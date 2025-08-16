Clizia Incorvaia, lo sfogo sul corpo dopo la depressione post partum: "L'ho scoperto facendo le analisi del sangue"
Un racconto sincero e senza filtri, con cui l’influencer ha scelto di condividere le difficoltà vissute dopo la nascita del figlio, ma anche la forza ritrovata.
Potrebbe interessarti anche
Clizia Incorvaia senza freni, la passione con Paolo Ciavarro fuori dalle lenzuola: "Non è solo sesso"
A dodici mesi dalle nozze, Clizia torna a parlare del legame con Paolo con una frase...
Estate 2025, le vip col pancione: Chillemi a riposo, Cecilia 'tonda', gli ormoni pazzi di Alessandra Amoroso
Tra cantanti, attrici e showgirl, sono molte le donne dello spettacolo che stanno vi...
Gaia: “Vuoto, ansia e solitudine”: parole amarissime dal treno. Perché è esplosa in lacrime
Sul treno Roma-Milano, la cantante italo-brasiliana vincitrice di Amici si confessa ...
Cristiana Capotondi, la confessione sulla figlia avuta dopo Andrea Pezzi: “Ho un unico rimpianto”
L'attrice Cristiana Capotondi racconta la maternità tardiva della figlia Anna e la s...
'Un figlio a ogni costo', drammi e segreti inconfessabili nel thriller su Rai 2: trama, cast e come finisce
Stasera 9 agosto andrà in onda il film Un figlio ad ogni costo: ecco tutte le info e...
Uomini e Donne, la confessione choc di Teresa Cilia: "L'intervento ha peggiorato tutto, ora faccio abuso dei farmaci"
La ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare di sé, tra un momento di soddisfazi...
Fernanda Lessa: "Dovevo morire a 30 anni, mi ha salvata mio figlio che non c'è più"
La modella e dj si è raccontata a cuore aperto parlando del periodo più buio della s...
Final Draft - L'ultima occasione, al via su Netflix la serie 'estrema' in stile Squid Game. Cosa vedremo
Sulla piattaforma di streaming americana esce il 12 agosto un survival giapponese al...