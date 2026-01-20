Come Si Dice Amore, il K-Drama di Netflix chiude tra cuore e follia: la spiegazione del finale Mu-hee e Ho-jin tra traumi, lingue straniere e segreti di famiglia: ecco cosa nasconde davvero il sorprendente finale della serie Netflix, Come Si Dice Amore?

Da quattro giorni, ovvero dal 16 gennaio 2026, è disponibile in streaming su Netflix la serie K-drama, Come Si Dice Amore?, che, dopo con i suoi dodici episodi è riuscita a colpire il cuore degli abbonati alla piattaforma. Si tratta di una serie coinvolgente, descritta come ‘una commedia romantica imprevedibile‘, in cui è presente anche un pizzico d’Italia, per via delle location. Ovviamente, vogliamo spiegarvi come si è conclusa ma, dovrete fare ATTENZIONE perché non mancheranno SPOILER.

Come Si Dice Amore?, di cosa parla la serie: la trama

Lo sappiamo, volete sapere subito cos’è successo al termine dei dodici episodi, ve lo sveleremo, siatene certi, ma prima vediamo un po’ di cosa parla questa serie. La serie racconta la storia di Ju Ho-jin (Kim Seon-ho), un interprete multilingue preciso e razionale, che viene incaricato di tradurre per Cha Mu-hee (Go Youn-jung), una famosa attrice coreana nota per il suo ruolo di zombie. Mu-hee, emotiva e spontanea, partecipa a un reality show di incontri chiamato Romantic Trip, corteggiando l’attore giapponese Hiro Kurosawa (Sota Fukushi) in giro per il mondo. Ho-jin colma il divario linguistico tra i due, ma le insicurezze e i traumi di Mu-hee sfociano in una crisi di salute mentale, che Ho-jin affronta con dedizione. Le differenze tra i due generano equivoci comici, momenti imbarazzanti e una storia d’amore capace di sconvolgere la vita ordinata di Ho-jin.

Come Si Dice Amore?, come si è conclusa la serie: la spiegazione del finale

Ed eccoci giunti al ‘grande momento’, la spiegazione del finale. Vi ha coinvolti? Vi è piaciuta la serie? Chiaramente, solo chi l’ha vista potrebbe rispondere, ma ora sveliamo a tutti come si è conclusa (ATTENZIONE, SPOILER). La storia d’amore tra Cha Mu-hee e Joo Ho-jin è lenta ma intensa. Il passato traumatico di Mu-hee, convinta di non meritare amore, la porta spesso a fuggire dai suoi sentimenti. Ho-jin la aiuta a smettere di auto-sabotarsi: iniziano a frequentarsi con l’accordo di lasciarsi in futuro. Alla fine, rispettano questa promessa, ma solo temporaneamente. Dopo un periodo a Los Angeles, Mu-hee torna in Corea e dichiara il suo amore a Ho-jin in tutte le lingue che conosce, ottenendo finalmente un lieto fine. Parallelamente, Mu-hee affronta il suo trauma attraverso Do Ra-mi, lo zombie che l’ha resa famosa, apparendo come allucinazione e poi come possessione. Questo sembra riflettere la sindrome dell’impostore o un disturbo dissociativo, ma non viene mai diagnosticato: Do Ra-mi scompare quando Mu-hee affronta il trauma infantile. Il vero sabotatore è sua madre, che le aveva fatto credere di non essere degna d’amore, rinforzando il senso di colpa per un presunto incidente mortale dei suoi genitori, che si scopre invece essere sopravvissuti.

Questo colpo di scena spinge Mu-hee a partire per gli Stati Uniti per affrontare la madre naturale, e il suo ritorno pieno di speranza segnala che ha trovato la pace. La coppia secondaria, Kim Yong-u e Shin Ji-sun, ha un percorso più leggero: il devoto Yong-u diventa il partner ideale di Ji-sun, che inizialmente era l’amore segreto di Ho-jin. Alla fine, chiariscono tutto senza rancore e partono insieme per il Regno Unito come coppia felice. Hiro, pur non essendo l’interesse principale di Mu-hee, sviluppa sentimenti per lei e impara a gestire il rifiuto, ottenendo infine un ruolo importante in un film grazie al coraggio acquisito.

Perché Come Si Dice Amore? ha convinto tutti

Spesso si pensa di non essere degni di meritare amore: una convinzione errata, purtroppo dovuto a esperienze difficili, un passato traumatico o a tante altre motivazioni. Be’, questa serie ci fa comprendere una cosa importante: riuscire a mettere da parte i nostri timori, le nostre ansie e le nostre paure ci da’ la possibilità di dare una possibilità a noi stessi e, soprattutto, riuscire ad avere accanto una persona che ci sappia amare e apprezzare per ciò che siamo, fa grande differenza.

