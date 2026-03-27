Com'è morto Nicholas Brendon? Il giallo sull'attore di Buffy svelato dal medico legale: "Come è stato trovato" Arrivano nuovi dettagli sulla morte di Nicholas Brendon, il celebre attore della serie Buffy: svelati i risultati delle indagini del medico legale

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È arrivata come un fulmine a ciel sereno, qualche giorno fa, la notizia della morte di Nicholas Brendon, l’attore che per anni ha interpretato il simpatico Xander in Buffy l’ammazzavampiri. Nicholas è scomparso a 54 anni, il 20 marzo scorso, lasciando però tante domande sulla sua salute.

Molti, infatti, si sono chiesti quali siano state le cause della sua morte, dettagli che la famiglia ha preferito non rendere noti. Nelle ultime ore a fare chiarezza è stato però il medico legale, facendo emergere dettagli sugli ultimi momenti di vita dell’attore e sul suo ritrovamento dopo la morte.

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Nicholas Brendon, il medico legale svela i dettagli sulla morte dell’attore

Stando a quanto rivelato dal medico legale a PEOPLE, Nicholas è stato trovato nella sua casa da un amico che lo stava aiutando in quel periodo. Sembra che l’attore si sia spento serenamente nel sonno e che al momento del ritrovamento fosse deceduto da poco. Anche se si aspettano ancora i risultati definitivi dei referti medici, non sono stati trovati segni di violenza. Si esclude, dunque, un atto criminale, intanto la famiglia ha spiegato che l’attore soffriva di problemi al cuore. Tutto, insomma, fa pensare a una morte naturale. Inoltre il medico legale ha aggiunto che: "Gli investigatori stanno esaminando dei video pubblicati di recente come potenziali prove di una malattia pregressa".

L’ultimo addio dei colleghi di Buffy a Nicholas Brendon

Intanto, nelle ore e giorni successivi alla morte di Brendon, tanti dei suoi amici e colleghi di Buffy si sono mostrati distrutti dalla notizia. Sarah Michelle Gellar (che interpretava proprio Buffy) ha scritto un post toccante, ricordando quanto Nicholas fosse importante anche se spesso restava un passo indietro rispetto ai protagonisti, chiudendo con un commovente: "Ti ho visto, Nicky. Ora riposa in pace". Anche gli altri storici compagni di serie, come Alyson Hannigan e David Boreanaz, si sono stretti intorno alla famiglia per ricordare i sette anni passati insieme sul set.

Ricordiamo, per gli appassionati di serie tv, che Buffy l’ammazzavampiri è composta da 7 stagioni, andate in onda tra il 1997 e il 2003. Dopo la fine della serie TV, la storia è proseguita ufficialmente sotto forma di fumetti (curati dallo stesso creatore Joss Whedon), che i fan considerano come le stagioni 8, 9, 10, 11 e 12.

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