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Cobolli-Arnaldi gratis in TV, la semifinale del Roland Garros verso la diretta in chiaro: la mossa di Binaghi e il nodo Eurosport

Il presidente FITP lancia un appello pubblico perché il match e ‘derby’ azzurro sia trasmesso in chiaro: stando ai rumor Warner Bros. ci starebbe pensando

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il tennis italiano decolla, anche senza Jannik Sinner. Ieri, infatti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi hanno raggiunto la semifinale del Roland Garros. Il primo ha superato Auger Aliassime, il secondo il compagno di Coppa Davis Matteo Berrettini (costretto al ritiro); un risultato storico che garantisce la presenza di un italiano in finale. Le imprese dei nostri atleti, tuttavia, non sono davanti agli occhi di tutti, letteralmente. Il ‘derby’ azzurro andrà in scena domani e, ancora una volta, sarà un’esclusiva Eurosport, destinata quindi alla pay tv. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha dunque lanciato un appello ribadendo la ‘necessità’ di una diretta in chiaro del match. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Roland Garros 2026, Cobolli-Arnaldi la semifinale (storica)

Nonostante il meteo, il cielo è azzurro sopra Parigi: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi hanno compiuto un’altra impresa del tennis italiano raggiungendo la semifinale del Roland Garros e domani venerdì 5 giugno 2026 andrà in scena l’attesissimo ‘derby’ che porterà un italiano nella finale dello Slam parigino dopo il trionfo dello scorso anno di Jannik Sinner. Gli azzurri stanno infrangendo qualsiasi record ma, ancora una volta, in tv c’è solo calcio. Ieri, per esempio, su Rai 1 è andata in onda l’amichevole tutt’altro che prestigiosa dell’Italia, con la nostra Nazionale già fuori dai Mondiali 2026 e con un CT ad interim come Silvio Baldini che hanno superato di misura il Lussemburgo. Cobolli-Arnaldi sarà invece ancora in esclusiva della pay tv sui canali Eurosport e in streaming sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. Ecco perché il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha lanciato un appello.

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L’appello di Binaghi e la replica di Warner Bros.

"Credo che in presenza di una semifinale slam con due protagonisti italiani sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro" ha dichiarato Angelo Binaghi, ribadendo la ‘necessità’ di offrire il tennis gratis e in chiaro per tutti gli italiani: "Il tennis sta vivendo il suo momento più importante, è diventato un patrimonio nazionale capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati. Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l’incontro anche in chiaro". Stando a quanto riportato da Adnkronos, il gruppo Warner Bros. Discovery starebbe valutando in queste ore la possibilità.

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