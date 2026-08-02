Dal cinema allo streaming in pochi mesi: le commedie italiane da non perdere per un weekend tra risate e amore Dal grande schermo allo streaming, tre film italiani con grandi interpreti da godersi su NOW tra risate, sentimenti e leggerezza

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il cinema italiano sbarca in streaming con tre commedie perfette per un weekend all’insegna delle emozioni e del buonumore. Su NOW tv arrivano 2 cuori e 2 capanne, Un bel giorno e Prendiamoci una pausa, tre film passati recentemente dal grande schermo e accomunati dalla presenza di importanti interpreti italiani. Tra storie d’amore, incontri inaspettati e crisi da superare, le tre pellicole raccontano con ironia alcuni aspetti della vita quotidiana, proponendo tre visioni leggere ma capaci anche di lasciare qualche spunto di riflessione. Scopriamo i cast e le trame dei tre film da non perdere.

2 cuori e 2 capanne: Edoardo Leo e Claudia Pandolfi tra amore e differenze da superare

Diretto da Massimiliano Bruno, 2 cuori e 2 capanne vede protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, due interpreti molto amati dal pubblico italiano. Nel cast trovano spazio anche Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Carolina Crescentini e Valerio Lundini, per una commedia che unisce volti della comicità italiana e attori capaci di dare profondità ai propri personaggi.

La storia racconta l’incontro tra Alessandra e Valerio: lei è una donna indipendente e lontana dalle convenzioni, mentre lui è più legato alle proprie certezze e a una visione tradizionale della vita. Un incontro casuale li porterà a confrontarsi con idee e convinzioni opposte, mettendo in discussione il modo in cui guardano ai rapporti e all’amore. 2 cuori e 2 capanne racconta come le differenze possano diventare un’occasione per conoscersi meglio e cambiare prospettiva. Una commedia romantica che punta sulla leggerezza, senza rinunciare a riflettere sui rapporti di coppia.

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Un bel giorno: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele raccontano il coraggio di ricominciare

Dopo aver lavorato insieme in Tre di troppo (2023), commedia diretta dallo stesso Fabio De Luigi, nella quale hanno dimostrato un’ottima sintonia sullo schermo, l’attore e Virginia Raffaele tornano a condividere il set in questo nuovo progetto. Accanto a loro troviamo Enzo Casertano, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros e un gruppo di giovani interpreti che completano il cast. Il film segue Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha dedicato la propria vita alle quattro figlie, mettendo sempre in secondo piano sé stesso. La sua quotidianità cambia quando incontra Lara, una donna affascinante e determinata. Entrambi, però, nascondono aspetti importanti della propria vita che potrebbero complicare il loro rapporto. Un bel giorno alterna risate e sentimenti, mostrando come un incontro inatteso possa diventare l’occasione per ritrovare sé stessi e guardare al futuro con occhi diversi. Pronti per cogliere le seconde possibilità che prima o poi, arrivano.

Prendiamoci una pausa, quando l’amore vacilla: la commedia con Marco Giallini e Claudia Gerini

Diretto da Christian Marazziti, Prendiamoci una pausa riunisce un cast ricco di volti noti del cinema italiano. Tra i protagonisti troviamo Marco Giallini, Claudia Gerini e Paolo Calabresi, affiancati da altri interpreti come Fabio Volo, Ilenia Pastorelli, Aurora Giovinazzo, Lucia Ocone e Ricky Memphis.

La storia ruota attorno a tre coppie di età diverse che decidono di prendersi una pausa dai propri rapporti. Quello che per alcuni rappresenta una crisi difficile da affrontare, per altri può diventare un momento di rinascita e di cambiamento. Tra dubbi, segreti e nuove consapevolezze, i protagonisti sono costretti a fare i conti con ciò che desiderano davvero nella vita. Il film usa il linguaggio della commedia per parlare di un tema molto vicino alla vita reale: la difficoltà di mantenere vivi i rapporti e il bisogno, a volte, di fermarsi per capire cosa si desidera davvero. Un modo divertente per affrontare domande importanti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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