Colpa dei sensi, il "Super trash" stile Beautiful convince i social e Gabriel Garko piace: "Sto adorando"

La miniserie sta piacendo proprio grazie alla sua trama piena di tradimenti e colpi di scena: "Ma è Beautiful o cosa".

Colpa dei sensi reazioni social seconda puntata
Mediaset Infinity

Le miniserie in tre puntate, Colpa dei sensi, sta piacendo al pubblico di Canale 5. Dopo un primo appuntamento al 18,7% di share (battendo di un soffio la finale di Tali e Quali su Rai 1), trasmesso il 30 gennaio, il secondo episodio è slittato a ieri sera (martedì 10 febbraio) per non scontrarsi con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Nonostante questo cambio di programma, l’attesa dei telespettatori sembra essere stata ripagata e Gabriel Garko nei panni di Davide, e Anna Safroncik in quelli di Laura, sono riusciti a convincere e animare la serata. Sui social tantissimi i commenti e i complimenti per una serie che, nonostante sia considerata dai più "Non sense", piace proprio per via della trama spesso irrealistica e piena di colpi di scena.

Colpa dei sensi, la trama ‘non sense’ piace e per i social sembra "Beautiful"

Gabriel Garko e Anna Safroncik, nella miniserie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, hanno fatto centro. Il pubblico sta apprezzando tutto, perfino la trama no sense e spesso irrealistica, piena di tradimenti, corna e colpi di scena. Anzi, forse sono proprio queste caratteristiche a piacere e fare della fiction un piccolo cult social grazie al fascino del trash. Qualcuno l’ha addirittura paragonata a Beautiful, altri si rammaricano perché martedì prossimo già finisce mentre Davide, il personaggio di Garko, viene accostato ironicamente da molti a quello di Tonio Fortebracci, ruolo iconico dell’attore nella fiction cult L’onore e il rispetto.

Su X tanti i commenti, anche riguardo al trailer dell’ultima puntata, dove si vede Davide lanciarsi da un ponte per sfuggire alla polizia:

"Con l’ultimo trailer siamo nell’iperuranio", "Fiction CAPOLAVORO Mediaset durata 3 puntate, serie turche durata 3 anni"; "Questa fiction puro trash e no sense ne avevo bisogno"; "E adesso vivrò le mie giornate in funzione della puntata di martedì", "Capolavoro del trash", "Oddio il salto super trash nel fiume mi sento male", "Colpa dei Sensi è una serie che appare davvero no sense ma allo stesso tempo sa tenere banco bene in quanto tiene incollato il telespettatore continuamente dall’inizio alla fine; ricca di colpi di scena, intrighi che attirano", "Tonio Fortebracci is back", "Spirito di Fortebracci rivivi!!!", "Sta regnando il caos ed io sto adorando", "Ma è Beautiful o cosa", "Ma praticamente tutti si fanno le corna", "Ben ritornato nei nostri schermi caro Tonio Fortebracci ci sei mancato tantissimooo".

Programmi

