Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Coma_Cose, retroscena sulla rottura: Fausto cambia vita dopo Cuoricini e sorprende con la svolta da solista

Dopo la fine del duo e della relazione con Francesca Mesiano, Fausto Lama ripercorre i mesi più difficili e inaugura una nuova fase artistica della sua carriera

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Coma Cose
IPA

In molti lo sanno e la pensano come noi. Non tutte le storie nate sotto i riflettori sono destinate a durare, soprattutto quando amore e lavoro si intrecciano fino a confondersi. A distanza di mesi dalla fine della loro storia e del duo artistico Coma_Cose, Fausto Lama torna a far parlare di sé con parole che lasciano intravedere crepe profonde dietro uno dei sodalizi più amati della scena musicale. I ricordi fanno sempre male, ma è giusto averli, come è giusto darsi la possibilità di ricominciare, proprio come sta facendo Fausto, il quale è pronto a inaugurare una nuova fase della sua vita. Di seguito, tutti i dettagli.

Coma_Cose, ‘Cuoricini’ ci aveva avvertiti: il retroscena sulla rottura tra Fausto e Francesca

Si sono separati nel 2025 ma si continua a parlarne: Fausto Lama e Francesca Mesiano, conosciuti come Coma_Cose, si sono detti ‘addio’ sia come coppia che come duo musicale, dopo anni di vita e carriera condivise insieme. La loro storia, resa celebre anche da brani come Fiamme negli occhi e Cuoricini, si è conclusa dopo un progressivo allontanamento, culminato in un periodo difficile vissuto anche durante il tour e l’esperienza a Festival di Sanremo 2025. In seguito, è emersa anche la difficoltà di continuare a lavorare insieme nonostante la separazione personale. In un’intervista a La Repubblica, Fausto Lama ha raccontato quanto sia stato complicato l’ultimo periodo, vissuto quasi "da separati in casa" durante il tour, mentre il rapporto era già finito. Anche durante l’esibizione di Cuoricini a Festival di Sanremo 2025, la crisi era ormai evidente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Proprio il brano Cuoricini, nasconde un retroscena che lo stesso Fausto ha svelato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: "In quella canzone c’era già tutto: parla di quello che si è rotto. C’era scritto nelle stelle, sarebbe finita. Ha fatto male, tra la differenza d’età e le difficoltà di lavorare comunque insieme, un po’ per pudore e un po’ di senso del dovere, ma oggi sono già altrove. Pensavo di dover riempire un vuoto, e invece faccio quello che c’è sempre stato, la musica".

Il nuovo progetto da solista di Fausto Lama

Oggi Fausto ha intrapreso la carriera solista, con una nuova libertà creativa e il singolo Giovani Bukowski, lasciandosi alle spalle una fase complessa: "Questo pezzo è nato dopo una serata tra vecchi amici che non vedevo da tempo… Parla di inadeguatezza e di noia. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci." E, sempre nel corso dell’intervista ha proseguito: "Negli ultimi anni del progetto Coma Cose ho sofferto il punto di vista doppio, ho sempre scritto per Francesca, e lo sforzo mi ha fatto perdere l’istinto primordiale che dovrebbe avere un cantautore, mettere in musica le proprie esperienze".

Anche Francesca continua il suo percorso artistico in autonomia, pronta a nuove evoluzioni musicali e, ad affermarlo è proprio Fausto, con il quale ha un rapporto di amicizia: "Ha le idee chiare su quello che vuole fare, nei suoi colori, sulla strada per esprimersi al meglio".

Potrebbe interessarti anche

Fausto Zanardelli ex Coma Cose esce con un nuovo singolo

Fausto Zanardelli, un nuovo singolo e la fine dei Coma Cose: "Pericoloso mischiare amore e musica"

Il duo potrebbe tornare in futuro, ma intanto il cantautore riparte con un progetto ...
Fausto Leali chi è moglie Germana Schena

Fausto Leali, chi è la moglie Germana Schena: dal primo bacio (in tour) alla gelosia

Scopriamo insieme alcuni dettagli della vita privata del cantante a partire dalle su...
Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 con problemi

Sal Da Vinci ha detto sì all'Eurovision, ma c'è un problema: la finale coincide con il tour insieme a Fausto Leali

Il giorno del debutto della sua tournée in America è lo stesso della serata finale d...
lamborghini canzonissima pagelle sabato 4 aprile 2026

Canzonissima, le pagelle: Fausto Leali sempre al top (7), Elettra Lamborghini scatenata (7). Ma la serata non decolla mai (4)

Promossi e bocciati e top e flop della terza puntata di Canzonissima 2026 in onda sa...
fausto_leali

Fausto Leali, quanti anni ha e cosa fa oggi: tre famiglie e una moglie (giovanissima)

Dal premio alla carriera a Sanremo alla vita privata tra tre matrimoni, quattro figl...
anticipazioni canzonissima puntata 21 marzo chi canta concorrenti giuria

Canzonissima 2026, Milly Carlucci apre il suo mini-Sanremo: chi canta stasera, giuria e scaletta ufficiale

Stasera - 21 marzo - Canzonissima 2026 debutta su Rai 1 contro il Serale di Amici 25...
Ascolti tv, Canzonissima contro Amici

Canzonissima, Milly Carlucci rispolvera lo show e si batte contro Amici: Maria De Filippi preoccupata per gli ascolti tv

La nuova edizione rinnovata dell'iconico varietà musicale parte sabato 21 marzo su R...
Alessandro Baudo e Beppe Convertini

Il figlio di Pippo Baudo attacca Beppe Convertini in diretta: “Mi ha detto una cosa bruttissima”, c'entra Fausto Leali

Un momento apparentemente leggero si trasforma in pochi minuti in un caso televisivo...
Laura Pausini e Achille Lauro

Sanremo 2026, recap seconda serata: il balletto di Lillo diventa virale, l'urlo iconico a Elettra e Gazzoli commuove

Dal tenero ricordo di Gazzoli per la madre scomparsa, al trionfo olimpico, fino agli...

Salute

Fuoco di Sant’Antonio

Le persone che rischiano di più e come proteggere i pazienti più fragili

LEGGI

Personaggi

Fausto Leali

Fausto Leali
Lillo

Lillo
Fausto Maria Sciarappa

Fausto Maria Sciarappa
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963