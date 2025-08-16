Trova nel Magazine
Libero Magazine

Clizia Incorvaia, lo sfogo sul corpo dopo la depressione post partum: "L'ho scoperto facendo le analisi del sangue"

Un racconto sincero e senza filtri, con cui l’influencer ha scelto di condividere le difficoltà vissute dopo la nascita del figlio, ma anche la forza ritrovata.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Sono passati tre anni dalla nascita di Gabriele, il bambino avuto con Paolo Ciavarro, e per Clizia Incorvaia non è stato un percorso semplice. La maternità le ha regalato una felicità immensa, ma al tempo stesso ha lasciato segni profondi, fisici ed emotivi. Non è la prima volta che parla apertamente delle sue fragilità, ma questa volta lo ha fatto con un lungo sfogo sui social, raccontando quanto sia stato complesso ritrovare un equilibrio.

La verità sulla crisi post parto di Clizia Incorvaia

La ragazza ha lanciato le sue parole in un lungo sfogo su Instagram, rivelando il suo recente percorso per riscoprirsi: "Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli ormoni che giocano un grande ruolo sulla nostra forma e sulla mente. Le gravidanze che cambiano il tuo corpo, la depressione post partum (per chi come me si è trovata ad affrontarla), la vita lavorativa, emozionale e familiare … ovviamente il nostro corpo ne risente", ha iniziato a dire la ex concorrente del GF per introdurre le sue considerazioni sulla maternità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un percorso non semplice

Clizia ha spiegato che il suo corpo, dopo la gravidanza, le aveva lanciato segnali che non poteva ignorare. "Pensate che mi sono accorta facendo le analisi del sangue che mi si era rallentata la tiroide e che avevo un po’ di insulino resistenza (mai avuta), così mi sono rivolta a degli specialisti e adottando un alimentazione sana e allenandomi da un mese e mezzo tre volte a settimana, mattoncino dopo mattoncino sto riappropriandomi del mio corpo, salute fisica corrisponde a salute psichica: ‘mens sana in corpore sano’ e il mantra più saggio che io conosca." Un impegno costante che l’ha portata, poco alla volta, a sentirsi di nuovo bene con se stessa.

L’importanza dell’accettazione

Il cuore del suo messaggio è chiaro: volersi bene è l’unico modo per tornare a stare in piedi davvero. "Volersi bene e aver un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo, lavorando su noi stesse è fondamentale per essere più gioiose amorevoli e forse amare di più. Non so se il condividere le mie esperienze può essere d’aiuto ad alcune di voi. Ma sempre con verità mi apro a voi. Il video dei miei progressi fisici ovviamente non ha filtri e nulla altrimenti che testimonianza sarebbe. Quindi un po’ di ritenzione ci sta. Siamo umane e non donne create dall’intelligenza artificiale ricordatelo sempre." Parole che hanno fatto breccia, perché rispecchiano la realtà di tante donne che affrontano lo stesso percorso.

Uno sguardo avanti

Il dolore per la perdita di Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, scomparsa a marzo dopo una lunga malattia, ha reso questo cammino ancora più difficile. Ma proprio quella sofferenza ha spinto Clizia a non lasciarsi andare e a cercare dentro di sé nuove energie. Oggi il suo sfogo si trasforma in un messaggio di speranza: un invito a non arrendersi, a non sentirsi inadeguate e a ricordare che la fragilità non è debolezza, ma il primo passo per ricominciare a vivere con più consapevolezz

Potrebbe interessarti anche

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia senza freni, la passione con Paolo Ciavarro fuori dalle lenzuola: "Non è solo sesso"

A dodici mesi dalle nozze, Clizia torna a parlare del legame con Paolo con una frase...
Estate 2025 - Vip col pancione

Estate 2025, le vip col pancione: Chillemi a riposo, Cecilia 'tonda', gli ormoni pazzi di Alessandra Amoroso

Tra cantanti, attrici e showgirl, sono molte le donne dello spettacolo che stanno vi...
La cantante Gaia

Gaia: “Vuoto, ansia e solitudine”: parole amarissime dal treno. Perché è esplosa in lacrime

Sul treno Roma-Milano, la cantante italo-brasiliana vincitrice di Amici si confessa ...
Cristiana Capotondi, cosa fa oggi: fiction e calcio femminile

Cristiana Capotondi, la confessione sulla figlia avuta dopo Andrea Pezzi: “Ho un unico rimpianto”

L'attrice Cristiana Capotondi racconta la maternità tardiva della figlia Anna e la s...
Un figlio a ogni costo

'Un figlio a ogni costo', drammi e segreti inconfessabili nel thriller su Rai 2: trama, cast e come finisce

Stasera 9 agosto andrà in onda il film Un figlio ad ogni costo: ecco tutte le info e...
Teresa Cilia

Uomini e Donne, la confessione choc di Teresa Cilia: "L'intervento ha peggiorato tutto, ora faccio abuso dei farmaci"

La ex tronista di Uomini e Donne torna a parlare di sé, tra un momento di soddisfazi...
Fernanda Lessa e i dolorosi ricordi tra alcolismo e bipolarismo

Fernanda Lessa: "Dovevo morire a 30 anni, mi ha salvata mio figlio che non c'è più"

La modella e dj si è raccontata a cuore aperto parlando del periodo più buio della s...
Lee Byung-hun - Squid Game

Final Draft - L'ultima occasione, al via su Netflix la serie 'estrema' in stile Squid Game. Cosa vedremo

Sulla piattaforma di streaming americana esce il 12 agosto un survival giapponese al...
Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso incinta va in black-out sul palco: “È complicato andare avanti”. Cosa le è capitato

Durante il concerto a Marsciano, Alessandra Amoroso ha dimenticato il testo del bran...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

L'attrice Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia
Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez
Valentina Persia

Valentina Persia
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963