‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce
Gabriel Garko ci porta in una storia d'amore e un mistero che intreccia vendetta e desiderio. Ecco le anticipazioni di Colpa dei sensi, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 30 gennaio.
Colpa dei sensi è la nuova miniserie di Canale 5 che promette di trascinare il pubblico dentro una storia carica di tensione emotiva, sentimenti irrisolti e verità mai davvero affrontate. Ideata e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la fiction si sviluppa in tre prime serate e segna il ritorno sullo schermo di una coppia molto amata dal pubblico, quella formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, di nuovo insieme dopo Se potessi dirti addio.
Anticipazioni Colpa dei sensi: la trama della fiction con Gabriel Garko
Laura ed Enrico sono una coppia solida, almeno in apparenza. La loro vita ad Ancona scorre tra abitudini rassicuranti e un matrimonio che sembra aver trovato una stabilità definitiva. Ma questo equilibrio viene improvvisamente messo in discussione dal ritorno di Davide, il grande amore del passato di Laura, costretto a rientrare in città per assistere il padre gravemente malato. Un ritorno che porta a galla sentimenti mai davvero sepolti e scelte che continuano a pesare .
Il padre di Davide è accusato di uxoricidio, fatto che pesa enormemente sulla stabilità dell’intera famiglia. Davide è convinto della sua innocenza e decide di indagare per scoprire chi abbia davvero ucciso sua madre. In questa ricerca della verità viene aiutato proprio da Laura, che si ritrova coinvolta in un’indagine sempre più complessa, dove ogni scoperta apre nuovi interrogativi. La collaborazione tra i due diventa presto un terreno scivoloso, perché la passione, sopita dal tempo, riaffiora con forza, mettendo a rischio tutto ciò che Laura ha costruito.
Ad affiancare Davide e Laura c’è Tommaso, vicequestore di Ancona e marito di Viola, la migliore amica di Laura. Il suo ruolo sarà centrale, perché si troverà diviso tra il dovere professionale e le implicazioni personali di un’indagine che coinvolge persone a lui molto vicine. A complicare ulteriormente il quadro arriva Lidia, la suocera di Laura, figura ingombrante e ostile, pronta a ostacolare la ricerca della verità e a difendere i suoi interessi.
Cast e personaggi
Accanto a Gabriel Garko nel ruolo di Davide e Anna Safroncik nei panni di Laura, il cast vede la presenza di Tommaso Basili nel ruolo di Enrico, Ricky Tognazzi in quello del padre di Davide, Francesco Venditti nei panni di Tommaso, Giorgia Wurth nel ruolo di Viola e Lina Sastri in quello di Lidia. Un gruppo di personaggi con delle vere perle nel cast.
Colpo dei sensi, quante puntate sono e quando finisce
Colpa dei sensi è una miniserie composta da tre puntate, ciascuna in prima serata su Canale 5. La messa in onda inizia venerdì 30 gennaio e si conclude venerdì 13 febbraio, accompagnando il pubblico in un percorso narrativo intenso e concentrato, dove ogni episodio aggiunge un tassello fondamentale alla risoluzione del mistero.
Il calendario delle puntate:
- 30 gennaio – Prima puntata
- 6 febbraio – Seconda puntata
- 13 febbraio – Terza e ultima puntata
