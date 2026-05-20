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Pierfrancesco Favino è il Comandante, la vera storia che ha ispirato il film storico su Rai 1

Pierfrancesco Favino guida un intenso racconto bellico ispirato a una vicenda realmente accaduta durante la Seconda guerra mondiale.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Comandante, Pierfrancesco Favino interpreta Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina italiana durante la Seconda guerra mondiale. Dopo aver affondato una nave nemica nell’Atlantico, Todaro prende una decisione destinata a cambiare tutto: invece di abbandonare i superstiti al loro destino, decide di salvarli e portarli in salvo, mettendo a rischio il proprio equipaggio e la missione militare.

Il film racconta il conflitto tra dovere militare e umanità, seguendo il viaggio del comandante e dei suoi uomini all’interno di una situazione sempre più tesa. Attorno a Favino, anche Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e Silvia D’Amico. Diretto da Edoardo De Angelis, il film è stato particolarmente apprezzato per l’interpretazione intensa di Favino e per la ricostruzione realistica della vita a bordo del sommergibile.
Comandante va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21.30.

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Per scoprire altre curiosità e dettagli sulla storia vera che ha ispirato il film, guarda anche il video dedicato.

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