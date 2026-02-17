Colpa dei sensi, il trash piace e ora tutti vogliono una seconda stagione: ecco cosa sappiamo
Mentre è tutto pronto per la puntata finale della serie con Gabriel Garko, sui social tutti chiedono un secondo capitolo.
Colpa dei sensi, la miniserie italiana con Gabriel Garko e Anna Safroncik diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, si prepara a chiudere la sua prima stagione con l’ultima puntata in onda martedì 17 febbraio 2026. Tre prime serate, che hanno saputo tener altissima l’attenzione del pubblico tra passioni irrisolte, segreti di famiglia e un mistero giudiziario che ha attanagliato protagonisti e spettatori.
Nel corso del finale, l’attenzione ruoterà attorno al destino di Davide dopo lo scontro con Enrico e alle indagini sempre più serrate che mettono il protagonista sotto una luce ambigua agli occhi di Laura. E mentre sui social la serie ha generato discussioni vivaci, con molti spettatori che parlano di un prodotto "super trash" in stile Beautiful, tutti si chiedono se ci sarà una seconda stagione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su un secondo capitolo di Colpa dei sensi, però, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione. Tuttavia, viste le reazioni del pubblico e gli ascolti solidi, non è da escludere che si stiano già valutando idee per un possibile proseguimento o spin-off narrativo. Curiosi di sapere come finirà e se ci sono già le anticipazioni di una seconda stagione? Trovate tutto nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Colpa dei sensi, il "Super trash" stile Beautiful convince i social e Gabriel Garko piace: "Sto adorando"
La miniserie sta piacendo proprio grazie alla sua trama piena di tradimenti e colpi ...
‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Gabriel Garko ci porta in una storia d'amore e un mistero che intreccia vendetta e d...
'Colpa dei Sensi', Ricky Tognazzi: “Una storia di segreti e passioni. Simona Izzo? Per me è fondamentale, abbiamo un grande sogno"
Libero Magazine intervista Ricky Tognazzi (con Simona Izzo), regista della nuova fic...
Anna Safroncik, chi è l'attrice di Colpa dei sensi: il fidanzato 'negato', il papà in Ucraina e come l'ha cambiata la guerra
L'attrice della nuova fiction 'Colpa dei sensi' sarebbe legata da qualche tempo a un...
Colpa dei sensi, salta la puntata del 6 febbraio: la scelta improvvisa di Mediaset
A sorpresa il Biscione ha deciso di spostare la nuova fiction con protagonisti Anna ...
Colpa dei sensi, il gran finale: verità sconvolgenti e l'amore di Gabriel Garko messo alla prova
Oggi, martedì 17 febbraio su Canale 5 l’ultima puntata di Colpa dei sensi: Laura con...
Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché
Stasera, martedì 10 febbraio 2026, Colpa dei sensi con l'attore piemontese deve fron...
Stasera in tv (30 gennaio), Tali e Quali di Savino chiude i battenti: cosa succede stasera
Il talent degli imitatori è arrivato alla puntata finale: ecco dove vederlo per scop...