Stranger Things, un finale da decifrare: cosa significa l’epilogo e perché nulla è come sembra. La spiegazione Due ore di colpi di scena senza sosta tra Vecna e Mind Flayer: cos'è successo davvero a Undici, chi è morto e perché il finale di Stranger Things divide i fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Tutto è finito, la grande attesa è terminata ieri, giovedì 1° gennaio 2026. I fan di Stranger Things si sono immersi nella visione del gran finale della serie fantasy con l’episodio conclusivo, Il Mondo Reale, che segna la resa dei conti definitiva. Dopo dieci anni di misteri e battaglie col Sottosopra, i protagonisti Undici, Mike, Will, Max, Lucas, Dustin, Steve, Jonathan, Nancy e Robin si sono ritrovati alle prese con decisioni estreme di fronte alla minaccia di Vecna. Cos’è successo? Come si è conclusa la storia? Noi siamo qui per fornirvi una spiegazione del finale super dettagliata, quindi, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.

Stranger Things 5, come si è conclusa la serie: spiegazione del finale

L’episodio finale di Stranger Things, della durata di oltre due ore, ha messo la parola ‘fine’ alla storia della quinta stagione della serie fantasy di successo. La vicenda riprende subito dopo Il Ponte: il Party si divide nel Sottosopra per portare a termine un piano complesso. Undici, Kali, Hopper e Murray si dirigono verso il laboratorio di Hawkins, mentre gli altri scalano la torre. Nel Vuoto, El, Kali e Max esplorano i ricordi di Henry Creel e scoprono i bambini intrappolati nella casa dei Creel, ma Vecna ​​riesce a sabotare il loro piano e Kali sembra morire. Undici si unisce al gruppo nell’Abisso, dove avviene la sequenza finale di azione: El affronta nuovamente Vecna ​​e il Mind Flayer appare nella sua forma originale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Party riesce a sconfiggere entrambi, ma il destino di Undici rimane ambiguo. Gli indizi suggeriscono un sacrificio nel Sottosopra durante l’esplosione del ponte, interrompendo il ciclo dei militari che creavano altri bambini come lei. Mike propone una teoria alternativa dopo aver fatto salvare la situazione alla Maga al termine dell’ultima campagna di Dungeons & Dragons. Come molti ricorderanno, infatti Undici non è stata influenzata dai dispositivi alla kryptonite vicino al Varco, strumenti che l’hanno sempre bloccata rendendole impossibile usare i suoi poteri, e quindi Kali avrebbe creato un’illusione di El, permettendo alla vera Undici di scappare via inosservata.

Nel finale di Stranger Things 5, infatti, un breve scorcio la mostra scalare una montagna e fermarsi dove trova le cascate immaginate da Mike nel luogo in cui sarebbero fuggiti dopo l’ultimo scontro con Vecna se lei non si fosse sacrificata, lasciando aperta l’immaginazione su quanto è successo davvero alla protagonista. Il finale svela anche l’origine dei poteri di Henry Creel: da bambino, viene esposto alle particelle del Mind Flayer, creando il collegamento con la mente alveare e dando inizio alla sua trasformazione in Vecna.

La serie chiarisce il legame tra Vecna ​​e il Mind Flayer: esistono come un’unica entità, necessaria l’una all’altra per prosperare. Il Party affronta diverse difficoltà: la torre radio non era allineata alla frattura dell’Abisso e Hopper ritira Undici troppo presto dalla vasca di deprivazione sensoriale. Nonostante ciò, il gruppo si ricompone, entra nell’Abisso e combatte il Mind Flayer, con Nancy come esca. Undici penetra all’interno della creatura per affrontare Vecna; grazie all’aiuto di Will, riesce a trafiggerlo e a sconfiggere il Mind Flayer. Joyce completa la vittoria decapitando Vecna. Il Party salva Holly e gli altri bambini e torna a Hawkins, mentre Hopper e Murray attraversano il Varco con la bomba pronta a farlo esplodere, distruggendo il Sottosopra.

Stranger Things 5, il destino di ciascun protagonista nel finale della serie

Il finale mostra anche il futuro dei personaggi principali:

Mike immagina la fuga di Undici;

Hopper e Joyce iniziano una nuova vita insieme con lui che le chiede di sposarlo;

Steve rimane a Hawkins per fare l’allenatore di baseball ai ragazzi e l’insegnante;

Robin e Jonathan proseguono gli studi universitari;

Nancy lavora al Boston Herald;

Max e Lucas restano insieme;

Dustin continua le sue avventure senza trascurare gli studi;

Will trova finalmente accettazione

Dopo diciotto mesi, la primavera del 1989 vede il Party diplomarsi e ritrovarsi per un’ultima partita a Dungeons & Dragons. Ted Wheeler, il padre di Mike, Nancy e Holly ferito da Vecna nella quinta stagione, viene mostrato vivo durante la cerimonia: si chiudono, in questo modo, tutte le principali linee narrative.

Dove vedere in streaming tutte le stagioni di Stranger Things

Se lo desiderate, potete guardare l’ultima stagione e tutte le precedenti di Stranger Things in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche