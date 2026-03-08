Netflix: come sfruttare (e quali sono) i codici per le categorie nascoste
I codici sono attualmente circa 36.000: ecco come funzionano e a cosa servono, con l'indicazione di quelli più utili
Sin dall’epoca in cui Netflix si occupava solo di noleggio di DVD e non ancora di streaming, esistono degli speciali codici che sbloccano categorie nascoste. La procedura era semplice: si sceglieva online un titolo da acquistare o noleggiare, si procedeva con l’ordine e poi si riceveva a casa. Era il 1998. Ai tempi, il sito di Netflix aveva una sorta di albero dei generi rivolto al pubblico, che si collegava a tutti i vari tipi di film e serie TV, ognuno con uno specifico codice identificativo. Ma quali sono? E come funzionano? Ecco una comoda guida ai codici per le categorie nascoste di Netflix
I codici per le categorie nascoste di Netflix: quali sono e come usarli
Attualmente sono circa 36.000 i codici Netflix relativi a categorie di film e serie tv vengono arricchiti nel tempo, ma in alcuni casi e paesi possono risultare privi di contenuti poiché vi sono dei limiti geografici. In Italia ne funzionano circa 1.700, mentre negli USA, per esempio, sono oltre 5.000.
La modalità di utilizzo è comunque comune per ogni Paese. Via browser è sufficiente digitare nella stringa degli indirizzi netflix.com/browse/genre/ e poi aggiungere il codice ID preferito alla fine dell’URL. Per esempio, se sappiamo che il codice per Commedia horror è 89585 è sufficiente digitare netflix.com/browse/genre/89585 e premere invio. In alternativa si può digitare il codice nella stringa di ricerca di Netflix su tv, console o altro dispositivo.
La vera comodità dei codici delle categorie di Netflix
Netflix impiega un sistema di suggerimento dei contenuti basato sulle preferenze degli utenti. In soldoni, i film, le serie tv e i documentari che guardiamo consentono all’algoritmo di stabilire un nostro profilo di fruizione. Una comodità, senza dubbio, ma con un grosso risvolto della medaglia: il rischio di rimanere all’interno della propria bolla di consumo senza mai sperimentare qualcosa di nuovo è molto elevato. In questo senso vengono in aiuto i codici, che sbloccano sotto-categorie più sofisticate e dettagliate.
Ci sono anche codici specifici per contenuti 4K e 4K HDR, la massima risoluzione attualmente disponibile su Netflix. Per verificare se un titolo è 4K basta cercare il titolo su Netflix e controllare i dettagli del film/serie: sulla maggior parte delle tv, accanto ai titoli è presente un’etichetta che indica la risoluzione. Se vedi l’icona Ultra HD 4K o HDR, è disponibile in quella qualità.
Lista dei codici segreti delle categorie di Netflix
- Azione e avventura – Codice 1365
- Commedie d’azione – 43040
- Thriller d’azione – 43048
- Avventure – 7442
- Western – 7700
- Anime – 7424
- Fantascienza anime – 2729
- Disney – 67673
- Film per famiglie – 51056
- Film d’essai – 29764
- Commedie classiche – 31694
- Film stranieri classici – 32473
- Fantascienza e fantasy classici – 47147
- Film noir – 7687
- Film muti – 53310
- Commedie romantiche – 5475
- Commedie da seconda serata – 1402
- Commedie sportive – 5286
- Drammi giudiziari – 528582748
- Drammi indipendenti – 384
- Strappalacrime – 6384
- Commedia horror – 89585
- Film horror demenziali – 4021
- Musical classici – 32392
