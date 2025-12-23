Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie le regine di Ballando con le stelle: chi sono le co-conduttrici Nel toto-nomi per le co-conduttrici che affiancheranno il direttore artistico, emergono a gran voce le donne che hanno trionfato nello show di Rai 1.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Continuano i preparativi per il Festival di Sanremo 2026, che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio nella splendida cornice del teatro Ariston. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto alcune informazioni fondamentali: il direttore artistico Carlo Conti ha infatti annunciato i nomi dei big in gara, i quali hanno poi presentato il titolo del proprio brano nel corso di Sarà Sanremo. In aggiunta, sono già state annunciate le conduttrici del PrimaFestival, ovvero Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, e il conduttore del DopoFestival, l’ironico e carismatico Nicola Savino. Chi manca ancora all’appello? Ovviamente i volti noti che affiancheranno il direttore artistico alla conduzione del Festival. Proprio su questo sono emerse nelle ultime ore alcune ipotesi molto interessanti, secondo le quali Conti starebbe puntando al recente podio di Ballando con le stelle: scopriamo di più.

Sanremo 2026, co-conduttrici: Conti punta al podio di Ballando con le stelle

Pur avendo già molte informazioni, ancora non vi è alcuna certezza su chi affiancherà Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, alla conduzione delle cinque serate del Festival. La curiosità è ormai arrivata alle stelle, e nelle ultime ore sono emerse nuove ipotesi che hanno subito catalizzato l’attenzione e l’interesse del pubblico. Da quanto rivelato da AdnKronos, nel toto-nomi per le co-conduttrici del Festival dallo scorso sabato sarebbero entrare di diritto anche le donne che hanno trionfato a Ballando con le stelle. Parliamo dunque di un podio che vede vincitrice Andrea Delogu, seguita al secondo posto da Francesca Fialdini e al terzo posto da Barbara D’Urso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In altre parole, il buon Carlo Conti potrebbe decidere di pescare proprio in questo trio al femminile (o, perché no, anche tutte e tre) nella scelta delle prossime co-conduttrici del Festival. D’altronde, parliamo di tre donne che grazie al percorso a Ballando con le stelle stano vivendo un grande momento di gloria sotto ai riflettori, senza contare che, in tutti e tre i casi, parliamo di conduttrici italiane esperte e molto apprezzate che sanno perfettamente come stare davanti alle telecamere.

Sanremo 2026, le ipotesi sugli ospiti

Tra le incognite del prossimo Festival di Sanremo rimangono anche gli ospiti che saranno invitati da Carlo Conti a salire sul palco dell’Ariston. Anche in questo caso le ipotesi sono davvero tante: da Annalisa, a Clara, passando per Gaia e Laura Pausini. Per il momento, l’unica certezza è che su co-conduttrici e super ospiti non vi sono certezze. Non rimane, allora, che aspettare qualche rivelazione direttamente da Carlo Conti.

Potrebbe interessarti anche