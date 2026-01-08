Co-conduttrici Sanremo 2026, Fialdini sbotta: "E’ successo anche a Ballando…", perché non crede alla 'promozione' La conduttrice di Da noi... A ruota libera è la prima a non credere che Conti la chiami sul palco dell'Ariston: ecco perché.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Al Festival di Sanremo 2026 manca sempre meno. Dal 24 al 28 febbraio, infatti, il palco dell’Ariston tornerà ad animarsi di fiori e musica con i 30 artisti in gara e la conduzione di Carlo Conti, mentre sul web continuano a farsi largo rumor sui nomi degli ospiti e su chi affiancherà il direttore artistico nelle cinque serate della kermesse canora. Tra i nomi più gettonati per le co-conduttrici ci sono stati quelli di Laura Pausini e Samira Lui, gossip prontamente smentito da entrambe, ma anche quelli di Andrea Delogu, Barbara D’Urso e Francesca Fialdini, trio fresco di successi a Ballando con le Stelle. Per tutte e tre queste conduttrice il Festival sarebbe una consacrazione della loro carriera, ma anche di un periodo appena passato in cui il pubblico di Rai 1 ha imparato a conoscerle di più e ad amarle. Per una di loro, però, lo sbarco all’Ariston non sembra essere una cosa possibile, anzi, pare essere proprio lei la prima a non crederci. Vediamo chi è e perché.

Francesca Fialdini, perché non crede alla co-conduzione di Sanremo 2026

Reduce da un’avventura intensa a Ballando con le Stelle, tra infortuni, ritorni in gara e un secondo posto alla finalissima, Francesca Fialdini pare essere uno dei nomi più gettonati per co-condurre il Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Per il web, infatti, sarebbe lei una delle Signore della Tv che nella 76esima edizione della gara canora potrebbe salire sul palco dell’Ariston per timonare una (o più) delle 5 serate in programma. Ma, mentre sui social e in vari siti il suo nome pare cosa certa, la prima a non crederci è proprio lei.

In una lunga diretta su Instagram, dove Fialdini chiacchierava con i suoi follower rispondendo alla loro domande, qualcuno le ha chiesto della sua partecipazione al Festival. Per tutta risposta la conduttrice ha voluto ricordare ai fan come i rumor a volte non siano veritieri, riportando proprio la sua esperienza nel dancing show, dove per mesi era la favorita per la vittoria e invece è arrivata seconda:

"Durante Ballando spesso qualcuno ha scritto che avrei vinto, tanto che molti ci hanno creduto per davvero. Questa cosa è nata perché ho vinto le prime puntate ma è stata del tutto inaspettata, il consenso è cresciuto ma cosa è successo: sono arrivata seconda. E per Sanremo è la stessa cosa: si dice da mesi che condurrò Sanremo… traete voi le vostre conclusioni…".

