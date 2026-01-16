Come si dice "amore”?, il nuovo k drama di Netflix è da batticuore: quando esce Come si dice "amore”? è la nuova serie TV in uscita su Netflix. Il k-drama regalerà grandi emozioni al pubblico: ecco quando esce e la trama

Il 2026 inizia alla grande per i fan dei K-drama: su Netflix è infatti in arrivo Come si dice "amore"?, la nuova serie TV dedicata ai sentimenti che farà battere il cuore degli abbonati al servizio streaming più romantici. A coloro che si chiedono quando esce Come si dice "amore"? su Netflix, rispondiamo che arriva prestissimo: la data d’uscita è infatti il 16 gennaio 2026.

Due opposti che si attraggono e un rivale in amore: la trama della serie

La serie racconta la storia di Ju Ho-jin (Kim Seon-ho), un interprete che riesce a parlare fluentemente tantissime lingue: dall’inglese al giapponese fino all’italiano. Ho-jin affronta il suo lavoro con precisione e logica ma la sua vita prende una svolta inaspettata quando gli viene assegnato il compito di tradurre per Cha Mu-hee (Go Youn-jung), un’attrice coreana di fama mondiale nota per il suo ruolo di zombie. A differenza di Ho-jin, Mu-hee esprime le emozioni liberamente e intuitivamente, spesso sfidando le convenzioni. Le loro personalità contrastanti creano divertenti incomprensioni, incontri imbarazzanti e, infine, una storia d’amore che sfida la visione del mondo strutturata di Ho-jin.

A completare il quadro, Hiro Kurosawa (Sota Fukushi), un attore giapponese che si unisce a Mu-hee in uno show in stile "viaggio d’amore". La sua presenza introduce una giocosa rivalità e tensione emotiva, complicando il crescente legame tra Ho-jin e Mu-hee. Nel cast figurano anche personaggi secondari come Lee E-dam e Choi Woo-sung, col compito di regalare ulteriore umorismo e profondità alla storia, arricchendone la narrazione complessiva.

La serie coreana è ambientata (anche) in Italia: le magiche location

Descritta come una "commedia romantica imprevedibile", la serie è visivamente coinvolgente, con location internazionali panoramiche, tra le quali spicca anche l’Italia. Perugia è, infatti, una delle location presenti nella serie coreana, assumendo addirittura un ruolo principale nello sviluppo delle dinamiche tra i due protagonisti. Ma è soprattutto la Toscana la regione più presente nel k-drama: il set ha coinvolto Siena, Montalcino e Firenze per una settimana.

Sebbene l’umorismo sia il motore di gran parte della storia, la serie racconta anche come comprensione, pazienza ed empatia possano diventare un linguaggio universale di connessione. Il regista Yoo Young-eun dirige la serie e fa sì che ogni location, dai panorami incontaminati del Canada invernale al calore romantico dell’Italia, sembri un personaggio di una storia d’amore.

