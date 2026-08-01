Chiara Ferragni tra appuntamenti catastrofici e vendette contro l'ex su Amazon Prime Video: il debutto da attrice è un caos
Da influencer ad attrice: Chiara Ferragni si prepara a fare il suo debutto con una commedia esilarante su Amazon Prime Video
1Nuovo capitolo professionale in arrivo per Chiara Ferragni: l’influencer sbarca infatti nel mondo del cinema con il suo primo vero ruolo recitato. La vedremo su Amazon Prime Video nella nuova commedia romantica Come distruggere l’ex, diretta da Alessio Maria Federici e attualmente in fase di riprese.
Chiara Ferragni debutta come attrice in Come distruggere l’ex: la trama e il cast
La voce, fatta circolare in prima battuta da Cinemotore, è stata poi confermata ufficialmente all’ANSA dalla produzione, che fino a questo momento aveva preferito mantenere il massimo riserbo sul suo ingaggio.
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Il film, prodotto da Amazon MGM Studios insieme a Picomedia, vanta un cast guidato da Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini. Al centro della vicenda c’è Miriam (Greta Scarano), una brillante sviluppatrice di software per un’applicazione di incontri. Persuasa che anche l’amore si possa calcolare a tavolino tramite algoritmi, vede certezze e vita privata crollare quando il fidanzato la lascia di punto in bianco dopo sette anni. La reazione? Trasformare le sue capacità informatiche in un’arma di vendetta. Il risultato sarà una serie di appuntamenti catastrofici e situazioni surreali, tutto per ottenere la propria rivalsa.
Chiara Ferragni attrice: i lavori precedenti davanti alla telecamera
Anche se si tratta del primo personaggio di finzione affidatole, per Chiara Ferragni non è un esordio assoluto davanti alla telecamera. Finora ha però sempre vestito i propri panni con un veloce cameo nel film Outing – Fidanzati per sbaglio, nel documentario a lei dedicato, Chiara Ferragni: Unposted, oltre che nei progetti incentrati sulla moda Inside the Dream e Milano – The Inside Story of Italian Fashion.
La commedia è diretta da Alessio Maria Federici, un regista e sceneggiatore italiano con un’ampia produzione sia per il grande schermo che per le piattaforme streaming e la TV. Prima di diventare regista titolare, Federici ha lavorato per molti anni come aiuto regista di alto livello sul set di grandi film italiani, tra cui La finestra di fronte e Cuori sacri di Ferzan Özpetek, e diversi cinepanettoni e commedie di successo.
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