Comedy Match 2026, Katia Follesa regina degli sketch improvvisati: le novità della nuova stagione (ci sarà anche l'ex Andrea Pisani) Tornano molti protagonisti come Maria Di Biase, Debora Villa e Andrea Pisani, insieme alle new entry Giulia Vecchio, Gianmarco Pozzoli e Filippo Caccamo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La comicità torna protagonista in prima serata sul Nove con una nuova edizione di Comedy Match, al via dal 30 aprile 2026. Al timone dello show ritroviamo Katia Follesa, ormai volto simbolo del programma. Il meccanismo resta quello che ha decretato il successo delle stagioni precedenti: due squadre di comici che si sfidano sul palco a colpi di sketch improvvisati, tra giochi, temi assurdi e tempi strettissimi.

Il punto di forza della nuova stagione è ancora una volta il cast corale. Tornano molti protagonisti già apprezzati dal pubblico, tra cui: Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Stefano "Scintilla" Nobile, Federico Basso e Gianluca De Angelis. A loro si aggiungono nuovi ingressi come Giulia Vecchio, Gianmarco Pozzoli e Filippo Caccamo, pensati per rinnovare il linguaggio e ampliare il pubblico.

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Non è solo uno show di sketch, ma un vero laboratorio di improvvisazione in prima serata, capace di sorprendere ogni settimana. Per scoprire tutte le novità di questa stagione non perdetevi il Video!

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