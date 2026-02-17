Colpa dei sensi, il gran finale: verità sconvolgenti e un amore messo alla prova Oggi, martedì 17 febbraio su Canale 5 l’ultima puntata di Colpa dei sensi: Laura contro Davide, segreti rivelati e un finale ricco di colpi di scena.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Colpa dei sensi è fissato per stasera, 17 febbraio in prima serata su Canale 5. La fiction che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik arriva al suo capitolo conclusivo tra tensioni emotive e rivelazioni inaspettate. Nel terzo e ultimo episodio, ogni equilibrio sembra destinato a crollare.

Anticipazioni ultima puntata Colpa dei sensi: Laura contro Davide

Il finale di stagione si apre sulle conseguenze drammatiche dello scontro tra Davide ed Enrico. Quanto accaduto segna profondamente Laura, che per la prima volta guarda il colonnello con occhi diversi. Se fino a quel momento aveva difeso il loro legame, ora non riesce più a ignorare i sospetti. Ripensando agli ultimi eventi, la donna arriva a una conclusione dolorosa: Davide potrebbe essere davvero il principale responsabile. Un pensiero che la lacera dentro, perché si scontra con l’amore che prova da sempre per lui. La sua è una battaglia interiore intensa, fatta di paura, incredulità e senso di colpa.

Nel frattempo, Tommaso avvia un’indagine serrata per fare chiarezza. Determinato a scoprire la verità, segue ogni pista possibile, mentre attorno a lui si muovono Lidia, Viola e l’avvocato Curti. Ognuno sembra agire con motivazioni ambigue, diviso tra dolore autentico e interessi personali da proteggere. La tensione cresce quando Davide sparisce nel nulla. La sua assenza alimenta ulteriormente i sospetti e rende la situazione ancora più intricata. È davvero in fuga o sta cercando un modo per dimostrare la propria innocenza?

Come finisce Colpa dei sensi: segreti svelati e svolta decisiva

Il momento della verità arriva quando Laura, sopraffatta dagli eventi, è costretta a rifugiarsi da Lidia. Proprio lì si consuma una svolta decisiva. L’ambiguità non è più sostenibile e i segreti, custoditi troppo a lungo, iniziano a emergere uno dopo l’altro. Nel corso dell’episodio conclusivo, tutti i nodi vengono al pettine. Le relazioni si spezzano, le alleanze cambiano e ciò che sembrava certo si rivela fragile. Laura deve scegliere se fidarsi ancora del suo cuore o proteggersi da un uomo che potrebbe rappresentare un pericolo.

Il finale di Colpa dei sensi è costruito su un crescendo di tensione emotiva. Tra rivelazioni scottanti e confronti carichi di pathos, la verità prende finalmente forma, anche se non senza conseguenze dolorose per tutti i protagonisti. Per chi non potrà seguire la messa in onda televisiva, l’ultima puntata sarà disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity, sia in contemporanea con la diretta sia successivamente on demand. Un’occasione per recuperare l’episodio e scoprire come si conclude questa storia fatta di passioni, sospetti e sensi di colpa.

