Il mito di Mastroianni torna a Roma: da Franco Nero a Cristiana Capotondi, il cinema italiano si dà appuntamento al COLIFFE Cinque giorni di cinema, incontri e premi al Teatro Marconi. Il 9 ottobre il grande omaggio a Mastroianni con Ugo De Rossi e la serata finale con Franco Nero, Nancy Brilli e Andrea Roncato

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Roma torna a parlare di grande cinema e lo fa partendo da uno dei suoi volti più iconici. Dal 5 al 9 ottobre il Teatro Marconi ospiterà la Pre Fest della VI edizione del COLIFFE – Coliseum International Film Festival, cinque giornate dedicate al cinema italiano e internazionale tra proiezioni, incontri, ospiti e premi. Ma il filo rosso della manifestazione sarà soprattutto uno: Marcello Mastroianni.

A rendere particolarmente ricco il programma è il parterre di protagonisti attesi nella Capitale. Da Franco Nero a Nancy Brilli, passando per Cristiana Capotondi, Andrea Roncato, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli, il festival mette insieme generazioni e percorsi diversi del cinema italiano, affiancandoli ad artisti e opere provenienti anche dall’estero.

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Da Franco Nero a Cristiana Capotondi: Roma diventa un set per Marcello Mastroianni

Si parte lunedì 5 ottobre alle 21 con Wonderwell di Vlad Marsavin, film con Rita Ora, Carrie Fisher e Vincent Spano. Alla serata saranno presenti le attrici Kiera Milward e Licia Nunez. Il 7 ottobre spazio invece al calcio e alla memoria sportiva con Aldair di Simone Godano, dedicato allo storico difensore brasiliano e icona della Roma. A seguire, un incontro con attori, registi ed ex calciatori di Roma e Lazio, con la partecipazione di Maurizio Mattioli e Ricky Memphis. L’8 ottobre sarà invece Roma stessa a finire sotto i riflettori con No Place Like Rome di Cecilia Miniucchi, interpretato anche da Stephen Dorff e Cristiana Capotondi. Dopo la proiezione è previsto un incontro con la stessa Capotondi, il produttore Claudio Bucci e Sebastiano Pigazzi. Un calendario che racconta il cinema nelle sue diverse anime: quello degli interpreti affermati, delle produzioni indipendenti, dei nuovi talenti e delle storie capaci di attraversare i confini.

Il 9 ottobre il cinema si ferma per Mastroianni

Il momento più simbolico arriverà però venerdì 9 ottobre. Alle 16 il Teatro Marconi ospiterà un incontro dedicato a Marcello Mastroianni con Ugo De Rossi, accompagnato dalla proiezione di un docufilm costruito attraverso scene iconiche, testimonianze e materiali d’archivio. La presenza di De Rossi aggiunge ulteriore valore all’appuntamento: il celebre montatore ha lavorato accanto a nomi come Pasolini, Fellini, Rosi, Monicelli, Petri, Pontecorvo e Bertolucci, contribuendo alla costruzione di alcune pagine fondamentali del cinema italiano. L’omaggio vuole quindi andare oltre il semplice ricordo di una star internazionale.

L’obiettivo è riportare al centro l’uomo di cinema Mastroianni, interprete di una stagione irripetibile della cultura italiana. La giornata si chiuderà alle 21 con la cerimonia del Premio "Proiezioni di Valore", presentata da Elena Presti. Tra gli ospiti Nancy Brilli, Nicola Nocella e Andrea Roncato, mentre Franco Nero riceverà il riconoscimento come Miglior Attore dei film italiani per Giorni Felici di Simone Petralia. Una conclusione che lega idealmente passato e presente: il ricordo di Mastroianni come patrimonio della storia del cinema e, allo stesso tempo, uno sguardo rivolto alle opere e agli interpreti che stanno costruendo quello di domani. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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