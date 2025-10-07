Coma Cose, storia d'amore finita tra Fausto e Francesca: "È stata una decisione unanime". Cosa è successo I due cantanti, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, hanno scelto di separarsi: "Faremo di tutto per non perderci di vista".

"Essere veri quanto può far male", cantavano i Coma Cose al Festival di Sanremo 2023, nel bramo ‘L’Addio’. Ora, 2 anni dopo quelle parole e tante (troppe) voci su una loro rottura, è arrivata la notizia ufficiale: Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano si sono veramente lasciati e lo hanno fatto con tutta la verità di cui sono stati capaci, proprio come recita il loro testo. Da tempo, sul web, si ricorrevano i rumor di una loro crisi fuori dal palco, di baci in Liguria dati dalla cantante a un altro uomo e di date del tour saltate, ora però non si tratta più di gossip, e l’annuncio è arrivato dai diretti interessati: "Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni", si legge nella pagina Instagram del duo musicale.

I Coma Cose si sono lasciati: i motivi della rottura e l’annuncio via social

Dopo un’estate di indiscrezioni, ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano dei Coma Cose si sono lasciati. La notizia della fine della loro storia d’amore è arrivata a mezzo social, con un post lunghissimo e un video struggente: "La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere", racconta la coppia su Instagram.

I due, dopo dieci anni di relazione e a un anno esatto dal loro matrimonio, celebrato a Milano a ottobre del 2024, hanno deciso di comunicare la fine della loro storia di comune accordo, con parole piene di affetto per quello che hanno vissuto insieme:

Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, "L’Addio non è una possibilità" dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo.

