Colpaccio Rai, Coppa Davis 2026 in diretta TV: ma solo se Sinner e soci non falliranno. Qual è l’accordo Il primo canale trasmetterà la Final 8 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026. Prima, però, il team azzurro dovrà rispettare i pronostici. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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La Rai si prende ancora una volta la diretta TV della Coppa Davis. Le fasi finali del torneo, al via dal 24 novembre 2026 a Bologna, saranno una co-esclusiva del primo canale di Viale Mazzini. Che a questo punto spera nel ritorno in campo di Jannik Sinner (l’anno scorso assente dalla squadra italiana) per massimizzare il più possibile l’investimento. Le partite della nazionale, però, comprensive di semifinali e possibile finale, verranno trasmesse a una condizione ben precisa. Ecco tutti i dettagli.

Rai, la Coppa Davis 2026 torna in diretta TV (a una condizione)

Negli ultimi tre anni, l’Italia ha trionfato per tre volte consecutive nel massimo torneo a squadre nazionali del tennis maschile. E l’anno scorso la Coppa Davis è arrivata, a sorpresa, anche senza l’apporto fondamentale del numero 1 italiano, Jannik Sinner. Stavolta la speranza è che l’impresa si ripeta, possibilmente con il ritorno dell’altoatesino in campo, fermo da tempo per un infortunio al ginocchio.

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Ad ogni modo, la certezza è che a trasmettere le fasi finali del torneo sarà (anche) Rai 1 in diretta TV. Viale Mazzini si è infatti assicurata le semifinali e la finale eventualmente disputate dall’Italia, dal 24 al 29 novembre 2026 nel Final 8 in programma a Bologna. Una diretta che avverrà in regime di co-esclusiva con SuperTennis, ma soltanto in caso di qualificazione del team azzurro alle fasi conclusive del torneo. In questa ipotesi (non remota), la Rai accompagnerà anche l’avvicinamento alle partite con una specifica campagna di comunicazione, che inizierà al termine del quarto di finale.

Lo smacco a Mediaset e le parole dell’ad Rai

La Rai si rifà dunque, parzialmente, dopo la perdita delle ATP Finals 2026, finite in mano a Mediaset. Anche se molto, nel successo di ascolti della Davis, dipenderà dalla presenza o meno in campo di Jannik Sinner. Intanto, l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto: "Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo con la FITP, che consentirà al Servizio Pubblico di essere al fianco di milioni di appassionati di tennis in occasione di uno degli appuntamenti più prestigiosi dello sport internazionale. Portare su Rai 1 le semifinali e l’eventuale finale disputate dalla Nazionale significa garantire a tutti la possibilità di vivere e sostenere gratuitamente gli Azzurri nelle sfide decisive…Con l’augurio e la speranza che il sogno della nostra Nazionale possa arrivare fino in fondo".

Altrettanto positive le parole del Presidente della FITP, Angelo Binaghi: "Portare le eventuali semifinali e la finale su Rai 1 significa offrire a milioni di italiani la possibilità di condividere le emozioni e il senso di appartenenza che solo una Nazionale sa trasmettere. Siamo orgogliosi di rafforzare questa sinergia, mettendo insieme la capacità di diffusione della Rai e il ruolo di SuperTennis, la casa del tennis italiano, per accompagnare gli Azzurri in una sfida che ci auguriamo possa regalare ancora una volta grandi soddisfazioni".

Ora starà agli atleti azzurri portare la squadra alle fasi finali. Con o senza Sinner, hanno dimostrato di saper vincere insieme. Ma ovviamente un aiutino dall’altoatesino sarebbe un ottimo incentivo per il morale del gruppo.

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