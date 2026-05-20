Pierfrancesco Favino è il Comandante, la vera storia che ha ispirato il film storico su Rai 1 Pierfrancesco Favino guida un intenso racconto bellico ispirato a una vicenda realmente accaduta durante la Seconda guerra mondiale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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In Comandante, Pierfrancesco Favino interpreta Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina italiana durante la Seconda guerra mondiale. Dopo aver affondato una nave nemica nell’Atlantico, Todaro prende una decisione destinata a cambiare tutto: invece di abbandonare i superstiti al loro destino, decide di salvarli e portarli in salvo, mettendo a rischio il proprio equipaggio e la missione militare.

Il film racconta il conflitto tra dovere militare e umanità, seguendo il viaggio del comandante e dei suoi uomini all’interno di una situazione sempre più tesa. Attorno a Favino, anche Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh e Silvia D’Amico. Diretto da Edoardo De Angelis, il film è stato particolarmente apprezzato per l’interpretazione intensa di Favino e per la ricostruzione realistica della vita a bordo del sommergibile.

Comandante va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21.30.

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Per scoprire altre curiosità e dettagli sulla storia vera che ha ispirato il film, guarda anche il video dedicato.

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