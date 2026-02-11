Colpa dei sensi, il "Super trash" stile Beautiful convince i social e Gabriel Garko piace: "Sto adorando"
La miniserie sta piacendo proprio grazie alla sua trama piena di tradimenti e colpi di scena: "Ma è Beautiful o cosa".
Le miniserie in tre puntate, Colpa dei sensi, sta piacendo al pubblico di Canale 5. Dopo un primo appuntamento al 18,7% di share (battendo di un soffio la finale di Tali e Quali su Rai 1), trasmesso il 30 gennaio, il secondo episodio è slittato a ieri sera (martedì 10 febbraio) per non scontrarsi con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Nonostante questo cambio di programma, l’attesa dei telespettatori sembra essere stata ripagata e Gabriel Garko nei panni di Davide, e Anna Safroncik in quelli di Laura, sono riusciti a convincere e animare la serata. Sui social tantissimi i commenti e i complimenti per una serie che, nonostante sia considerata dai più "Non sense", piace proprio per via della trama spesso irrealistica e piena di colpi di scena.
Colpa dei sensi, la trama ‘non sense’ piace e per i social sembra "Beautiful"
Gabriel Garko e Anna Safroncik, nella miniserie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, hanno fatto centro. Il pubblico sta apprezzando tutto, perfino la trama no sense e spesso irrealistica, piena di tradimenti, corna e colpi di scena. Anzi, forse sono proprio queste caratteristiche a piacere e fare della fiction un piccolo cult social grazie al fascino del trash. Qualcuno l’ha addirittura paragonata a Beautiful, altri si rammaricano perché martedì prossimo già finisce mentre Davide, il personaggio di Garko, viene accostato ironicamente da molti a quello di Tonio Fortebracci, ruolo iconico dell’attore nella fiction cult L’onore e il rispetto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su X tanti i commenti, anche riguardo al trailer dell’ultima puntata, dove si vede Davide lanciarsi da un ponte per sfuggire alla polizia:
"Con l’ultimo trailer siamo nell’iperuranio", "Fiction CAPOLAVORO Mediaset durata 3 puntate, serie turche durata 3 anni"; "Questa fiction puro trash e no sense ne avevo bisogno"; "E adesso vivrò le mie giornate in funzione della puntata di martedì", "Capolavoro del trash", "Oddio il salto super trash nel fiume mi sento male", "Colpa dei Sensi è una serie che appare davvero no sense ma allo stesso tempo sa tenere banco bene in quanto tiene incollato il telespettatore continuamente dall’inizio alla fine; ricca di colpi di scena, intrighi che attirano", "Tonio Fortebracci is back", "Spirito di Fortebracci rivivi!!!", "Sta regnando il caos ed io sto adorando", "Ma è Beautiful o cosa", "Ma praticamente tutti si fanno le corna", "Ben ritornato nei nostri schermi caro Tonio Fortebracci ci sei mancato tantissimooo".
Potrebbe interessarti anche
‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Gabriel Garko ci porta in una storia d'amore e un mistero che intreccia vendetta e d...
'Colpa dei Sensi', Ricky Tognazzi: “Una storia di segreti e passioni. Simona Izzo? Per me è fondamentale, abbiamo un grande sogno"
Libero Magazine intervista Ricky Tognazzi (con Simona Izzo), regista della nuova fic...
Colpa dei sensi, salta la puntata del 6 febbraio: la scelta improvvisa di Mediaset
A sorpresa il Biscione ha deciso di spostare la nuova fiction con protagonisti Anna ...
Anna Safroncik, chi è l'attrice di Colpa dei sensi: il fidanzato 'negato', il papà in Ucraina e come l'ha cambiata la guerra
L'attrice della nuova fiction 'Colpa dei sensi' sarebbe legata da qualche tempo a un...
Gabriel Garko avvilito: i suoi sforzi sono senza speranze. Perché
Stasera, martedì 10 febbraio 2026, Colpa dei sensi con l'attore piemontese deve fron...
Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio: le origini nobili, le nozze segrete e il grande sogno di un figlio
L’attore ha rivelato di essersi sposato due anni fa con il suo compagno, avvocato si...
Gabriel Garko, il matrimonio segreto: "Ho sposato Giorgio due anni fa, non lo sapevano nemmeno le nostre famiglie"
L'attore, ospite di Silvia Toffanin per presentare la nuova fiction "Colpa dei Sensi...
Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De Martino
A Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Ol...