuove pubblicazioni. A questo si aggiunge anche la collezione dei film che arriverà in streaming su RaiPlay, rendendo la piattaforma il vero punto di riferimento per chiunque voglia conoscere (o riscoprire) il Commissario Montalbano di Luca Zingaretti.

Anche in prima serata su Rai 1

Lo speciale Camilleri 100 arriverà anche in prima serata Rai. Si tratterà di un documentario che intreccia vita e opere dell’autore con testimonianze e contributi esclusivi. Perché il Commissario Montalbano non è solo un personaggio letterario o della tv, ma è anche un simbolo culturale, che ha reso la Sicilia un luogo iconico. Ha portato la lingua e le tradizioni locali sulla scena internazionale e ha contribuito a creare un nuovo archetipo del giallo italiano. Montalbano, oltre a risolvere intricati casi, riesce a unire letteratura, televisione e identità nazionale in un unico racconto che affascina e conquista.

