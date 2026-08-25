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Come Farsi Lasciare In 10 Giorni 2, il sequel si farà: Kate Hudson e Matthew McConaughey verso il ritorno. Il dettaglio che fa sperare i fan

I due attori sarebbero pronti a ritrovarsi nella commedia cult del 2003: il sequel è in sviluppo, ma cast, trama e sceneggiatore sono ancora da definire.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ventitré anni dopo, Andie e Benjamin potrebbero tornare a combinare guai sentimentali in Come Farsi Lasciare In 10 Giorni 2. La rom-com del 2003 con Kate Hudson e Matthew McConaughey, è infatti al centro dei primi sviluppi di un possibile sequel, da parte di Paramount Pictures. Il progetto è ancora in una fase embrionale e non ci sono né una sceneggiatura né un cast definito, ma l’idea sarebbe quella di riportare sullo schermo la coppia che ha conquistato il pubblico con una storia fatta di scommesse, bugie e sentimenti inattesi. Una prospettiva che, già così, scatena una grande nostalgia per uno dei titoli più amati degli anni Duemila.

Come Farsi Lasciare In 10 Giorni 2, Hudson e McConaughey potrebbero tornare nel sequel: cosa sappiamo

A oltre vent’anni dall’uscita di Come Farsi Lasciare In 10 Giorni, Paramount Pictures starebbe valutando il ritorno della coppia formata da Kate Hudson e Matthew McConaughey in un nuovo capitolo della commedia romantica. Hudson è già coinvolta come produttrice insieme a Stacey Sher e l’intenzione sarebbe quella di riunire i due protagonisti originali, anche se il progetto è ancora nelle sue primissime fasi. Al momento non sono stati scelti sceneggiatore e cast, né è stata definita la storia del sequel. Il successo al botteghino, con oltre 178 milioni di dollari incassati nel mondo, ha contribuito a trasformarlo in una delle rom-com più amate degli anni Duemila. Per Hudson e Sher il possibile sequel si aggiunge a una fase particolarmente intensa delle rispettive carriere, con diversi progetti cinematografici e televisivi già in corso o in arrivo.

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Come Farsi Lasciare In 10 Giorni, di cosa parla il film originale: trama e cast

Il film originale del 2023, diretto da Donald Petrie, racconta di Andie e Ben, due giovani professionisti con obiettivi molto diversi, ma entrambi determinati a dimostrare il proprio valore nel lavoro. Lei è una giornalista che vorrebbe finalmente abbandonare gli articoli superficiali per dedicarsi a temi più importanti; lui è un pubblicitario ambizioso, deciso a conquistare una prestigiosa campagna per un’azienda di diamanti. Le loro ambizioni li portano a intraprendere, separatamente, due sfide legate all’amore. Andie deve scrivere un articolo dimostrando come sia possibile portare un uomo a lasciare una donna in soli dieci giorni, mentre Ben deve riuscire nell’impresa opposta: far innamorare una donna nello stesso arco di tempo.

Quando i due si incontrano, nessuno dei due immagina le vere intenzioni dell’altro. Così, quella che sembra essere una normale frequentazione si trasforma in una divertente battaglia fatta di provocazioni, strategie e situazioni paradossali. Il problema è che, mentre entrambi cercano di vincere la propria scommessa, i sentimenti potrebbero finire per complicare completamente i loro piani. Nel cast, oltre a Hudson e a McConaughey, troviamo:

  • Adam Goldberg
  • Michael Michele
  • Shalom Harlow
  • Bebe Neuwirth
  • Robert Klein
  • Thomas Lennon
  • Bill Kotsatos
  • David Macniven
  • Annie Parisse
  • Justin Peroff
  • Kathryn Hahn

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