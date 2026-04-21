Dr. Cox a sorpresa a Napoli: John C. McGinley, l'amatissimo primario di Scrubs, protagonista del Comicon. Lo rivedremo anche su Disney Plus? L’attore John C. McGinley incontra i fan a Napoli: tra revival, carriera e un parterre ricchissimo di ospiti. Ecco qualche dettaglio in più sul Festival.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il COMICON Napoli, uno dei più importanti festival internazionali dedicati alla cultura pop in Italia e in Europa, che si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026, si prepara ad accogliere uno degli ospiti più amati dal pubblico delle serie tv: John C. McGinley, volto indimenticabile del Dr. Cox nella serie cult Scrubs. L’attore sarà protagonista di un imperdibile talk che renderà ancora più entusiasmante un festival già ricchissimo di eventi, anteprime e grandi nomi dello spettacolo internazionale. Ecco qualche dettaglio in più.

COMICON Napoli, talk e meet&greet con il Dr. Cox di Scrubs

Per tutti gli appassionati di Scrubs, l’arrivo di John C. McGinley al COMICON Napoli è senza alcun dubbio un evento da non perdere. L’attore sarà protagonista di un incontro speciale sabato 2 maggio, durante il quale ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera, tra cinema e televisione, condividendo aneddoti e curiosità legate ai suoi ruoli più iconici. Un’occasione unica per conoscere da vicino uno degli interpreti più carismatici del piccolo schermo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il pubblico potrà assistere al talk, in programma alle ore 13.30 presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo, e partecipare anche a un meet&greet pomeridiano nell’area dedicata, dove sarà possibile incontrare l’attore di persona. Un’esperienza imperdibile per chi è cresciuto con le battute taglienti e l’ironia pungente del Dr. Perry Cox, recentemente tornato anche nel revival della serie disponibile su Disney+.

COMICON Napoli: programma, eventi e ospiti attesi

Ma il ricchissimo programma del COMICON Napoli non si ferma certo qui. Tra le anteprime più attese ci sarà quella della quarta stagione di From, la serie sci-fi horror presentata domenica 3 maggio dai protagonisti Catalina Sandino Moreno e Scott McCord, affiancati da due fan d’eccezione: i cantanti LDA e Aka7even. Spazio poi all’intrattenimento targato Netflix con gli show della WWE, che verranno raccontati sabato 2 maggio da appassionati come Maurizio Merluzzo e Victor Laszlo, insieme alla presenza di Zerocalcare.

Tra gli altri ospiti attesi figurano attrici come Crystal Reed, Jane Perry e Kirsty Rider, ma anche personalità fuori dal mondo dello spettacolo come l’astronauta Luca Parmitano, che sarà protagonista venerdì 1° maggio all’Arena Flegrea di un panel stellare insieme a Leo Ortolani e Caparezza, e la scrittrice Elisabetta Dami. Non mancheranno poi eventi speciali come la puntata dal vivo del podcast Tintoria con Daniele Tinti e Stefano Rapone insieme a Sio, la proiezione di Millennium Actress e la competizione eSerie A Goleador 2026 – Playoff & Final Eight. Un’edizione che si preannuncia dunque davvero imperdibile.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche