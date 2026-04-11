Coma_Cose, retroscena sulla rottura: Fausto cambia vita dopo Cuoricini e sorprende con la svolta da solista
Dopo la fine del duo e della relazione con Francesca Mesiano, Fausto Lama ripercorre i mesi più difficili e inaugura una nuova fase artistica della sua carriera
In molti lo sanno e la pensano come noi. Non tutte le storie nate sotto i riflettori sono destinate a durare, soprattutto quando amore e lavoro si intrecciano fino a confondersi. A distanza di mesi dalla fine della loro storia e del duo artistico Coma_Cose, Fausto Lama torna a far parlare di sé con parole che lasciano intravedere crepe profonde dietro uno dei sodalizi più amati della scena musicale. I ricordi fanno sempre male, ma è giusto averli, come è giusto darsi la possibilità di ricominciare, proprio come sta facendo Fausto, il quale è pronto a inaugurare una nuova fase della sua vita. Di seguito, tutti i dettagli.
Coma_Cose, ‘Cuoricini’ ci aveva avvertiti: il retroscena sulla rottura tra Fausto e Francesca
Si sono separati nel 2025 ma si continua a parlarne: Fausto Lama e Francesca Mesiano, conosciuti come Coma_Cose, si sono detti ‘addio’ sia come coppia che come duo musicale, dopo anni di vita e carriera condivise insieme. La loro storia, resa celebre anche da brani come Fiamme negli occhi e Cuoricini, si è conclusa dopo un progressivo allontanamento, culminato in un periodo difficile vissuto anche durante il tour e l’esperienza a Festival di Sanremo 2025. In seguito, è emersa anche la difficoltà di continuare a lavorare insieme nonostante la separazione personale. In un’intervista a La Repubblica, Fausto Lama ha raccontato quanto sia stato complicato l’ultimo periodo, vissuto quasi "da separati in casa" durante il tour, mentre il rapporto era già finito. Anche durante l’esibizione di Cuoricini a Festival di Sanremo 2025, la crisi era ormai evidente.
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Proprio il brano Cuoricini, nasconde un retroscena che lo stesso Fausto ha svelato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera: "In quella canzone c’era già tutto: parla di quello che si è rotto. C’era scritto nelle stelle, sarebbe finita. Ha fatto male, tra la differenza d’età e le difficoltà di lavorare comunque insieme, un po’ per pudore e un po’ di senso del dovere, ma oggi sono già altrove. Pensavo di dover riempire un vuoto, e invece faccio quello che c’è sempre stato, la musica".
Il nuovo progetto da solista di Fausto Lama
Oggi Fausto ha intrapreso la carriera solista, con una nuova libertà creativa e il singolo Giovani Bukowski, lasciandosi alle spalle una fase complessa: "Questo pezzo è nato dopo una serata tra vecchi amici che non vedevo da tempo… Parla di inadeguatezza e di noia. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci." E, sempre nel corso dell’intervista ha proseguito: "Negli ultimi anni del progetto Coma Cose ho sofferto il punto di vista doppio, ho sempre scritto per Francesca, e lo sforzo mi ha fatto perdere l’istinto primordiale che dovrebbe avere un cantautore, mettere in musica le proprie esperienze".
Anche Francesca continua il suo percorso artistico in autonomia, pronta a nuove evoluzioni musicali e, ad affermarlo è proprio Fausto, con il quale ha un rapporto di amicizia: "Ha le idee chiare su quello che vuole fare, nei suoi colori, sulla strada per esprimersi al meglio".
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