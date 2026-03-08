Netflix: come sfruttare (e quali sono) i codici per le categorie nascoste I codici sono attualmente circa 36.000: ecco come funzionano e a cosa servono, con l'indicazione di quelli più utili

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Sin dall’epoca in cui Netflix si occupava solo di noleggio di DVD e non ancora di streaming, esistono degli speciali codici che sbloccano categorie nascoste. La procedura era semplice: si sceglieva online un titolo da acquistare o noleggiare, si procedeva con l’ordine e poi si riceveva a casa. Era il 1998. Ai tempi, il sito di Netflix aveva una sorta di albero dei generi rivolto al pubblico, che si collegava a tutti i vari tipi di film e serie TV, ognuno con uno specifico codice identificativo. Ma quali sono? E come funzionano? Ecco una comoda guida ai codici per le categorie nascoste di Netflix

I codici per le categorie nascoste di Netflix: quali sono e come usarli

Attualmente sono circa 36.000 i codici Netflix relativi a categorie di film e serie tv vengono arricchiti nel tempo, ma in alcuni casi e paesi possono risultare privi di contenuti poiché vi sono dei limiti geografici. In Italia ne funzionano circa 1.700, mentre negli USA, per esempio, sono oltre 5.000.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La modalità di utilizzo è comunque comune per ogni Paese. Via browser è sufficiente digitare nella stringa degli indirizzi / e poi aggiungere il codice ID preferito alla fine dell’URL. Per esempio, se sappiamo che il codice per Commedia horror è 89585 è sufficiente digitare e premere invio. In alternativa si può digitare il codice nella stringa di ricerca di Netflix su tv, console o altro dispositivo.

La vera comodità dei codici delle categorie di Netflix

Netflix impiega un sistema di suggerimento dei contenuti basato sulle preferenze degli utenti. In soldoni, i film, le serie tv e i documentari che guardiamo consentono all’algoritmo di stabilire un nostro profilo di fruizione. Una comodità, senza dubbio, ma con un grosso risvolto della medaglia: il rischio di rimanere all’interno della propria bolla di consumo senza mai sperimentare qualcosa di nuovo è molto elevato. In questo senso vengono in aiuto i codici, che sbloccano sotto-categorie più sofisticate e dettagliate.

Ci sono anche codici specifici per contenuti 4K e 4K HDR, la massima risoluzione attualmente disponibile su Netflix. Per verificare se un titolo è 4K basta cercare il titolo su Netflix e controllare i dettagli del film/serie: sulla maggior parte delle tv, accanto ai titoli è presente un’etichetta che indica la risoluzione. Se vedi l’icona Ultra HD 4K o HDR, è disponibile in quella qualità.

Lista dei codici segreti delle categorie di Netflix

Azione e avventura – Codice 1365

Commedie d’azione – 43040

Thriller d’azione – 43048

Avventure – 7442

Western – 7700

Anime – 7424

Fantascienza anime – 2729

Disney – 67673

Film per famiglie – 51056

Film d’essai – 29764

Commedie classiche – 31694

Film stranieri classici – 32473

Fantascienza e fantasy classici – 47147

Film noir – 7687

Film muti – 53310

Commedie romantiche – 5475

Commedie da seconda serata – 1402

Commedie sportive – 5286

Drammi giudiziari – 528582748

Drammi indipendenti – 384

Strappalacrime – 6384

Commedia horror – 89585

Film horror demenziali – 4021

Musical classici – 32392

Potrebbe interessarti anche