Dopo un’estate incerta, e voci su una possibile rottura diffuse da esperti del settore, erano stati proprio i Coma Cose a smentire categoricamente la notizia. Ma adesso un dettaglio social, notato nelle scorse ore dai fan del duo musicale, potrebbe stravolgere tutto. California e Fausto Zanardelli, coppia nella vita oltre che sul palco, potrebbero infatti essere a un passo dalla separazione definitiva. Anche se va sottolineato che nessuno dei due, al momento, ha commentato l’indiscrezione – in positivo o negativo – e gli ultimi sviluppi sulla vicenda. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Coma Cose, scatta l’ipotesi rottura per ‘colpa’ di un indizio social

Fausto Zanardelli e California (vero nome Francesca Mesiano) stanno insieme da sempre. E insieme, come duo musicale, hanno rivoluzionato negli ultimi anni il panorama della musica pop italiana. Memorabili le loro tre partecipazioni al Festival di Sanremo, rispettivamente con i brani "Fiamme negli occhi" (2021), "L’addio" (2023) e "Cuoricini" (2025), quest’ultima diventata un’hit anche in radio e sulle piattaforme di streaming musicale. Ma adesso la coppia rischia di far parlare di sé per motivi del tutto diversi dalla musica. Dato che voci insistenti parlano di una rottura in corso tra i due.

Le prima avvisaglie erano arrivate nei mesi scorsi, quando alcune foto segnalate all’esperta di gossip Deianira Marzano avevano allarmato per la prima volta i fan dei Coma Cose. Poi la smentita ufficiale, e il sollievo generale per i sostenitori del duo. Eppure adesso, a causa di un gesto social clamoroso, le indiscrezioni tornano a farsi sentire. Perché qualcuno ha notato che Fausto Zanardelli non segue più la compagna California su Instagram. Mentre lei (al momento) non sembra avere tolto il follow al musicista. E tanto è bastato per scatenare le ipotesi più variegate.

Le supposizioni dei fan sui Coma Cose

In molti stanno già tirando i remi in barca, convinti che il rapporto d’amore tra Fausto e California sia giunto davvero al capolinea. Ma è pur vero che nessuno dei due, al momento, ha commentato pubblicamente, né sono giunte altre segnalazioni da parte di esperti del settore. Nel frattempo, c’è chi pensa a un qualche tipo di strategia social che anticiperebbe, forse, il lancio di un nuovo progetto musicale. Ma pure in questo caso non esistono prove. L’unica certezza, adesso, è che la fanbase dei Coma Cose è in allarme. E finché i due cantanti non si affretteranno a smentire, le voci su una rottura imminente potrebbero continuare.

