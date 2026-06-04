Come tu mi vuoi, il cult romantico che ha segnato l'incontro tra Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi Gli opposti si attraggono in questa commedia romantica che ha conquistato il pubblico grazie alla chimica tra Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Tra trasformazioni sorprendenti, sentimenti inattesi e crescita personale, il film ha conquistato il pubblico grazie a Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis.

In Come tu mi vuoi, Giada è una studentessa universitaria brillante ma molto insicura, spesso ignorata dai suoi coetanei a causa del suo aspetto impacciato. La ragazza stringe un accordo con Riccardo, studente affascinante e popolare che accetta di aiutarla a cambiare look e a diventare più sicura di sé, mentre lei gli darà una mano con gli studi.

I protagonisti sono interpretati da Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis, che danno vita a una delle coppie simbolo delle commedie romantiche italiane degli anni Duemila. Quello che nasce come un semplice patto di convenienza si trasforma però in qualcosa di molto più profondo, tra emozioni, incomprensioni e sentimenti destinati a cambiare la vita di entrambi.

Il film va in onda stasera stessa, su La5, alle 21.10.

Per scoprire altre curiosità sul film e sui suoi protagonisti, guarda anche il video dedicato. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

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