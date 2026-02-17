Trova nel Magazine
Colpa dei sensi, il trash piace e ora tutti vogliono una seconda stagione: ecco cosa sappiamo

Mentre è tutto pronto per la puntata finale della serie con Gabriel Garko, sui social tutti chiedono un secondo capitolo.

Colpa dei sensi, la miniserie italiana con Gabriel Garko e Anna Safroncik diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, si prepara a chiudere la sua prima stagione con l’ultima puntata in onda martedì 17 febbraio 2026. Tre prime serate, che hanno saputo tener altissima l’attenzione del pubblico tra passioni irrisolte, segreti di famiglia e un mistero giudiziario che ha attanagliato protagonisti e spettatori.

Nel corso del finale, l’attenzione ruoterà attorno al destino di Davide dopo lo scontro con Enrico e alle indagini sempre più serrate che mettono il protagonista sotto una luce ambigua agli occhi di Laura. E mentre sui social la serie ha generato discussioni vivaci, con molti spettatori che parlano di un prodotto "super trash" in stile Beautiful, tutti si chiedono se ci sarà una seconda stagione.

Su un secondo capitolo di Colpa dei sensi, però, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Mediaset o della produzione. Tuttavia, viste le reazioni del pubblico e gli ascolti solidi, non è da escludere che si stiano già valutando idee per un possibile proseguimento o spin-off narrativo. Curiosi di sapere come finirà e se ci sono già le anticipazioni di una seconda stagione? Trovate tutto nel Video!

Programmi

