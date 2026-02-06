Colpa dei sensi, salta la puntata del 6 febbraio: la scelta improvvisa di Mediaset
A sorpresa il Biscione ha deciso di spostare la nuova fiction con protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko. Al suo posto verrà trasmessa un'amatissima 'dizi' turca.
Nuova giravolta di palinsesto a Cologno Monzese. Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, la seconda puntata della fiction Colpa dei sensi non andrà più in onda oggi, venerdì 6 febbraio, in prima serata su Canale 5. Mediaset ha infatti deciso all’ultimo di toglierla dalla ‘linea di fuoco’ delle Olimpiadi su Rai 1. E di sostituirla con un nuovo appuntamento extra di una serie molto amata dal pubblico. Ecco tutti i dettagli qui sotto.
Colpa dei sensi, perché salta la puntata del 6 febbraio
La fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, partita da poco con ottimi ascolti, non andrà in onda come da palinsesto nella serata di oggi. La scelta non è casuale, dato che su Rai 1, dalle 19.45 alle 23.00 circa, verrà trasmessa la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, destinata a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori italiani. Mediaset ha quindi preferito ‘giocare in difesa’, spostando il suo nuovo prodotto di punta per non sprecarlo in una serata dagli ascolti praticamente segnati in partenza.
Il prossimo episodio della fiction, stando alle informazioni disponibili al momento, dovrebbe andare in onda martedì 10 febbraio, nello stesso slot orario e sempre su Canale 5. I nuovi fan delle vicende d’amore di Davide e Laura dovranno quindi pazientare ancora un po’. Ma l’attesa sarà sicuramente ripagata da un episodio imperdibile e ricco attesissime di sorprese.
Cosa andrà in onda al posto di Garko e Safroncik
Per ‘tamponare’ il buco lasciato libero questa sera, Mediaset ha deciso di piazzare in prima serata la dizi turca Io sono Farah, che ormai il Biscione sta sfruttando da mesi come arma anti-concorrenza con appuntamenti quotidiani e prime time mirati. La fiction verrà probabilmente utilizzata come strumento di contro-programmazione anche durante la settimana di Sanremo 2026, segno che i vertici hanno parecchia fiducia nelle capacità di performare di questo sceneggiato.
Quanto a questa sera, Io sono Farah andrà in onda dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, quindi a partire dalle ore 21.20 circa. Per i fan della coppia Farah–Tahir è ovviamente un bel regalo, dato che li attende un’altra maratona di colpi di scena, fughe, vendette e dichiarazioni d’amore disperato. Mentre per gli spettatori di Colpa dei sensi il rinvio non è, di per sé, un dramma. Spesso le logiche di palinsesto obbligano il Biscione, la Rai, o altre emittenti, a operare cambiamenti dell’ultimo minuto come questi. Non è la prima volta e non sarà di certo l’ultima. Tanto vale mettersi l’anima in pace.
