Come Uccidono Le Brave Ragazze 2, nella seconda stagione Emma Myers potrebbe essere la più pericolosa di tutti: su Netflix cala l’inquietudine
La seconda stagione, in arrivo su Netflix, adatta il romanzo Good Girl, Bad Blood: sei episodi più oscuri, un nuovo caso e il ritorno di Pip (Emma Myers).
La prima stagione ha ipnotizzato il pubblico e sconvolto Little Kilton. La seconda, invece, potrebbe distruggere Pip dall’interno. Come Uccidono Le Brave Ragazze 2 si appresta ad arrivare su Netflix con sei nuovi episodi tratti dal romanzo Good Girl, Bad Blood (Brave Ragazze, Cattivo Sangue) di Holly Jackson. Questa volta la protagonista sarà più fragile, più determinata e più pericolosa che mai: non indaga per salvare qualcun altro, indaga per sopravvivere a sé stessa. Se la stagione precedente vi ha inquietato, preparatevi perché questa vi farà sprofondare nell’angoscia con un’atmosfera sempre più paranoica.
Come Uccidono Le Brave Ragazze 2, quando esce la seconda stagione della serie Netflix: trama e cast
Finalmente, ci siamo! Il 27 maggio approda su Netflix Come Uccidono Le Brave Ragazze 2, la seconda stagione della serie di successo. Lo show è composto da sei episodi ed è l’adattamento di Good Girl, Bad Blood, secondo romanzo della saga Young Adult thriller di Holly Jackson. Ma cosa ci aspetta in questa nuova stagione? Ebbene, dopo aver risolto il caso Andie Bell, Pip Fitz-Amobi cerca di lasciarsi alle spalle le indagini, ma gli eventi della prima stagione hanno avuto forti conseguenze sulla sua vita e su Little Kilton. Quando Jamie Reynolds scompare poco prima del processo a Max Hastings, Pip torna a investigare, trovandosi coinvolta in un caso pieno di segreti e manipolazioni. La nuova indagine metterà in crisi il suo senso di giustizia, allontanandola sempre di più dall’immagine della "brava ragazza". Come anticipato da Netflix, la stagione 2 si preannuncia più intensa e oscura, con Pip impegnata a indagare sulla scomparsa di Jamie Reynolds mentre continua a essere segnata dal trauma del caso Andie Bell.
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Nel cast troviamo:
- Emma Myers – Pip Fitz-Amobi
- Zain Iqbal – Ravi Singh
- Asha Banks – Cara Ward
- Yali Topol Margalith – Lauren Gibson
- Jude Morgan-Collie – Connor Reynolds
- Henry Ashton – Max Hastings
Tra i nuovi volti, invece:
- Misia Butler – Stanley Forbes
- Eden H. Davies – Jamie Reynolds
- Jack Rowan – Charlie Green
Cos’è successo nella prima stagione di Come Uccidono Le Brave Ragazze
Facciamo un piccolo passo indietro. Nella prima stagione di Come Uccidono Le Brave Ragazze, Pippa Fitz-Amobi decide di indagare sulla misteriosa scomparsa di Andie Bell, avvenuta cinque anni prima nella cittadina di Little Kilton. Convinta che Sal Singh, accusato dell’omicidio e morto poco dopo, fosse innocente, Pip riesce a scoprire la verità sul caso e a scagionarlo definitivamente. Dopo le sconvolgenti rivelazioni emerse dalle sue indagini, la comunità resta sotto shock e Pip si ritrova a fare i conti con nuove domande sulla propria vita. Intanto, a Little Kilton ci sono ancora diversi misteri da risolvere, mentre il rapporto tra Pip e Ravi, fratello di Sal e suo compagno nelle indagini, sembra destinato a evolversi ulteriormente nella seconda stagione.
Dove rivedere la prima stagione e quando esce Come Uccidono Le Brave Ragazze 2
Se non lo avete ancora fatto, potete vedere la prima stagione di Come Uccidono Le Brave Ragazze in streaming su Netflix e, sempre sulla piattaforma, potrete vedere anche la seconda dal 27 maggio 2026.
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